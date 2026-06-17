62 Tane Pınarbaşı Depremleri Bize Ne Anlatıyor?

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yukarıborandere ile Aşağıborandere arasında 10 Haziran 2026 Çarşamba günü 3,0 ML büyüklüğünde başlayan depremlerin sayısı şu ana kadar 62 sayısını buldu ve geçecek gibi de duruyor. Aşağıborandere, Yukarıborandere ve Eskiyassıpınar üçgeninde yer alan depremlerin en büyüğü 3,9 ML, en küçüğü ise 0,8 ML büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

Deprem Olan Yerde Fay Var Mı?

Güncellenen Türkiye Diri Fay Haritasında 5.5 Mw ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilecek toplam 485 adet diri fay vardır. Son güncellemeler ilebu sayı 500’ü bulabilir. Yaşadığımız şehirde Orta Anadolu Fay Zonu olarak bilinen Yeşilhisar Fay Zonu, İncesu Fay Zonu, Erkilet Fay Zonu ve Erciyes Fayı Türkiye diri fayları arasında yer almaktadır. 62 Adet depremin olduğu Aşağıborandere mahallesinde Türkiye Diri Fay Haritasında işaretlenmiş herhangi bir diri fay yoktur.

Diri Fay Yoksa Deprem Olur Mu?

Herhangi bir yerde diri fay gösterilmemesine rağmen deprem oluyorsa orada diri fay vardır. Bahse konu bu diri fay ya tespit edilemediğinden veya 5.5 Mw ve üzerinde deprem üretebilecek potansiyeli olmadığından haritaya işaretlenmemiştir. Kısacası deprem olan yerde diri fay vardır.

Depremler Neden Oluyor?

Ülkemiz Alp Himalaya Deprem Kuşağı içinde yer alan deprem üretme potansiyeli yüksek olan bir bölgede konuşlanmaktadır. Ülkemizin tektonik yapısından dolayı depremler geçmiş yıllarda olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ülkemizi kuzeyden Avrasya Plakası, güneyden Afrika ve Arap Plakalarının sıkıştırması neticesinde Anadolu plakası saatin tersi yönünde hareket etmekte ve batıya doğru her yıl ortalama 2 ila 2,5 cm kaçış sergilemektedir. Milyonlarca yıl sonra ise Türkiye ile Yunanistan birlikte Libya ülkesine bindirecek ve Libya ile komşu olabileceğiz. Anadolu’nun kuzeyden ve güneyden sıkıştırılması neticesinde hareket kazanan Anadolu Plakasında depremler olmaya devam edecektir.

En büyüğü 3,9 ML büyüklüğünde gerçekleşen ve yüzey kırığı oluşturmayan depremlerin bir süre daha devam edebilir. Yörede yaşayan vatandaşlar emin olsunlar ki kırılan bu fayda 7 ve üzeri büyüklükte deprem gerçekleşmeyecektir. 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilmesi için en az 50 km uzunluğunda bir zonun yekpare halde kırılması gerekmektedir. Aşağıborandere, Yukarıborandere ve Eskiyassıpınar deprem bölgesinde 7 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturacak fay yoktur.

Ne Tedbir Alalım?

3,9 ML büyüklüğünde gerçekleşen depremler için herhangi bir tedbir alamaya gerek yoktur. Bu büyüklükteki depremler yüzey kırığı oluşturmazlar. Dolayısı ile deprem olan yerde herhangi bir tahribata da rastlanmaz. Ancak deprem esnasında evdeki sabitlenmemiş eşyaların insanların üzerine gelmesinden dolayı bir yaralanma veya can kaybı yaşanabilir. 5,5 Mw ve altındaki büyüklüklerde normal yapılarda herhangi bir hasar beklenmez, can kaybı yaşanması düşünülmez.

Son Söz?

Deprem olan mahallelerde dikkatli olmak şartıyla herhangi ilave bir tedbir almaya gerek yoktur. Bölgede kırılan faydan dolayı en fazla 5,5 Mw büyüklüğüne kadar deprem olabilir. Daha büyük deprem olması beklenmemektedir. Sadece ev ve iş yerlerindeki eşyaları sabitlemek yeterlidir.

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