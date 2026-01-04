Venezuella Haydutluğu ve Kanıtlanmış Petrol Rezervi

Bir Güney Amerika ülkesi olan Venezüella’nın başına ne geldiyse petrol rezervlerinin Dünya’da birinci sırada olmasından dolayı geldi. Sen misin Dünya’ da en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip olan ülke? O zaman sonucuna katlanacaksın. Bu durum ilk değil, son da olmayacak. Sarı öküzün hikâyesini herkes bilir.

Daha işin başında Venezüella’daki rejim muhaliflerinin büyük bir ihanet içerisinde, seçimle işbaşına gelen devlet başkanlarını paketleyip ABD askerlerinin eline vermesiyle başladı. Zamanında PKK elebaşısının bize teslim edilmesi gibi. Irak lideri Saddam’ın rejim muhafız bölüğünün tek kurşun atmadan Saddam’ı teslim etmeleri gibi.

20 Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulmuş Çokuluslu Koalisyon Kuvvetleri'nin bir askerî harekâtla Irak'a girmesiyle Irak işgali başlamış oldu. İşgalden sonra ise savaş tazminatı olarak 100 milyar dolardan daha fazla bir maliyet çıkartılmış ve ödeme şeklinin de Irak petrollerinin %75’nin ABD’ye verilmesi olarak sonuçlanmıştı. Hatırlayanlar olacaktır. Bir petrol ülkesi olan Irak’ta zaman zaman benzin ve motorin sorunu yaşanıyordu. 145 milyar varillik petrol rezervi ile Dünya’nın beşinci sırasında yer alan Irak, 2006 yılındaki savaştan sonra en yoksul ülkeler sıralamasında liderlik savaşı veriyor.

2011’de ise Arap Baharı olarak başlayan olaylar Libya lideri Kaddafi’yi yerinden etmiş, ülke bir iç savaşa sürüklenmişti. Güney sınırımızda Suriye’nin akıbeti Libya ve Irak’tan farklı olmadı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ na göre Dünya'daki kanıtlanmış petrol rezervi 2024 yılı itibariyle toplam 1 trilyon 564 milyar varile kadar yükselmiştir.

Ülkelerin kanıtlanmış petrol rezervleri konusunda yapılan araştırmaya göre 303 milyar varil ile Venezuela ilk sırada (% 19,38), Suudi Arabistan 297 milyar varil ile ikinci sırada (% 17,08), İran 208 milyar varil ile üçüncü sırada (% 13,3), Kanada 163 milyar varil (%10,3) ile dördüncü sırada, Irak 145 milyar varil ile beşinci sırada (% 9,27), yer almaktadır.

Venezuela’nın muazzam doğal kaynak arzına rağmen, ülke hala ekonomik krizleri dibine kadar yaşayan ülke konumundadır. Venezuela ve Suudi Arabistan’ın nüfusları birbirlerine çok yakındır. Ancak, Suudi Arabistan’ın ekonomisi iki kat daha büyüktür. Bu farklılığın ana nedenlerinden biri, her iki ülkenin petrol rezervlerine erişilebilmekteki farkıdır.

Venezüella’nın kanıtlanmış petrol rezervleri ABD’nin iştahını kabartmış ve Venezüella’ya demokrasi ve özgürlük getirmenin tam zamanı olduğunu düşünerek adam kaçırma operasyonu yapmıştır. Maduro ve eşi kaçırılmıştır. İşgalci ABD, Venezüella’yı bir süre kendilerinin yöneteceğini, petrol alt yapısının daha da işler hale gelmesini ve üretimi artıracağını ifade etmektedir. Buradan anlaşılan o ki, Venezüella petrolleri ABD’ye akacak.

Dünya petrol rezervlerine baktığımızda ikinci sırada Suudi Arabistan gelmektedir. Suud’lar zaten kendi rızası ile ABD’ye trilyon dolarları seve seve veriyor. ABD başkanının Suudi Arabistan’ı her ziyaretinde Suud’lara atfen “sahip olduğunuz petrolleri demode olmuş bu silahlar ile mi koruyacaksınız?” sorusu ile trilyon dolarlara varan yeni silah anlaşmaları yapılıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise doğu komşumuz İran yer almaktadır. İran’ın 208 milyar varile varan kanıtlanmış petrol rezervi şeytan ABD’nin dikkatinden kaçmıyor. İsrail’e destek vererek İran’a saldırı planlıyor. İsrail ve ABD, İran’da yaşayan rejim muhaliflerine destek vermeye devam ediyor. Hatta rejim muhalifleri barışçıl gösteriler esnasında vurulur veya öldürülürse ABD’nin barışçıl gösteri yapanların yardıma koşacağını ifade etti. Yani sarı öküzü istiyor.

İran ABD’ye sarı öküzü verirse devamı gelecek.

