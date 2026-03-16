Depremler ve Sıvılaşan Zeminler

6 Şubat 2023 günü yaşanan birinci depremde (7,7 Mw) 90 saniyelik sarsıntı ile ikinci depremdeki (7,6 Mw) 60 saniyelik sarsıntıda 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi ise yaralanmıştı. Komşu ülke Suriye’de ise 8 bin 476 kişi ölmüş, 138 binden daha fazla kişi de yaralanmıştı.

6 Şubat günü meydana gelen depremlerde 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. Bu illerin arasında en fazla etkilenenler ise deprem merkez üssüne yakınlıklarına göre Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep oldu.

Sabah 4:17 de 7,7 Mw büyüklüğünde olan birinci deprem Kahramanmaraş’a 35 km, Gaziantep’e 37 km, Hatay’a ise 193 km mesafede gerçekleşmiştir. Aynı gün 13:24 de yaşanan ikinci deprem (7,6 Mw) ise Kahramanmaraş’a 57 km, Gaziantep’e 112 km, Hatay’a ise 228 km mesafede gerçekleşmiştir. 20 Şubat günü meydana gelen üçüncü deprem (6,4 Mw) ise Kahramanmaraş’a 193 km, Gaziantep’e 172 km ve Hatay iline ise 20 km mesafede gerçekleşmiştir.

Deprem büyüklükleri ile depremin merkez üssünün illere göre mesafesi baz alındığında en fazla etkilenmenin sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde olması beklenir. Ama gerçekte böyle olmadı. Bu depremlerden en az etkilenmesi beklenen Hatay ili en fazla can kaybını ve yıkımı yaşadı.

Şubat depremlerinde Hatay’da 24 bin 147 kişi (% 45), Kahramanmaraş’ta 12 bin 622 kişi (% 23) ve Gaziantep’te ise 3 bin 897 kişi (% 8) hayatını kaybetmiştir.

Depremin merkez üssüne mesafe olarak en uzakta bulunan Hatay ilinin en az etkilenmesi beklenirken, en fazla ölüm olayı Hatay ilinde gerçekleşmiştir. Bunun en temel sebebi ise zemin sıvılaşmasıdır.

Peki, nedir bu zemin sıvılaşması?

Sıvılaşma; deprem sırasında yer şiddetle sarsılırken, yeraltı suyunun da etkisiyle zeminin dayanıklılığını kaybederek katı yerine, sıvı gibi davranması durumudur. Sıvılaşma binaların altında meydana geldiğinde, yapıların altındaki zeminin bina temelini destekleme özelliği ortadan kaybolur. Bu durumda binalar ve diğer yapılar devrilebilir, kayabilir ya da yan yatabilir.

Sıvılaşma, taneciklerin arasındaki boşlukların suyla dolu olduğu sulu ve kumlu zeminlerde gerçekleşir. Kum gibi taneciklerden oluşan zeminin yapısında büyük boşluklar bulunur. Bu nedenle tanecikler birbirine sıkı bir şekilde bağlı değildir. Aralarında su dolu büyük boşluklar bulunan zemin, güçlü bir sarsıntıya maruz kaldığında yer çekimi etkisiyle sıkışmaya başlar. Ancak bu sırada suyun boşluklardan dışarı çıkması için yeterli zaman yoktur. Bu durumda tanecikler arasındaki suyun basıncı artar. Basınç yeterince yükseldiğinde tanecikler suyun içinde serbest bir şekilde hareket etmeye başlar. Sonuçta zemin sıvı gibi davranır ve dayanımını kaybeder. Bu tür zeminlerde deprem dalgalarının genliği büyür ve daha fazla tahribata sebebiyet verirler.

Sıvılaşan zeminler veya yumuşak zemin diye tanımlanan bu tür oluşumlar kazma kürek gibi basit alet veya küçük iş makinaları ile kolayca kazılabilmektedir. Bina temelleri açılırken kırıcı özelliği olan iş makinelerine ihtiyaç duyulmaz.

Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ilinin kurulu olduğu yer çoğunlukla Asi Nehrinin oluşturduğu ve sıvılaşmaya müsait alüvyonlar üzerine kurulmuştur. Şubat depremlerinde de sıvılaşma olmuştur.

Adana, Kayseri, Mersin, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Isparta, Van gibi birçok şehir bu tür sıvılaşan zeminler üzerine kurulmuştur. Bina sağlamlık açısından bütün kriterlere uyularak yapılmış olsa bile bina ile zemin penetrasyonu sağlanmaz ise deprem anında bina ayakta kalamaz.

Sıvılaşma; depremden daha tehlikelidir.

Doğal olayları, kendi elimizle doğal afete dönüştürmeyelim…

[email protected], facebook@adnanevsen, instagram@AdnanEvsen, youtube@adnanevsen4936, X@EvsenAdnan,