Bugün Neden Aileyi Daha Çok Konuşmalıyız?

Sevgili dostlar,

Ben uzun yıllardır gençlerle çalışıyorum. Üniversite öğrencileriyle aynı çatı altında yaşadım.

Yüzlerce gencin hikâyesini dinledim. Şunu çok net gördüm ki:

Bir gencin başarısını sadece zekâsı belirlemiyor. Ailesi belirliyor. Bir çocuğun özgüvenini çoğu zaman okul değil... Anne babasının birbirine davranışı belirliyor.

Bugün psikoloji bilimi de bunu söylüyor. Bir çocuğun kendini güvende hissetmesi için en önemli etkenlerden biri, anne ve babasının birbirine saygılı davranmasıdır.

Çocuklar bizim öğütlerimizi değil... İlişkilerimizi ezberliyor.

Babası annesine nasıl konuşuyorsa... Yarın o çocuk da eşine öyle konuşuyor.

Annesi babasına nasıl davranıyorsa... O davranış modeli nesilden nesile taşınıyor.

Onun için aile sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de şekillendiriyor.

Rakamlar Bize Ne Söylüyor?

Bazen duygularla konuşuruz.

Ama rakamlar da bize önemli şeyler anlatır.

Son yıllarda ülkemizde evlilik yaşı yükseliyor.

Boşanma sayıları artıyor.

Doğurganlık oranı, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin oldukça altına gerileyerek yaklaşık 1,5 seviyesine düştü.

Bu sadece demografik bir veri değildir.

Bu, gelecekte çalışma hayatından sosyal güvenlik sistemine, yaşlı bakımından ekonomik üretime kadar pek çok alanı etkileyecek stratejik bir meseledir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da son yıllarda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını artırıyor.

Çünkü mesele yalnızca bireysel mutluluk değil; toplumun geleceğidir.

Dolayısıyla aileyi konuşmak, sadece evimizin içini değil; ülkemizin yarınını konuşmaktır.

Ben inanıyorum ki bugün aileyi tehdit eden en büyük tehlike dışarıdan gelen düşmanlar değildir. Asıl tehlike...

Farkına varmadan evimizin içine aldığımız alışkanlıklardır.

Bugün bunlardan Kayseri Aile Platformu olarak sahada ve çalışmalarımızda tespit ettiğimiz beş tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Birinci Tehlike

Dijital Dünyanın Sessiz İşgali

İsterseniz küçük bir hayal kuralım.

Otuz yıl önce bir akşam yemeği... Sofrada herkes var. Baba işten gelmiş. Anne sofrayı hazırlamış. Çocuklar okuldan yaşadıklarını anlatıyor. Dede bir hatırasını paylaşıyor. Göz göze bakılıyor. Kahkahalar yükseliyor.

Şimdi...

2026 yılındaki bir sofrayı düşünelim. Baba telefona bakıyor. Anne sosyal medyada. Çocuk tabletle yemek yiyor. Diğeri kulaklık takmış. Kimse kavga etmiyor. Ama... Kimse konuşmuyor da...

Sessizlik var.

Fakat bu huzurun sessizliği değil. İletişimsizliğin sessizliği... Bugün aynı evde yaşıyoruz. Ama aynı hayatı paylaşmıyoruz.

Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Bir insan telefonuna günde ortalama yüzlerce kez dokunuyor. Pek çoğumuz telefon ekranına eşimizin yüzünden daha fazla bakıyoruz. Şimdi kendimize şu soruyu soralım.

Telefonumuzun şarjı yüzde beş olunca panik oluyoruz.

Peki...

Evliliğimizin sevgisi yüzde beşe düşerse aynı paniği yaşıyor muyuz?

İşte asıl mesele budur.

“Teknoloji cebimize girdiğinde hayatımız kolaylaştı. Kalbimize girdiğinde ailemiz zorlaştı”

Telefon ve İnternet kötü değildir. Ama Onları yöneten biz değilsek... Onlar bizi yönetmeye başlar.

İkinci Tehlike

Ben Değil Biz Olabilmek

Eskiden insanlar evlenirken şöyle düşünürdü."Bir ömür beraber yaşayacağız." Bugün ise çoğu zaman şu cümleyi duyuyoruz. "Ben mutlu muyum?" Modern dünyanın en tehlikeli kelimesi belki de... Ben.

Ben haklıyım. Ben yoruldum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Oysa evlilikte sihirli kelime...Bizdir.

Evlilikte iki kişi Ya birlikte kaybederler. Evlilikte "ben" büyüdükçe... Aile küçülür.

Üçüncü Tehlike

İletişimsizlik

Geçenlerde okuduğum bir araştırmada dikkatimi çeken bir sonuç vardı. Mutlu çiftler ile mutsuz çiftler arasındaki en büyük fark... Hiç kavga etmemeleri değilmiş. Nasıl konuştuklarıymış.

Bakın...

Hiç kavga etmeyen aile yoktur. Çünkü iki farklı insan aynı evde yaşıyor.

Farklı karakterler... Farklı alışkanlıklar... Farklı aile kültürleri...

Elbette anlaşmazlık olacak. Sorun kavga etmek değil.

Sorun...

Kavgayı yönetememek.

Biz konuşurken anlamak için mi dinliyoruz?

Yoksa cevap vermek için mi?

Çoğu zaman eşimiz cümlesini bitirmeden cevabı hazırlıyoruz.

Dinlemiyoruz.

Bekliyoruz.

İşte evlilik burada yoruluyor.

Dördüncü Tehlike

Sabırsızlık Çağı

Kıymetli kardeşlerim...

Eskiden mektup yazılırdı. Bir cevap bazen on beş günde gelirdi.

Şimdi...İnternet iki saniye yavaşlayınca sinirleniyoruz.

Hızlı internet... Hızlı yemek... Hızlı ulaşım... Hızlı alışveriş... Her şeye alıştık.

Ama evlilik...Hızlı olmaz. Sevgi zaman ister. Güven zaman ister. Affetmek zaman ister.

Bir ağacı düşünün.

Tohumu bugün ekiyorsunuz. Yarın gölgesinde oturabiliyor musunuz?

Hayır. Yıllar gerekiyor. İşte evlilik de böyledir.

Beşinci Tehlike

Maneviyatın Azalması

Bugün en çok konuşulan kelimelerden biri "mutluluk." Ama mutluluk ile huzur aynı şey değildir. İnsan çok parası olduğu hâlde huzursuz olabilir. Çok eşyası olduğu hâlde mutsuz olabilir.

Çünkü huzur... Allah'ın kalbe verdiği bir ikramdır.

Namazın olmadığı... Duanın olmadığı... Birlikte Allah'ın adının anılmadığı evlerde... İnsanlar aynı çatı altında yaşayabilir. Ama aynı gönülde yaşayamaz. Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor:

"Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en yumuşak davranandır."

İşte mesele budur. Dindarlık sadece camide belli olmaz. Sofrada belli olur. Evde belli olur. Eşimize hitabımızda belli olur. Çocuklarımızın yanında belli olur.