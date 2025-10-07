Selahaddin Eyyubi'den Ebu Ubeyde'ye Ümmetin Dirilişi

Değerli Kardeşlerim!

5’inci asrın sonlarında Kudüs’ün haçlılar ve İslam Dünyasındaki Moğol işgalleri ile ümmet bölünmüştü ve neticesinde de o devrin büyükleri, önde gelen uleması tarafından gösterilen gayret ve kurdukları Islah medreselerinde yeni bir neslin inşası yoluna gitmişlerdi.

Özellikle bu medreselerde Şer'i ilimlerle birlikte cihad mevzularını işlediler ki, bu yetişecek olan nesil yeniden fethedecek şekilde yetişsin diye...

Âlimlerin bu gayreti neticesinde cihad bilincine sahip olan ulema yetişmeye başladı.

Bunların başında Nurettin Zengi, babası ve Selahaddin Eyyubi geliyordu. Bunların çevresinde cihad şuuruna varmış olan nice âlimler vardı, saymakla bitmez. Öyle âlimler ki, onların gayreti haçlıların bir daha Kudüs’ü geri alamayacak şekilde o mübarek topraklardan çıkarılmasıydı, gerçektende öyle oldu. O topraklardan çıkarıldılar, ancak yaşadığımız son asır müstesna hem dâhili ve hem harici komplolar neticesinde tekrar haçlıların hâkim olduğu duruma geldi.

‘Hicri 5’inci asır, sahip olduğu özellikleri bakımdan günümüzde yaşadığımız asra çok benzemektedir.

O dönem de Doğudan Moğolların Batıdan haçlıların işgali ile ümmet bölünmüş ve birçok sıkıntılarla iç içeydi. Günümüzde Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntılar, o devri geride bırakmış durumda. Yaptığımız araştırmalar sonucunda o dönemde Müslümanların yöneticilerinden bazıları vardı ki haçlılarla ittifak ediyor bununla övünüyorlar.

Günümüzde öyle liderler var ki Haçlı ve Siyonist zihniyetine sahip olan insanların amelesi olmaktan iftihar ediyorlar. Hatta onlara kul köle oluyorlar.

Bunun hikmeti ise içimizdeki münafıkların açığa çıkması ve imanında sadık olan Müslümanların birbirine kenetlenmesi ve münafık insanlardan ayırt edilebilmesi için ümmet bu imtihandan geçiyor .

Zaferdeki ilk Kaide

Selahaddin-i Eyyubi'de ilk kaide şuydu; tevhid-i ümmetten tahrir-i ümmete doğru bir yol izlemeye çalıştı. Önceliği ümmetin tevhidi ve birlikteliğiydi. İslam âlemini birleştirmekti, yoksa önce özgürlük sonra birleştirmek gibi bir yol takip etmedi.

Günümüzün Selahaddin-i Eyyubisi Ebu Ubeyde ise 1100ler'de gösterilen diriliş ruhunu ümmete ve insanlığa üflüyor, gençlere rol model ve Siyonistlere korkulu bir rüya oluyor.

Her bir karış toprağında şüheda kanı olan Gazze'de Ebu Ubeyde: “Bu topraklar zeytin yetiştirdiği gibi direniş Mücahidleri yetiştiriyor" sözleri kalplerimizde ki diriliş ve cihad ruhunu yeniden inşa etmeye başlatan günümüz Selahaddin-i Eyyubisi ne güzel söylüyor.

Gazze ve Filistin toprakları Ümmetimize yeni lider yetiştirmeye devam ettiği müddetçe, ümmetimiz Kudüs’ü kendi davasını bilen mücahitler yetiştirir ve Allah’ın izniyle bizim davamız asla yenilgiye uğramayacaktır.

Tıpkı şehit Ahmet Yasin’i bu uğurda nasıl feda etiysek, nasıl Mavi Marmara şehitlerini feda ettiysek, onların vermiş oldukları bedelin bir karşılığı olarak zafer Allah’ın izniyle yakın olacaktır.

Selahaddin Eyyubi’nin izinden yürüyen evlatlar dünün Fatihleri bugünün ise Ebu Ubeydelerini yetiştirmeye devam edecek ve bizim nesillere örnek olacaktır.

Ebu Ubeyde'nin şu sözü ile yazımızı tamamlayalım

"Topraklarımızı işgal edenlerin hesabını biz soracağız. Bu işgale ve zulme sessiz kalanların hesabını da Allah soracak."

La Galibe illallah