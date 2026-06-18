Ekranların Emzirdiği Çocuklar ve İstanbul'dan Yükselen Bir Çığlık

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık.

Şişli'de gerçekleştirilen "Ekran Bağımsızlığı Dijital Anafor Zirvesi" için Türkiye'nin dört bir yanından gelen aile temsilcileriyle aynı salonda buluştuk. Bakanlar, valiler, akademisyenler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve aile platformları...

Aslında hepimiz aynı sorunun etrafında toplanmıştık:

Çocuklarımızı kim büyütüyor?

Bu soruyu ilk duyduğunuzda garip gelebilir.

Anne-babalar büyütüyor elbette...

Peki gerçekten öyle mi?

Bugün birçok evde çocuklar anne ninnileriyle değil, telefon sesleriyle uyuyor. Sofralarda aile sohbetleri değil, ekran ışıkları konuşuyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını masallar değil, algoritmalar şekillendiriyor.

Bir zamanlar annelerin kucağında büyüyen nesiller vardı.

Şimdi ise ekranların emzirdiği çocuklarla karşı karşıyayız.

Bu ifade sert gelebilir ama maalesef gerçeğin kendisi de oldukça sert...

Zirvede birbirinden kıymetli uzmanları dinlerken dikkatimi çeken ortak nokta şuydu: Mesele teknoloji değil.

Mesele teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşerek insanı, aileyi ve ilişkileri kenara itmesi...

Hiç kimse çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştıralım demiyor.

Ancak teknolojiyi araç olmaktan çıkarıp amaç hâline getirdiğimizde bedelini aileler ödüyor.

Çocuklar ödüyor.

Geleceğimiz ödüyor.

Bugün bir çocuğun ekran karşısında geçirdiği saatler artarken, anne-babasıyla geçirdiği kaliteli zaman azalıyor.

Takipçi sayıları artarken dostluklar azalıyor.

Bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor ama hikmet kayboluyor.

Bağlantılar çoğalıyor fakat bağlar zayıflıyor.

İstanbul'daki zirvede beni en çok etkileyen şey ise Türkiye'nin 81 ilinden gelen insanların aynı endişeyi taşımasıydı.

Karadeniz'den gelen bir aile temsilcisinin anlattığı sorunla İç Anadolu'daki bir annenin yaşadığı problem neredeyse aynıydı.

Demek ki mesele bölgesel değil.

Demek ki mesele ekonomik değil.

Demek ki karşımızda yeni nesli kuşatan küresel bir dijital anafor var.

İşte bu yüzden Kayseri Aile Platformu olarak bir süredir dillendirdiğimiz "Temiz Ekran Hareketi"nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Çünkü ekran temizliği aslında zihin temizliğidir.

Kalp temizliğidir.

Aileyi koruma mücadelesidir.

Çocuklarımızı ekrandan tamamen uzaklaştıramayabiliriz.

Ama onları ekrana teslim etmek zorunda da değiliz.

Birlikte kitap okuyabiliriz.

Birlikte yürüyebiliriz.

Birlikte sohbet edebiliriz.

Hatta birlikte susabiliriz.

Yeter ki aynı evde yaşayan yabancılar hâline gelmeyelim.

İstanbul'dan Kayseri'ye dönerken zihnimde tek bir cümle vardı:

Geleceğin en büyük yatırımı teknolojiye değil, aileye yapılan yatırımdır.

Çünkü güçlü aileler kurabilirsek, ekranların değil; değerlerin büyüttüğü bir nesle sahip olabiliriz.

Ve inanıyorum ki bu mücadele yalnızca bugünün değil, yarının da en önemli meselesi olacaktır.