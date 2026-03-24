Deprem Uzmanı Olmayan Frank Hoogerbeets Yine Salladı

Deprem uzmanı olmayan Frank Hoogerbeets kendisine ait SSGEOS adlı hesabı ile 21 Mart tarihinde Türkçe tercümesi ile “…Yarın Dünya, Güneş ve Neptün ile hizalanırken, Venüs, Mars ve Jupiter arasında yer alacak. Bu gezegensel geometri Satürn, Jüpiter ve Üranüs’ü içeren dikkat çekici bir ay geometrisi ile birleşiyor. Sonuç olarak sismik aktivite 23-24 Mart civarında zirve yapabilir.” şeklinde uyarıda bulunmuştur.

Frank Hoogerbeets adlı deprem uzmanı olmayan kişi daha önce de başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler hakkında gerçeğe dayanmayan deprem tahminlerinde bulunmuştu. Türkiye ile ilgili olarak 6 Şubat depremlerinden önce de“…depremi üç gün önceden bildi…” şeklinde lanse edilen x hesabındaki iletisine bir kez daha göz atalım.

Frank Hoogerbeets; iletisini yine Türkçe tercüme ile “Yakın ve uzak bir zamanda bu bölgede 7,5 Magnitüdlü deprem olacaktır. (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan)”

Frank Hoogerbeets’in tektonizma ile alakası olmayan bu paylaşımı Türkiye medyasında geniş yankı uyandırdı. Hemen hemen yazılı ve görsel bütün medya kuruluşları haber yaptılar. İnternet sitelerinde manşetlere taşıdılar. Depremlerin gezegenler ile ilişkisinin olmadığı, bilimsel gerçekliğe dayanmayan bu paylaşımı bir kez daha irdeleyelim.

Deprem tahmininde bulunmak için öncelikle fayların kayma hızları, en son depremin gerçekleşme tarihi, fay uzunlukları, fay geometrisi ve deprem tekerrür periyotlarının tartışmasız bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu parametreler net bir şekilde bilinebiliyorsa ancak o zaman deprem tahminde bulunabilirsiniz. Deprem tahmini için de, depremin hangi fay üzerinde olacağını, deprem büyüklüğünü ve yaklaşık deprem tarihinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Şu soruları Frank Hoogerbeets’e soralım.

Sayın Hoogerbeets; sosyal medyada yayınlamış olduğunuz ileti deprem tahmini için aşağıdaki sorulara cevap veriyor mu?

Deprem hangi fay ya da segment üzerinde olacak? (cevap yok) Deprem nerede olacak? il, ilçe, belde, mahalle, köy (cevap yok) Deprem kaç büyüklüğünde olacak? (cevap var. 7,5 M) Deprem hangi tarihte olacak? (± yaklaşık yıl, cevap yok)

Depremin hangi segment üzerinde olacağını bilemiyorsunuz, ne zaman olacağını bilemiyorsunuz, nerede olacağını bilemiyorsunuz ama deprem tahmininde bulunuyorsunuz.

6 Şubat depremlerinin olduğu Pazarcık Segmentinde en son iki deprem 1114 ve 1513 tarihlerinde gerçekleşmişti. 1513’de gerçekleşen son depremden bu yana 510 yıl geçmişti. Pazarcık Segmentinin deprem üretme periyodunun ortalama 500 yıl olduğu ve deprem olma zamanının geldiği biliniyordu. Bu bilgiyi Türkiye’de bilmeyen yoktu. Türkiye’deki bütün akademik kadrolar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşların hepsi biliyordu. Bu bilgi Türkiye’nin önemli deprem uzmanları tarafından da sosyal medyada sık sık dillendiriliyordu.

Nihayetinde 6 Şubat depremleri gerçekleşmişti. Şahsınız da hak etmediği bir ilgiye mazhar olmuştu. Sosyal medyanın size olan yoğun ilgisinin nedenini sizin de bilmediğinizi aslında bir röportajınızda açıklamıştınız.

Bütün bu olanlara rağmen tarafınızdan yine “…23-24 Mart 2026’da sismik aktivite zirve yapabilir…” söylemi ile ortaya bir fikir attınız. Bu fikir hayalden da öte bir iddiadır. 23-24 Mart tarihlerinde yoğun sismik aktivite nerede olacak? Yoğun sismik aktiviteden kastınız nedir? Deprem büyüklüğü mü? Deprem büyüklüğü ise hangi büyüklüğü önceliyorsunuz? Bu soruların cevabını vermeden deprem tahmininde bulunulması abesle iştigaldir. Gezegen dizilimlerinin tektonizma ile ilgisini olmadığını buradan bir kez daha haykıralım.

Daha öncekiler gibi yine hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Vaz geçin artık bu tür safsatalardan. Bütün bunlar ile vakit kaybedeceğine, uzmanlık alanınız ne ise orada olmaya gayret gösterin. Tarafınızdan iddia edilen iletilerinizden dolayı dünyanın birçok yerinde yaşayan masum vatandaşlar etkileniyor ve korkuyorlar.

Son bir örnekle konuyu bitirelim. Kuzey Anadolu Fay Zonunun en doğu ucunda yer alan 77 km uzunluğundaki Yedisu Segmenti bir gün mutlaka 7 + deprem üretecektir.

Şimdi ben doğru deprem tahmininde bulundum mu?

