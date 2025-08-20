  İsmet Özel’in Milliyetçiliği: Hamas’ın İslamcılığı

İsmet Özel önce sosyalist, sonra İslamcı ve İstiklal Marşı derneğiyle birlikte de milliyetçi ideolojiyi benimsemiştir. Özel’in Şule yayınlarından çıkan Bir Yusuf Masalı ve ‘of not being a jew’ kitaplarından sonra şiir seviyesi gıdım gıdım düşerken, milliyetçi söyleminin tonu perde perde yükselmiştir. Özel ‘kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir’ gibi ilginç ifadelerin sahibidir. Özel halen dernek sayfasında düzenli yazılar kaleme almaktadır. Genel kültür kabilinden olan bu yazılarda Müslümanların hayrına bir cümle var mıdır, bilmem. Ama bildiğim bir şey var, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanından bu yana HAMAS hareketini savunan tek bir yazı yazmamıştır. Bu vaziyetin şairi ve takipçilerini nereye sürükleyeceğini ise zaman gösterecektir.

HAMAS 1987 yılında şehit Şeyh Ahmet Yasin tarafından kurulmuştur. İhvanın Filistin kolu olarak kurulan HAMAS bugün işgalci İsrail devletine karşı Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı savunmaktadır. İslam ümmetinin onurunu ve izzetini temsil eden HAMAS (İslami hareket) mücahitleri büyük Arş’ın gölgesindedirler. Melekler Gazze’de direnen Arap mücahitleri, her gün yıldızların ışığıyla selamlamaktadır.

Soykırımcı Yahudiler Kur’an’da belirtildiği şekilde mutlaka cezalandırılacaktır. Ama kimin eliyle? İslam ülkeleri ve Müslümanlar kendilerine bu soruyu sormalıdır. Filistinli kardeşlerinin yanında kafir Yahudilerle çatışmayı göze alacak kadar imanları var mıdır? Bozguncu ve soykırımcı Yahudi devletine Allah’ın kelamında dile getirdiği cezayı vermeye layık bir millet midir?

İslam ümmeti bugün büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Bu bir varlık-yokluk mücadelesidir. İslam’ın güneşi tekrar doğacak mıdır? İslam medeniyetinin dirilişinde bizim de bir katkımız olacak mıdır? 10-15 bin civarındaki HAMAS mücahidi tek tek şehit olursa, hayatın ve İslam dünyasının bir anlamı kalmaz. Eğer işgalci İsrail devleti kazanırsa, İslam ümmeti şerefini, erkekliğini ve ruhunu kaybeder.