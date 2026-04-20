Sessiz Dünyanın Gölgesinde: Siyonist İşgal, Gasp ve Vicdanın Çöküşü

Gazze bugün yalnızca bir coğrafya değil; insanlığın vicdan sınavına dönmüş bir enkazdır. Yıkılmış binaların altında kalan sadece bedenler değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, insan haklarının ve “medeniyet” iddiasının kendisidir. Günlerdir süren saldırılar, sivilleri hedef alan bombalamalar ve yaşanan büyük insani dram artık inkâr edilemez bir noktadadır.

Ancak meselenin bir başka yüzü daha var.

Batı Şeria’da yaşananlar, en az Gazze kadar dikkat çekici ama bir o kadar da sessizdir. Burada kurşunlar kadar tehlikeli olan şey; sistematik şekilde ilerleyen bir yerinden etme ve mülksüzleştirme politikasıdır. Filistinli aileler evlerinden çıkarılıyor, topraklarına el konuluyor, hatta geçim kaynağı olan hayvanlarına kadar uzanan bir gasp düzeni kuruluyor.

Bu tabloyu yalnızca bir “çatışma” olarak görmek, gerçeği perdelemektir. Bu; gücün hukuku ezdiği, haklının değil güçlü olanın sözünün geçtiği bir düzenin sahaya yansımasıdır. Siyonist-Emperyalist zihniyet güç ile zulmü hakim kılmak tüm devletlere korku salarak terörist politikalar izlemektedir.

Değerli Kardeşlerim!

Bugün sessiz kalanlara da bir söz söylemek gerekir:

Eğer zulüm karşısında susarsanız, yarın aynı anlayış sizin kapınızı çaldığında konuşacak bir vicdan bulamayabilirsiniz. Gücün sınır tanımadığı bir düzende, haksızlığa bugün göz yumanlar yarın kendi haklarını savunacak zemin dahi bulamayabilir.

Bu yüzden mesele yalnızca bir coğrafyanın değil, bir duruşun meselesidir.

Mazlumun yanında durmak, zalimin karşısında olmak; insan olmanın en temel sorumluluğudur.

Ve bireysel olarak atılacak adımlar da küçümsenmemelidir. Tepki göstermek, ses çıkarmak, bilinç oluşturmak ve etik gördüğünüz ölçüde boykot gibi sivil yöntemlere başvurmak, toplumsal farkındalığın önemli bir parçasıdır.

Çünkü tarih şunu defalarca göstermiştir:

Sessizlik, zulmü büyütür.

Ses ise, en azından vicdanı diri tutar.

Siyonist-Emperyalist işgale karşı lütfen net bir duruş sergileyelim