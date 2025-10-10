Ümmet Yiğitlerine Selam Olsun

Ümmetin Yiğitleri ve Sancaktarları!

Bu zafer de İzzet de şeref de sizlerin!!!!

2 yıldır dünyanın en vahşî katillerine bir karış topraklarını dahi vermediler.

Can verdiler, kan verdiler ama şerefli direnişlerinden,

İzzetli duruşlarından bir santim taviz vermediler bu kahraman yiğitler!

Gazze'yi Onbinlerce Siyonist melunlara mezar ve bir o kadar sağ kalanları ya sakat bıraktılar ya da felçli olarak ömür boyu yatağa mahkum ettiler...

İşgal altındaki Filistin topraklarda ki yahudileri de aynı zamanda psikiyatri kliniklerinde İntiharın eşiğinde süründürdüler.

Mücahitler;

Tankların ve teknolojinin ardına sığınan o necasetlerin güçlerinin sadece kadın ve çocuklara yeten zavallı acizler olduklarını, Müslüman bir bebeğin karşısında bilenasıl titrediğini tüm dünyaya ifşa ettiler.

Siyonizmin satın aldığı Batı kamuoyunda oluşturulan algı ile cihadın terör ilan eden ve insanların zihinlerinde İslamifobi teorisi şanlı direnişle paramparça oldu ve kimin terörist kimin zalim kimin iki yüzlü olduğunu ifşa edip tüm dünyada bu vahşi yaratıkların gerçek yüzünü Siyonizm nefretiyle kuşattılar.

Siyonist-Emperyal sapkınların Filistin ve bölgedeki vaadedilmiş toprakları hayalini kuran Netanyahu kölesi Trumpın heveslerini kursaklarında bıraktılar.

Hülasa kelam kelimelerin kifayetsiz kaldığı şanlı direnişi anlatmamız yetertsiz kalsa da Allah(cc)’ya teslimiyetin ve Galib olacakların ancak Allah’a iman edenlerin olduğu vaadini bir kez daha insanlık görmüş oldu. Bu vesile ile Ümmetin Mücahidlerine ithafen;

Şeref sizin, izzet sizin, heybet sizin..

Aynı zamanda Allah (cc)’ya Beyt-ü'l Makdis diyarının cengaver mücahitlerini yapayalnız bırakarak sadece kınama mesajları ile sessiz kalıp ikili ilişkilerini ve menfaatlerini kardeş kanının üzerinde tutanlara verecekleri hesap kıyamet gününde düşünsünler.

Şehid Yahya Sinvar’ın tarihe altın harflerle yazdırdığı şu sözleriyle yazamızı tamamlayalım

"Günler tanıklık etsin: Ben bir direnişçiyim,

Uyanık vicdanımla savaşa dimdik girdim.

Ya onurumla yaşarım, Ya özgürce ölürüm,

Yaralarımın kanıyla suladım toprağımı.

Göğünde bir kartal olacağım ey vatan,

Seni pençemle,

kanatlarımla koruyacağım"

Korudun da şahidiz Ya Rab!!!