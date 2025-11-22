Türkiye’de Müslümanlara Yönelik İtibar Suikastı ve Fevzi Konaç

İtibar suikastı, hedefteki kişinin itibarını yerle bir etmek amacıyla gerçekdışı isnatlarda hakısz ve hukuksuz ithamloarda bulunmaktır. İtibar suikastını kişisel onura ve itibara karşı her türden kötülüğü yapmaktan haz duyan, insanlık değeri olmayanlar gerçekleştirir. Diğer bir ifadeyle, itibar suikastçıları hedefteki kişiyi itibarsızlaştırmak için bilinçli ve örgütlü hareket etmektedirler.

Kıymetli kardeşlerim!

Son hilafet devleti olan Osmanlı farklı entrikalar ve itibar suikastleri yapanlar ile dönemin hainleri ile günümüzde ki torunları aynıdır. 28 Şubat dönemindeki hainler ile günümüzdeki hainlerde aynıdır. Beslendikleri mecra ise sapkın Siyonist zihniyettir.

28 Şubat Döneminde İtibar Suikastı

28 Şubat dönemi yakın tarihimizin kara lekesi ve imanlı bir nesli imhası için düzenlenmiş en büyük suikastlardan birisidir. Bunu hatırlamak ve hatırlatmak o kadar elzem oldu ki o zamanın mağdurları bile celladına âşık birer kurban olarak o günleri çok hızlı bir şekilde unuttu.

O dönemde hedef te Rahmetli Necmeddin ERBAKAN ve dava arkadaşları vardı. İslam’ın adını irtica ve sloganları kahrolsun Şeriat idi. Rahmetli Erbakan’a yapılan en büyük itibar suikasti ise dönemin medyası olan gazete ve TV’ler aracılığıyla yapılmıştı. Yapay ve suni gündemler, çakma cemaat ve tarikatlar ve eğitim sistemi üzerindeki kumpaslar bu dönemdeki en karanlık günlerdi. Ama bu yapılanlar Laik Devlet ve Atatürkçülük adı altında yapıldığının altını çizmek isterim.

Günümüz ve İtibar Suikastları

Günümüzün en büyük itibar suikastları sosyal medya üzerinden yapılmakta olup kişilerin özel hayatlarından tutun onur ve izzetlerini linç edici operasyona kadar dönüştürücü bir silah olarak kullanıyorlar. Bunu yapanların bir kısmı bunu maddi bir karşılık için yapıp şantaj malzemesine çevirirken bir kısmı da sapkın inancı ve davası için yapıyor. Ortak özellikleri ise haksız, hukuksuz ve insani değerlerden uzak olmaları…

Konuyu binlerce örnek üzerinden açıklayabiliriz ama herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ak Partililere göre muhalefetin trol ordusu var Muhalefete göre de iktidarın trol ordusu. Hülasa kelam piyasa da yalan haber üreten ve algı oluşturan bir trol ordusu var. Kim ve kimler tarafından yönetiliyor, finanse ediliyor bu da Cumhuriyet savcılarının araştırıp ortaya çıkarması gereken bir mevzu…

Fevzi KONAÇ’a Yapılmak İstenen İtibar Suikastları

10 Kasım da fikir özgürlüğü bağlamında ve belgelerle Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı dönemindeki icraatlerden ve inkılaplardan bahseden ve bunu da siyasi bir malzemeye çeviren malum şahıslar linç ve itibar suikastı kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyada birileri seslerini ahlak sınırlarını aşarak yükseltirken birileri de korkularından dillerini yutmuşlardı.

Şimdi ise Fevzi KONAÇ’ın oğluyla ilgili medya servis edilen ve Fevzi Konaç'la irtibatlandırılarak yapılan haber üzerinden yeni bir kampanya başlattılar. Nasıl ki beş parmağın beşi bir değilse kişinin işleyeceği suç veya hat ailesine mal edilemez. Elbette babasının suçu oğluna mal edilemeyeceği gibi, oğulun suçu da babasına mal edilemez. Bilinçli olarak oğlunun işlediği iddia edilen suçu baba Fevzi Konaç üzerinden irtibat kurularak verilmesi de art niyetli bir girişimdir. Bunu servis eden haber mecralarına da şunu hatırlatmak isteriz. “TCK 125. maddesinde yer alan hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte itibarını düşürmek şeklinde” düzenlenmiş olan kanun ile yapmış olduğunuz haberler ile yapmış olduğunuz suikastı hatırlatmak isteriz.

Bununla birlikte Kayseri’nin sosyal medya haber platformlarında yayılan bu haberler ile asıl hedeflenmek istenen şeyin kimler tarafından ne maksatla servis edildiğinin de açığa çıkması gerekmektedir. Ortada bir suçlu ve bir de mağdur var. Eğer konuyla ilgili işlenen suç alkol ve şiddet içeriyorsa bunu şiddetle kınıyoruz ama böyle bir suçta failin babasının hedef alınması tek kelime ile art niyetli ve maksatlı yayınlardır.

Uzun lafın kısası kişilerin işlediği suçlardan dolayı Aileleri, Cemiyetleri ve toplumdaki rolleri ne olursa olsun suçu olmayan hiçbir yakını suça malzeme yapılamaz. Bunu malzeme yapan kim olursa olsun art niyetlidir, haksız, hukuksuz ve itibar sukastı yapan birer canidir.

Elbette kadına şiddet iddiası, yapan kişi için ağır bir cürümdür. Ülkemzide neredeyse günlük olarak yaşadığımız bu olumsuz davranışta bulunanların habere konu olan isimleri ancak adı ve soyadının baş harfleriyle verilirken, Fevzi Konaç'ın oğluna atfedilen bu cürümün faili babasına aitmiş gibi köpürtülerek verilmesi, bilinçli, art niyetli ve habercilik açısından oldukça sorunlu bir durumdur.

Yaşadığımı şu toplumda yakınlarımız ve çocuklarımız ile imtihan olabiliriz ve bu yaratılış gereği başımıza her zaman gelebilecek bir durumdur. Gelin bir birimize hakkı tavsiye edip dua edelim, yalnız bırakmayalım. Vefasızlara yolunuz bahtınız açık olsun diyelim ki mahşer gününde de onlar dostlarıyla bizler de dostlarımızla bir olalım.

