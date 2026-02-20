Ramazan: İbadetin Hasat Mevsimidir

Ramazan ayı, mümin için sıradan bir zaman dilimi değil; kalplerin arındığı, nefislerin terbiye edildiği, ibadetlerin bereketle çoğaldığı müstesna bir mevsimdir. Nasıl ki çiftçi yıl boyunca ektiğini hasat vaktinde toplarsa, mümin de Ramazan’da yıl boyunca ihmal ettiği kulluğunu diriltir, sevaplarını toplar, Rabbine daha çok yaklaşır.

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız.”

(Bakara, 183)

Oruç bizi takvaya ulaştırırken; namaz, Kur’an ve dua ruhumuzu besler. Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle müjdelemiştir:

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

(Buhârî, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203)

“Ramazan girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.”

(Buhârî, Savm 5; Müslim, Sıyâm 1)

Ramazan sadece bireysel ibadet ayı değildir; aynı zamanda paylaşma ve dayanışma mevsimidir. Bu ay, ibadetin hasadının en bereketli toplandığı zamandır.

Zekât: Malın Arınması

Zekât, malın kirini temizleyen bir ibadettir. Rabbimiz buyurur:

“Onların mallarından sadaka al ki bununla onları temizleyip arındırasın.”

(Tevbe, 103)

Zekât, sadece fakiri sevindirmez; verenin kalbini de arındırır, malına bereket kazandırır.

Sadaka: Bereketin Anahtarı

Sadaka küçük görülen ama büyük kapılar açan bir ibadettir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel; gizlice fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”

(Bakara, 271)

Resûlullah ﷺ ise şöyle buyurmuştur:

“Sadaka malı eksiltmez.”

(Müslim, Birr 69)

İnfak: Fedakârlığın Zirvesi

İnfak, Allah yolunda gönülden verebilmektir. Rabbimiz şöyle buyurur:

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz.”

(Âl-i İmrân, 92)

Peygamber Efendimiz ﷺ de infakın bereketini şöyle haber verir:

“Kul sabahladığında iki melek iner: Biri ‘Allah’ım infak edene bereket ver’ der.”

(Buhârî, Savm 6; Müslim Sıyam 203)

Ramazan Ayı ve Ümmet Kardeşliği

Ramazan ayı, yalnızca oruç tutulan bir zaman dilimi değil; aynı zamanda kalplerin yumuşadığı, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve merhametin zirveye ulaştığı mübarek bir mevsimdir. Bu ay, bizlere sabrı, şükrü ve empatiyi öğretirken ümmet bilincini de yeniden hatırlatır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.”

(Hucurât Suresi, 10)

Bu ayet, Müslümanlar arasındaki bağın sıradan bir dostluk değil, ilahi bir kardeşlik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ramazan ayı da bu kardeşliği pekiştiren en güçlü zamanlardan biridir.

Oruç, insanı yalnız aç bırakmaz; başkasının halini anlamaya sevk eder. Açlığın ne demek olduğunu hisseden kalp, ihtiyaç sahibine daha kolay yönelir. Bu yönüyle Ramazan, sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın zirveye çıktığı ilahi bir eğitim dönemidir.

Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

“Mümin, müminin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz.”

(Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58)

İftar sofraları Ramazan’ın en anlamlı buluşma noktalarındandır. Bu sofralar sadece yemek yenilen masalar değil; gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, muhabbetin arttığı manevi meclislerdir.

Efendimiz ﷺ iftar ikramının faziletini şu hadisle müjdelemiştir:

“Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.”

(Tirmizî, Savm 82)

Bu müjde, Ramazan’da yapılan ikramın ve hayrın ne kadar büyük bir karşılığı olduğunu göstermektedir.

Yine Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz buyurur:

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz.”

(Âl-i İmrân Suresi, 92)

Ramazan ayında verilen sadakalar, yapılan yardımlar, kurulan iftar sofraları ümmet kardeşliğinin canlı örnekleridir. Bu ayda yapılan her hayır, yalnız bireysel sevap değil; toplumsal diriliştir.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşayan başta Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizi hatırlamak da Ramazan’ın ruhuna dahildir. Dualarımızı yalnız kendimiz için değil, bütün ümmet için etmek; kardeşlik anlayışımızı sınırların ötesine taşımak bu ayın bizden beklediği en önemli davranışlardandır.

Sonuç olarak Ramazan ayı, bizlere sadece aç kalmayı değil; paylaşmayı, affetmeyi, merhameti ve birlik olmayı öğretir. Ümmet kardeşliği, Ramazan’da kurulan sofralarda, edilen dualarda ve yapılan hayırlarda yeniden hayat bulur.

Rabbimiz bu mübarek ay vesilesiyle kalplerimizi birleştirsin, aramızdaki muhabbeti artırsın ve bizleri gerçek anlamda kardeş kılsın.

(Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât 57)

İşte Ramazan, zekâtla malımızı, sadakayla kalbimizi, infakla niyetimizi temizlediğimiz hasat mevsimidir. Bu ayda verilen her lokma, uzatılan her el, silinen her gözyaşı sevap hanesine bereketli bir ürün olarak yazılır.

Unutmayalım: Ramazan bir misafirdir. Önemli olan onu ihya ederek uğurlamaktır. Bu hasat mevsimini iyi değerlendirelim; ibadetle, merhametle, paylaşmayla dolu bir Ramazan yaşayalım.

Rabbimiz tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, zekât ve sadakalarımızı bereketlendirsin, infakımızı kat kat mükâfatlandırsın.

Âmin.