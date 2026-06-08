Kayseri ‘nin Tarihsel (1717) Depremi -3

Bir önceki yazımızda Kayseri’de meydana gelen önemli depremlerden (1072 ve 1205 yılı depremleri) bahsetmiştim. Bu makalede ise 6 bin yıllık geçmişi olan ve şehirde ağır tahribatlara ve ölümlere sebep olan 1717 depreminden bahsedeceğim.

Kayseri’de meydana gelmiş tarihsel deprem kayıtlarında 1714 yılı depremi ile 1717 yılı depremi sürekli karıştırılmaktadır. 1714 Yılında gerçekleşen depremin dış merkez lokasyonu Gemerek (Sivas) ilçesinin yaklaşık 10 km güneyinde olduğu (Erdağ 2007) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Depremin şiddeti hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

1717 Depremi; 9 Mayıs 1717 tarihinde, sabah 3:30-5:30 saatleri arasında, VIII şiddetinde meydana geldiği belirlenmiştir. (Soysal ve diğerleri, 1981; Başarır-Baştürk ve diğerleri, 2017; Kondorskaya ve Ulumov, 1999). Depremin Erciyes Fayı üzerinde gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Deprem nedeniyle Kayseri’de Kurşunlu, Cami Kebir ya da Merkez Cami olarak da isimlendirilen bir caminin yıkıldığı rapor edilmiştir. 1717 Depreminden zarar gören Musa Ağa Camii, Erkiletli Hacı Ali Ağa oğlu Muhammet (Nişancı) Mehmet Paşa tarafından 1718 yılında, yeniden yaptırılmış ve caminin kuzeyine altı odadan ibaret bir medrese ilave edilmiştir (Aksoy ve diğerleri, 2010).

Kayseri ve çevresinde büyük hasarlara sebep olan depremde 8 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsedilmektedir. Bir görgü tanığı tarafından anlatılanlara göre; “9 Mayıs 1717 Perşembe günü (Hicri; 27 Jumada (cemaziyelahir ayı) I a.H. 1129) şafak vaktinde, yine büyük bir inilti vardı ve dünya toprağa batmak üzereydi. Çok sayıda deprem gördük ama buna benzer bir şey duymadık. Sabahları dualar (namazlar) oluyordu. Yağmur için yapılan duaların 6. günüydü. Dua etmeye gittik ve dünya 5-6 kez daha titredi, ama ilki daha güçlüydü. Bundan sonra, bir sonraki Cuma gecesi aynı saatte yine büyük bir deprem oldu. Kısacası; 10 veya 15 gün boyunca depremler durmadı. Erkilet ve Muncusun, Molu Kenti gibi yıkılmıştı. Molu’da 171, Erkilet’de 2861, şehirde 5300 ve Muncusun’da 9 kişi hayatını kaybetti” (Resm-i Kayseriyye 165). Katib Çelebi bu olaydan; ‘Kayseri’deki bu şok, binaların yıkımına ve çok sayıda yerli halkın ölümüne neden olmuştur” şeklinde bahsetmiştir (Katib Çelebi, Takvim, 150).

9 Mayıs 1717’de meydana gelen depremin bugünkü yorumu ise depremin 6,2 Mw büyüklüğünde olduğu, ana şoktan sonra 5-6 defa artçı depremlerin olduğu, depremin bir gün sonrasında büyük bir artçı daha olduğu, artçı depremlerin 10-15 gün devam ettiği anlaşılmaktadır.

Kayseri bölgesindeki hasar o kadar büyüktür ki, çoğu evlerin duvarlarının onarıma ihtiyacı vardı ve yerel halk yardım istemiştir. Bölge halkının sultandan talepleri sonrasında, vergi yükü bir yıllığına düşürülmüştür. (MKAK Kayseri KS 119.36).

19. Yüzyıl başlarında Kayseri tarihini inceleyen bir yazar, kaynağını belirtmeksizin, 1717 (a.H. 1129) depreminin Ulu Cami'nin kubbe ve kemerlerinin yanı sıra sütun ve duvarlarının da çökmesine neden olduğundan bahseder. Yazar Ulu Cami'de bulunan 1722-1723 (a.H. 1135) tarihli bir onarım kitabesinin metnini aktarır ve yapının 1717 (a.H. 1129) yılında olduğunu tahmin ettiği bir depremde hasar gördükten sonra onarıldığını belirtir (Palamutoğlu, 1987).

Orta Anadolu Fay Zonunun Kayseri Civarındaki Eski Deprem Aktivitesi adlı yayının hazırlanması esnasında saha çalışması kapsamında Ulu Cami’nin duvarlarında yapılan incelemelerde tadilat esnasında duvarda üç farklı malzeme kullanıldığı görülmüş ve bunun sebebinin depremden kaynaklanan tahribat sonrasında yapılmış onarımlardan meydana geldiği düşünülmektedir.

1717 Depreminde Erkilet'teki mescit zarar görmüş ve Vezir Mehmet Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1718 (a.H. 1130) Tarihli bir onarım kitabesinde bu bilgi yer almaktadır (Çayırdağ, 1988).

Kara Mehmet Bey'in köylerinde yaşayanların vergileri indirilirken (MKAK Kayseri KS 119.18), Erkilet halkı da Sultan'a, mülklerinin tahrip olduğunu bildirerek ricada bulunmuştur (MKAK Kayseri KS 119). Çayırdağ’a (1988) göre 1714 (a.H. 1126) yılında (burada depremin oluş tarihi 1717 olarak değil 1714 olarak belirtilmiştir) Kayseri'deki depremden etkilenen, kendisinin de memleketi olan Erkilet'teki Musa Ağa Camii'ni baştan yaptıran Mehmet Paşa, ayrıca camiinin yanına altı odadan ibaret bir medrese ilave etmiş, orada yer alan bir mektebi de onarmıştır. Mehmet Paşa'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki 730 numaralı defterin 19. sayfası ve 8. sırasında kayıtlı 1718 (a.H. 1130) tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadır. Orta Anadolu Fay Zonunun Kayseri Civarındaki Eski Deprem Aktivitesi adlı yayının hazırlanması sırasında Nişancı Mehmet Paşa Camisinin incelendiğini, Cami girişinde yer alan günümüzdeki açıklamada, 1717 depremindeki Musa Ağa Camisinin yıkılmasından ve Sadrazam Erkiletli Nişancı Mehmet Paşa tarafından en baştan yapılmasından bahsedilmiştir.

Bir başka kaynakta ise şehrin nüfusu 30 bin iken 1717 depreminde 8331 kişinin öldüğünden bahsedilmektedir. Bu nedenle söylenen rakamın oldukça abartılı olduğu düşünülmektedir.

1717 yılında meydana gelen depremin Erkilet Fay Zonunda olduğu düşünülmektedir.

Doğal olayları, kendi elimizle doğal afete dönüştürmeyelim…

[email protected], facebook@adnanevsen, instagram@AdnanEvsen, youtube@adnanevsen4936, X@EvsenAdnan,

Not: Yazının hazırlanmasında;