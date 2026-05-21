Bir zamanlar Kayseri sokaklarında akşam ezanı okununca hayat yavaşlardı.

Evlerin ışıkları yanar, sofralar kurulurdu. Büyükler bir köşede günün muhasebesini yaparken çocuklar mahallede oynadıkları oyunun heyecanını anlatırdı. Aynı evin içinde aynı duygular paylaşılır, aynı değerler yaşanırdı. Çünkü aile sadece aynı çatı altında bulunmak değil; aynı kalbi taşımaktı.

Bugün ise aynı evin içinde birbirinden uzaklaşan insanlar görüyoruz.

Aynı sofrada oturup birbirinin yüzüne bakmayan aileler…

Aynı odada bulunup farklı ekranların içine hapsolan çocuklar…

Ve en acısı; kalplerimize misafir ettiğimiz ekranların, artık çocuklarımızın karakterini şekillendirmeye başlaması…

İşte bu yüzden “Temiz Ekran Hareketi” sıradan bir kampanya değildir.

Bu hareket; bir milletin kendi evlatlarına sahip çıkma çağrısıdır.

Kayseri, sadece taşla toprağın buluştuğu bir şehir değildir.

Kayseri; irfanın, ahlâkın, aile terbiyesinin ve kadim Anadolu vakarının adıdır.

Bu şehirde komşuluk vardı, edep vardı, büyük hürmeti vardı.

Çocuklar sadece okulda değil; sokakta, camide, mahallede, sofrada da terbiye alırdı.

Fakat bugün ekranlardan evlerimizin içine taşınan bazı içerikler; tam da bu değerleri hedef alıyor. Şiddeti normalleştiren diziler, aileyi küçümseyen senaryolar, mahremiyeti reyting uğruna ayaklar altına alan programlar ve bağımlılığı cazip gösteren içerikler… Bunların hiçbirisi masum değildir.

Çünkü ekran sadece görüntü vermez; düşünce taşır.

Ekran sadece eğlendirmez; karakter inşa eder.

Ve unutulmamalıdır ki bir milletin geleceği, çocuklarının zihninde kurulur.

Bugün çocuklarımızın eline bıraktığımız ekranlar; yarının toplumunu şekillendiriyor. Eğer merhameti değil şiddeti, sadakati değil ihaneti, edebi değil arsızlığı izleyerek büyüyen nesiller yetişirse; yarın aile kurumunun neden zayıfladığını konuşmanın da anlamı kalmayacaktır.

Kayseri’nin mayasında aile vardır.

Bu şehrin ruhunda anne duası, baba emeği, büyük sözü vardır.

Bizim medeniyetimiz “önce insan” diyen bir medeniyettir.

Bu yüzden ekranların çocuklarımızı bizden koparmasına sessiz kalamayız.

“Temiz Ekran Hareketi” tam da bu sessizliği bozmak için yükselen vicdan çağrısıdır.

Elbette teknoloji düşmanlığı yapmıyoruz.

Ekranı tamamen hayatımızdan çıkaralım da demiyoruz.

Ama ekranın efendi değil araç olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Çünkü kontrol edilmeyen ekran; zamanla evi yöneten görünmez bir misafire dönüşüyor.

Bugün anne babaların çocuklarına bırakacağı en büyük miras; pahalı telefonlar değil, sağlam karakterdir.

En kıymetli yatırım; ahlâklı nesildir.

Ve en büyük sorumluluk da çocuklarımızın kalbini koruyabilmektir.

Kayseri geçmişte nasıl milli mücadelede ön safta durmuşsa, bugün de kültürel yozlaşmaya karşı aynı vakar ve kararlılıkla durmalıdır. Çünkü mesele sadece televizyon meselesi değildir. Mesele; aileyi koruma meselesidir. Mesele; nesli koruma meselesidir. Mesele; yarınlara hangi insan tipini bırakacağımız meselesidir.

Şimdi yeniden birbirimizin yüzüne bakma zamanı…

Sofraları ekran ışığıyla değil muhabbetle aydınlatma zamanı…

Çocuklarımızı algoritmalara değil; merhamete, ahlâka ve hakikate emanet etme zamanı…

Ve şimdi yüksek sesle söyleme zamanı:

Biz bu toprakların değerlerine sahibiz.

Biz ailemize sahibiz.

Biz çocuklarımıza sahibiz.

Ve ekranlardan gelen kültürel işgale karşı, Kayseri’nin vicdanıyla dimdik ayaktayız.

#temizekranhareketi