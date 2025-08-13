Gazze ve Müslümanların Tarafı

7 Ekim 2023’te mücahitlerin işgalci İsrail devletine karşı gerçekleştirdiği hamle, İslam ümmetinin yeniden varlık kazanması anlamında bir kutlu hareket olmuştur. İslam medeniyetinin dirilişi ve Kur’an’ın ebedi mesajının bütün insanlığa bildirilmesi için bir imkan ortaya koymuştur. 7 Ekim zaferi ilan eden ilk cümledir. Geri çevrilemez ve sönmez cihad ateşinin ilk kıvılcımıdır.

Bugün isminin önüne Müslüman sıfatı ekleyen ülkeler oturup durumlarını gözden geçirmelidir. Hangi taraftadır? Müslümanların tarafında mı yoksa Siyonist cephede midir?

Aksa tufanı şehitleri büyük Arş’a bağlıdır. Mücahitler Meleklerin imrendiği insanlardır. Kur’an şöyle söylemektedir: ‘Bu Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve sizden şehitler edinmesi içindir.’ (3/40)

Gazze halkı ve HAMAS mücahitleri bize soykırımcı İsrail devletiyle (ve arkasındaki ABD, İngiltere vb. emperyalistlerle) savaşılacağını göstermişlerdir.

Bundan sonra ölçü budur: Bozguncu İsrail devletiyle savaşmayı göze alanlar Müslümanların tarafındadır. Diğerleri Siyonist cephededir. Buna göre Müslüman olmanın gereğini yapmak için bir liste yapabiliriz:

İsrail terör devletiyle diplomatik ilişkilerini kesmek,

Katliamcı İsrail devletiyle ticaret yapmamak,

100 bin Müslümanı (ekseriyeti çocuk ve kadın olmak üzere) şehit eden, milyonları aç ve hasta bırakan İsrail devletine malzeme (petrol, çimento, demir, çelik, gıda vb.) göndermemek,

Kafirleri dost, veli edinmemek,

HAMAS ve Gazze halkına her türlü yardımı (İHA, SİHA, uçak vb. silah ve her türlü gıda, ilaç, Müslümanların aç ve açıkta kalmaması için gerekli malzemeleri) göndermek,

Fiili olarak Filistinli mücahitlerin yanında işgalcilere karşı savaşmak.

Bu listedeki hususları yapanlar Müslümanların tarafındadır. Diğerleri Siyonistlerle demektir. Siyonistlerin tarafında olup Müslümanlara yardım etmeyenler için Kur’an şöyle söylemektedir:

‘Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah o kavmin durumunu değiştirmez.’ (13/11)

‘Eğer yüz çevirecek olursanız Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi olmazlar.’ (47/38)

‘Eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz hısım akrabanız kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız konutlar, size Allah’tan, Resulünden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise Allah emrini gönderinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.’ (9/24)