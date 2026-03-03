Deprem Haftası ve Zorunluluklar

Ülkemizde doğal afetlerin çok yoğun olması ve afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesinden dolayı, başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak kutlanmaktadır.

Öncelikle depremlerin bir doğa olayı olduğunu, dünya üzerinde hareket eden levhaların hareketlerine bağlı olarak depremlerin oluştuğunu, depremleri durdurmanın ve önlemenin imkânsız olduğunu bilerek hareket etmeliyiz.

Depremler sonucu ortaya çıkan ve “FAY” olarak tanımlanan alanın üstüne veya çok yakınına bina, işyeri, konut, hastane gibi iskânları yapmamalıyız. Diri fayların üzerinde konut yapılması halinde bir deprem anında hiçbir şansı olmayacaktır.

Sıvılaşan zemin diye tanımlanan ayrık taneli birimlerden meydana gelen yumuşak zeminler üzerinde yine bina, işyeri, hastane, okul ve konut yapmamalıyız. Bu tür sıvılaşan zeminlerin olduğu alanları imara açmamalıyız.

Bir bölge imara açılmadan önce mutlak surette imara esas planlamaların yapılarak makro ve mikro ölçekteki riskler belirlenmelidir. İmara açılan alanda konut, işyeri, hastane, bina türü yapıların inşaatından önce mutlaka parsele esas zemin etütlerinin yapılması zorunlu olmalıdır. Etütler sonucu afet riski altında bir alan söz konusu ise imar dışı bırakılmalıdır.

İmara açılan alanda yumuşak zemin varsa, yumuşak zeminin geometrisi ortaya konularak ve fizibilitesi de yapılarak bina temelinin altından kaldırılıp kaldırılmamasına karar verilmelidir. Yumuşak zeminlerin tercihen bina temelinden kaldırılması tavsiye edilmektedir.

Yumuşak zeminlerin geometrisi ortaya konduktan sonra, bina temelinin altından kaldırılması fizibil değilse, zemin iyileştirme yöntemlerine başvurulmalıdır. Zemin iyileştirmenin amacı zeminin mukavemetini ve sıkılığını artırmaktır. Zemin iyileştirme yöntemleri arasında taş kolonlar, jet grouting, derin karıştırma, zemin çivileme, kireç, kazık veya çimento uygulamaları yer almaktadır. Bu yöntemler, özellikle temel zemininin zayıf olduğu alanlarda yapı temellerinin güvenliğini sağlamak amacıyla tercih edilir. Jeosentetikler ve membran uygulamaları da güçlendirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zemin güçlendirmesi tamamlandıktan sonra binanın güncel teknik yönetmeliklere uygun olarak inşası yapılmalıdır. Bu işlem sırasında mühendislik, müşavirlik hizmetlerinden, beton kalitesinden, demir donatısından, kalıptan taviz verilmeden binanın inşaatı tamamlanmalıdır.

Buraya kadar izah edilenler depremlerden önce yapılacak iş ve eylemlerdir. Deprem zararlarını önlemenin veya en aza indirmenin başında izahatı yapılan iş ve eylemler başta gelmektedir.

Bir afet ülkesi olan ülkemizde deprem haftasında, deprem haftasının dışında, depremden önce ve depremden sonra da sık sık tatbikatlar yapılmalıdır. Yapılacak tatbikatlar önceden belirlenmiş mekânlarda haberli olarak, daha sonraları ise şehrin bütününde ve habersiz olarak yapılması esas alınmalıdır.

Deprem anında yaşam üçgeni oluşturup deprem bitene kadar kendimizi muhafaza etmeliyiz. Deprem bittikten sonra merdivenlerden binayı boşaltmamız gerekmektedir. Aile ve yakınlarımızla iletişimi sabit hatları kullanmayarak sosyal medya üzerinden yapmalıyız.

Doğal olayları, kendi elimizle doğal afete dönüştürmeyelim…

