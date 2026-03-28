Deprem Tahmini Yapan Frank Hoogerbeets’in Gezegenleri Firarda

Kahramanmaraş merkezli depremleri birkaç gün öncesinden tahmin ettiği ileri sürülen, deprem uzmanı (!) olmayan Frank Hoogerbeets kafa karıştırmaya devam ediyor.

Hollandalı gök bilimci Hoogerbeets 23-24 Mart 2026 tarihlerine atıfta bulunarak sismik aktivitenin zirve yapacağını iddia etmişti.

Bu iddia üzerine bir önceki makalemde (https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/deprem-uzmani-olmayan-frank-hoogerbeets-yine-salladi/8330/) kendisine birkaç sual etmiştim.

Makalenin Türkçe ’den İngilizce’ ye çevirisi yüzünden sanki bir röportaj yapılmış gibi hatalı çeviri olmuştur. Böyle bir röportajı ne ben talep ettim ne de gerçekleşti.

Hoogerbeets’in 23-24 Mart tarihinde sismik aktivitenin zirveye çıkacağı konulu paylaşımından sonra şu sorulara cevap vermesini talep etmiştim. Ama maalesef soruları cevaplamak yerine olayları manipüle etmeyi tercih etti. Sorular şunlardı.

Deprem hangi fay ya da segment üzerinde, nerede (il, ilçe, kasaba, köy), hangi büyüklükte ve hangi tarihte olabileceğine cevap oluşturmasını istemiştim.

Mevcut sorulardan sadece bir tanesinin cevabı var. Deprem büyüklüğü (M7,6)

Deprem büyüklüğü konusunda da bir rakam sunmamıştır. Sadece sismik aktivite zirve yapabilir şeklinde yorumlanmış. Sismik aktiviteden amacı nedir tam olarak bilinmiyor. Zirveden kasıt şu ana kadar ölçülen M9,5 (Şili) depremi mi, yoksa Türkiye’de ölçülen M7,9 Erzincan Depremi mi? Bu iki deprem birbirine yakınmış gibi gözükse de aralarında 16 kat fark vardır. Yani daha basit bir anlatımla M7,9 büyüklüğünde 16 adet deprem bir tane M9,5 depreme eşit sayılabilir. Veya herhangi bir yerde M6,0 büyüklüğünde deprem olsaydı bunu da mı zirve sayacaktı?

Hoogerbeets tarafından oluşturulan cevapta sadece Güney Pasifik’te Polinezya ada ülkesi olan Toga’daki M7,6 büyüklüğündeki deprem kanıt olarak sunulmuştur. Oysaki 23-24 Mart tarihlerinde sismik zirve yapabilecek paylaşımda yer ismi (Toga) yer almamaktadır. Bu bölgenin deprem riski zaten çok yüksek. M7,6 dan daha büyük depremlerde olmaktadır. Üstelik bu deprem yüzeyden 230 km derinde olmuştur. Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Tusunami dahi ilan edilmemiştir. Çok az sayıda insanın fark ettiği bir deprem. Bunu kanıt olarak sunamazsınız. Bu sadece rastlantısal bir durumdur.

6 Şubatta 9 saat aralıkla olan iki büyük deprem hakkında herhangi bir kanıt sunamazken, Toga’yı kanıt olarak sunmanız çok ilginç.

Gelelim diğer iddialarına;

21 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü için “Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacak ve bunun etkileri dünya için korkunç olacak, 7 ila 8 veya daha büyük bir deprem” olacağını iddia ettiniz.

Tahmininizden de son derece emin olduğunuzu söyleyerek “Mega Deprem” uyarısında bulundunuz. Nihayetinde 21 Şubat 2019’da “Mega Deprem” olmadı. Ne oldu gezegenlere? Grev kararı mı aldılar?

Peki, 20 Şubat 2023’de Hatay’da 6,4 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem hakkında neden herhangi bir paylaşım yapmadınız? Gezegenler neredeydi? Tatile mi çıkmıştı?

Şahsınız tarafından 27 Şubat'ta YouTube'dan yayımladığınız bir videoda Mart (2023) ayının ilk haftasına dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştiniz. 3-4 Martta herhangi bir sismik aktivite olmadığı için tarihi revize ederek 6-7 Mart olarak güncelleme yaptınız. Bu tarihlerde olabilecek sismik aktivite büyüklüğünün 7 veya 8 olacağını, hatta 8'in üzerine çıkabileceğini öne sürmüştünüz.

Ancak dile getirdiğinizin aksine, Mart ayının ilk haftasında bu türden büyük bir deprem meydana gelmedi.

Beklendiği gibi 8’in üzerinde deprem olmayınca sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştiri bombardımanına tutuldunuz. Bu eleştiriler karşısında sizde izah yoluna gitmediniz inkâr yoluna gittiniz. Sosyal medyanızdan "Tahminlerimiz asla büyük bir deprem olacak demedi" ifadelerini kullandınız. "Yanlış söylentiler yaymayın" diye de ekleme yaptınız.

6 Şubat Depremleri:

Daha önce de başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler hakkında gerçeğe dayanmayan deprem tahminlerinde bulunmuştunuz. Türkiye ile ilgili olarak 6 Şubat depremlerinden önce de “depremi üç gün önceden bildi…” şeklinde lanse edilen x hesabınızdaki paylaşımınızı size hatırlatmak isterim.

Paylaşımınızda “Yakın ve uzak bir zamanda bu bölgede 7,5 Magnitüdlü deprem olacaktır. (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan)” bahsediyorsunuz. Bu paylaşımda deprem büyüklüğü hariç deprem nerede, hangi fay veya segment üzerinde ve hangi zaman diliminde olacağı hakkında tahminde bulunamadınız. Sanırım kastınız depremin Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan gibi ülkelerden birinde olacağını düşünerek bu ülkeleri yazdınız.

Evet, 6 Şubat günü Türkiye’de Pazarcık Fayı üzerinde ve Çardak Fayı üzerinde iki büyük deprem oldu. Pazarcık’ta olan depremin bu fay üzerinde olacağını Sağır Sultan bile biliyordu. Bilinen bir olguyu sizin tekrar etmeniz bildiğiniz anlamına gelmiyor.

Peki, örnek gösterdiğiniz ada ülkesi olan Toga’yı neden 23-24 Mart tarihli paylaşımınıza dahil etmediniz? Çünkü orada deprem olacağını bilmiyorsunuz. Şahsıma yönelik yapmış olduğunuz açıklamada “…depremlerin kesin konumlarının tahmin edilemeyeceğini…” belirtiyorsunuz ancak 3 Şubat (2023) tarihli paylaşımınızda bölgeyi işaret ediyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? 3 Şubattaki paylaşımınızda yer belirttiniz. Çünkü Türkiye’deki deprem uzmanları bunu söylüyordu ve sizde bir şekilde alıntı yaptınız.

Sayın Hoogebeerts; gezegen hizalanmasının depremler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını dünyadaki bütün yerbilimciler söylemektedir. Hatta Avustralya'nın önde gelen bilim insanları arasında gösterilen meslektaşınız gökbilimci Bryan Gaensler da "Gezegenlerin hizalanmasının depremler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını" ifade etmektedir. Sizin yönteminizi savunan bir tane dahi bilim insanı yokken siz havanda su dövmeye devam ediyorsunuz.

Dünya'ya en yakın gök cismi olan Ay'ın Dünya üzerindeki etkisi bile tartışmalıyken, daha uzak gezegenlerin yeryüzündeki depremleri etkilemesi mümkün değildir. Depremlerin gök cisimleri ile ilgisi, alakası yoktur. Jüpiter'in Dünya'ya en yakın olduğu konumu düşünelim. Gezegenin bu konumdaki kütle çekim kuvveti, Ay'ın çekim kuvvetinin sadece yüzde 1'ine sahip. Bunu yüzde 0,6 ile Venüs izliyor. Diğerlerininki daha da az. Ay'ın depremler üzerindeki etkisini zar zor gözlemleyebiliyorsak, diğer gezegenlerin etki ettiğini düşünmek hayal ötesi bir olgudur.

Sayın Hoogebeerts; depremlerin nerede (il, ilçe, kasaba, köy), hangi büyüklükte, hangi fay veya segment üzerinde olacağını doğru tahmin eden kişiye ebetteki bütün dünya minnettar kalacaktır. Yerbilimleri için bir çığır açılmış olacaktır. Ama şu anda sizin uyguladığınız yönteminizle değil. Lütfen artık yanlış yolda yürümekten vaz geçin. Bu şekliyle masum insanları korkutuyorsunuz.

Aklın yolu birdir. Bilimle kalın…

