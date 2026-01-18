ABD’nin Petrol Aşkı

Ülkelerin kanıtlanmış petrol rezervleri sıralamasında Venezüella ilk sırada yer almaktadır.

Venezüella’nın kanıtlanmış petrol rezervi 303 milyar varil. % 19,38

İkinci sırada Suudi Arabistan var. 297 milyar varil. % 17,08

Üçüncü sırada İran yer almaktadır. 208 milyar varil. % 13,3

Dördüncü sırada Kanada. 163 milyar varil. % 10,3

Beşinci sırada Irak. 145 milyar varil. % 9,27

Şimdi bu ülkelerin petrol rezervlerini nasıl yönettiğine bakalım.

ABD’nin 3 Ocak 2026'da Venezüella’ya saldırısıyla Maduro ve eşi haksız ve hukuksuz bir şekilde ülkesinden kaçırılarak esir alındı.

ABD’nin haydut başkanı, Venezuela'nın petrolüne el koydu ve petrol rezervlerinden elde edilecek parayı kendisinin kontrol edeceğini açıkladı. Venezüella petrolleri artık ABD’nin.

Petrol rezervleri açısından ikinci sırada Suudi Arabistan gelmektedir. Suud’ların petrol ve doğalgaz kaynaklarını Suudi Arabistan Kralı Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ile ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in birlikte kurduğu Saudi Aramco adlı şirket yönetmektedir. Yani Suud petrolleri ABD kontrolü altındadır.

Trump’ın ilk seçildiği başkanlık döneminde Suudi Arabistan ile 110 milyar dolarlık silah satışı yapılmıştı. Trump’ın ikinci döneminde ise 142 milyar dolarlık silah satışı yapıldı. Üstelik satışı yapılan silahlar Suudlara teslim edilmeyip, lüzumu halinde teslim edileceği söylenerek ABD’de tutulacağı belirtilmişti.

Dünya petrol rezervleri sıralamasında üçüncü sırada ise İran yer almaktadır. Dikkat ederseniz İran’daki muhalifler ABD tarafından desteklenmektedir. Hemen hemen her yıl İran’da iç çatışmalar çıkmaktadır. ABD Başkanı Trump protestoculara "Yardım yolda" diyerek İran’ı işgal sinyali vermektedir. İran’a yönelik kâh nükleer enerji zenginleştirmesi, kâh muhaliflere yapılanlar konusunda suçlamalar ile kıskaca alınmış durumda. Üstelik İran’dan petrol alan ülkelere yaptırımlardan dolayı da İran petrolleri ya satılamamakta veya ederinin altında bir fiyata satılmaktadır.

Petrol rezervleri açısından dördüncü sırada Kanada yer almaktadır. ABD’nin Kanada’ya; “Ya 51. eyaletim olursun ya da seni işgal ederim” söyleminin temel sebebi petrol rezervleri açısından Dünya’da ilk dört ülke arasında olmasıdır. Üstelik maden yatakları açısından zenginliği de ABD’nin iştahını kabartmaktadır.

Beşinci sırada ise Irak yer almaktadır. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulmuş Çokuluslu Koalisyon Kuvvetleri'nin bir askerî harekâtla Irak'ı işgal etmesi ve savaş tazminatı olarak ta Irak petrollerinin %75’nin ABD’ye verilmesi olarak sonuçlanmıştı. Yani Irak petrolleri ABD’ye hizmet ediyor.

ABD sadece petrolü olan ülkelere tehdit emiyor. Nadir toprak elementleri açısından Ukrayna’ya, tatlı su kaynakları açısından Grönland adasının sahibi Danimarka’ya da tehditler savurmaktadır.

ABD’nin kural tanımaz bu durumuna ne batılı ülkeler ne de Rusya, Çin gibi karşı tarafta yer alan ülkeler ses çıkarabiliyor. Bakalım iş nereye kadar gidecek.

[email protected], X@EvsenAdnan, facebook@adnanevsen,

instagram@AdnanEvsen, youtube@adnanevsen4936

