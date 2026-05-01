UGANDA ANILARI -1-

Bir Kalbin Yolculuğu: Mark’tan Hafız İsmail’e

Bazı yolculuklar vardır; mesafelerle ölçülmez. Ne kilometrelerle anlatılabilir içindeki heyecan ne de zamanla sınırlandırılabilir. Onlar kalpten kalbe kurulan köprülerle, insanın özüne yapılan dokunuşlarla anlam kazanır.

Bazı hikâyeler vardır; sadece bir insanın hayatını değil, İnsan olmanın, insan kalabilmenin, insana değer vermenin ve insan inşa etmenin kıymetini anlatır. Uganda’nın Kampala şehrinde, Sena Vakfı’nı ziyaret ettiğimizde şahit olduğumuz bir hayat hikâyesi, tam da böyle bir hakikatin kapısını araladı bize. Bu, Karamoja’nın sert rüzgârlarından doğan bir çocuğun, Kur’an’ın rahmet iklimine uzanan yolculuğuydu… Karamoja’lı Mark’tan Hafız İsmail’e giden yolculuk.

Karamoja… Yoksulluğun, imkânsızlığın ve ilkel hayat şartlarının sıradan kabul edildiği bir coğrafya. Hayatın en temel ihtiyaçlarının bile mücadele gerektirdiği, insanın hayatta kalmayı öğrenerek büyüdüğü bir yer. Mark de işte böyle bir kabilede doğdu. Kendisi ile yaptığımız görüşmede; “çocukluğunun geçtiği Karamoja’da giyecek kıyafetlerinin dahi olmadığını, çoğu zaman karınlarını doyurmak için fare yakalayıp yediklerini” anlattı. Açlığın sıradanlaştığı, vahşetin gündelik hayatın parçası olduğu ve çoğu zaman insan onurunu zorlayan bir yaşam mücadelesinin yaşandığı bir yerdi Karamoja.

Mark, böyle bir dünyanın çocuğuydu. Kim tutacaktı Mark’ın elinden…

İşte tam bu noktada, insanı merkeze alan bir iyilik hareketi devreye giriyor: Sena Vakfı.

Sena Vakfı, Uganda’da sadece yardım dağıtan bir kuruluş değil; insanı yeniden inşa eden bir mektep gibi çalışıyor. Onlar, bir çocuğun sadece karnını doyurmanın yetmeyeceğini biliyorlar. Asıl açlığın, kalpte ve zihinde olduğunu fark ederek hareket ediyorlar. Dokunduğu hayatlar sadece değişmiyor; adeta yeniden inşa ediliyor. Karamoja’da Mark’ın hayatı da bu dokunuşla yön değiştirdi. Bir lokma ekmekten çok daha fazlasını sundular ona… Eğitim, merhamet, değer ve en önemlisi anlam. Bu temas, sadece bir yardım değil; bir insanı yeniden keşfetme süreciydi.

Mark, bu süreçte İslam ile tanıştı. Ama bu tanışma bir zorunluluğun değil, bir hakikatin çağrısıydı. İslam’ın o kusursuz dengesi, insanı kuşatan merhameti ve kalbe hitap eden sadeliği, onun hayatında bir dönüşüm başlattı. Artık o sadece Mark değildi. O, yeni bir kimliğin, yeni bir hayatın taşıyıcısıydı: İsmail.

İsmail’in hikâyesi burada bitmedi, asıl burada başladı. Kur’an ile kurduğu bağ, onu sadece iyi bir insan yapmakla kalmadı; onu bir rehbere dönüştürdü. Sena Vakfı’nın verdiği eğitim ile Hafız oldu. Ve bugün Kapchorwa bölgesinde, kendisi gibi nice çocuğun hayatına ışık tutuyor. Kendisi gibi Kur’an-ı yaşayan ve yaşatan Hafızlar yetiştiriyor. Hafızlık öğrencilerine öğretmenlik yapıyor. Dün hayatta kalmaya çalışan bir çocuk, bugün hayatlara yön veren bir öğretici…

Bu dönüşüm bize çok açık bir gerçeği bir kez daha gösteriyor: İnsana yapılan yatırım, yeryüzündeki en büyük yatırımdır. Bir insanın kalbine dokunmak, bir nesli değiştirebilir. Bir çocuğun hayatını güzelleştirmek, bir toplumun kaderini değiştirebilir.

İslam, işte tam burada kendini gösteriyor. Sadece bireyi değil, toplumu inşa eden; sadece bugünü değil, yarını da kuşatan bir medeniyet tasavvuru sunuyor. Onun güzelliği teoride değil, hayata dokunduğu yerde ortaya çıkıyor. Mark’ın Hafız İsmail’e dönüşmesi, bu güzelliğin en somut örneklerinden biri.

Bu vesileyle, Uganda’da insanlığa umut olan Sena Vakfı’nı takdir ve minnetle anmak gerekiyor. Onların yaptığı iş, sadece yardım değil; bir medeniyet inşasıdır. Aynı şekilde bu anlamlı ziyarete vesile Kayseri Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı’na da gönülden teşekkür etmek bir vefa borcudur. Çünkü iyiliğin yayılması, ancak bu tür gönül köprüleriyle mümkün oluyor.

Bugün Karamoja’da bir çocuğun kaderi değişiyorsa, bu; kilometrelerce öteden uzanan bir merhametin eseridir.

Ve belki de en büyük hakikat şudur:

Bir insanı kazanmak, bir dünyayı kazanmaktır…