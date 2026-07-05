Cezayir: Hafızasını Kaybetmeyen Millet

Bir Milleti İşgal Etmek İçin Önce Hafızasını İşgal Etmek Gerekir

Tarih, çoğu zaman galiplerin yazdığı bir zafer anlatısı gibi okunur. Haritalar değişir, şehirler el değiştirir, bayraklar iner ve yenileri göndere çekilir. Bu yüzden birçok insan, işgal denildiğinde aklına önce orduları, savaş gemilerini, topları ve tüfekleri getirir. Oysa insanlık tarihine biraz daha dikkatle bakıldığında görülür ki, hiçbir büyük işgal yalnızca askerî değildir. Asker, işgalin görünen yüzüdür; asıl işgal ise insanın zihninde başlar. Bir milleti gerçekten teslim almak istiyorsanız önce ona kendi tarihini unutturmanız gerekir. Kendi dilini yetersiz, kendi kültürünü ilkel, kendi medeniyetini ise ilerlemenin önündeki engel gibi göstermeyi başarırsanız, artık o toplumu yönetmek için sürekli asker bulundurmanıza ihtiyaç kalmaz. Çünkü sömürge orduları çekilse bile onların kurduğu zihniyet yaşamaya devam eder.

Belki de modern sömürgeciliği klasik istilalardan ayıran en önemli özellik budur. Eski çağlarda fetihler şehirleri ele geçirirdi; modern sömürgecilik ise insanın kendisini ele geçirmeye çalıştı. Okullar yeniden düzenlendi, tarih yeniden yazıldı, yerli diller küçümsendi, din kamusal hayattan uzaklaştırıldı ve sömürgeleştirilen toplumlara kendi geçmişlerinden utanmaları telkin edildi. Böylece sömürgecilik yalnızca bugünü değil, geleceği de kontrol altına aldı. Çünkü hafızasını kaybeden bir toplum, kendi geleceğini de başkalarının yazdığı senaryolar üzerinden kurmaya başlar.

İşte Cezayir'i gezerken zihnimde en çok dolaşan düşünce buydu.

Akdeniz'in kıyısında yükselen bu kadim şehir, ilk bakışta insana huzur veren bir Akdeniz başkentini andırıyor. Beyaz evler, denize açılan liman, yamaçlara kurulmuş mahalleler, sıcak iklim ve günlük hayatın canlılığı… Şehri ilk kez gören biri, onun yalnızca güzel bir Kuzey Afrika şehri olduğunu düşünebilir. Oysa bu beyazlığın altında, yüz otuz iki yıl süren ağır bir sömürge tarihinin gölgesi yatmaktadır. Çünkü Cezayir, sadece işgal edilmiş bir ülke değildir; hafızası sistemli biçimde yeniden şekillendirilmeye çalışılmış bir millettir.

Fransa'nın 1830 yılında başlattığı işgal, klasik anlamda bir askerî fetih değildi. Bu, Avrupa'nın kendisini "medeniyet", Cezayir'i ise "medenileştirilecek toplum" olarak tanımladığı uzun bir ideolojik projenin başlangıcıydı. Fransız yönetimi için mesele yalnızca Akdeniz'in güneyinde yeni bir sömürge elde etmek değildi. Amaç, Avrupa'nın üstünlüğünü tartışılmaz hâle getirmek, Cezayirliyi kendi tarihinden koparmak ve onu kendi değerleri üzerinden yeniden inşa etmekti. Bu yüzden ilk müdahaleler kalelere değil, hafızayı taşıyan kurumlara yöneldi. Vakıflar kamulaştırıldı. Medreseler etkisizleştirildi. Arapça eğitim geri plana itildi. Camiler denetim altına alındı. Yerli hukuk sistemi tasfiye edildi. Çünkü sömürge yönetimi çok iyi biliyordu ki bir toplumun gerçek gücü ordusunda değil, hafızasını yaşatan kurumlarındadır.

Tam da bu noktada Cezayir'in büyük düşünürü Malek Bennabi'nin yıllar önce yaptığı tespit bütün berraklığıyla anlam kazanıyor. Bennabi, sömürgeciliği yalnızca dışarıdan gelen bir güç olarak okumaz; aynı zamanda toplumların neden sömürgeleştirilebilir hâle geldiklerini de sorgular. Ona göre mesele yalnızca sömürgecinin gücü değildir; sömürgeleştirilen toplumun fikrî, ahlâkî ve kurumsal çözülmesidir. Bu yüzden gerçek mücadele yalnızca bağımsızlık savaşı vermek değil, medeniyet fikrini yeniden ayağa kaldırmaktır. Cezayir'i gezerken Bennabi'nin satırları sık sık zihnime geldi. Çünkü gördüğüm her tarihî mekân, bana sadece Fransız zulmünü değil, aynı zamanda bir medeniyetin nasıl ayakta kalabildiğini de anlatıyordu.

Kasbah'ın dar sokaklarına girdiğimde bunu daha iyi hissettim. İlk bakışta karmaşık görünen bu sokaklar, aslında Osmanlı şehir anlayışının yaşayan bir metni gibiydi. Burada hiçbir şey tesadüf değildi. Sokakların darlığı, evlerin birbirine yakınlığı, avluların mahremiyeti ve meydanların insan ölçeğinde oluşu, bir şehir planından çok bir medeniyet tasavvurunun ürünüdür. Modern şehircilik çoğu zaman otomobili merkeze alırken, Kasbah insanı merkeze alıyordu. Şehir, insanın üzerinde yükselmiyor; insanla birlikte nefes alıyordu. Belki de bu yüzden Fransız sömürge yönetimi yalnızca şehri yönetmekle yetinmedi; şehrin ruhunu da değiştirmek istedi.

Kasbah'da yürürken aklıma sürekli şu soru geldi: Bir şehri gerçekten kim fetheder? Ona ilk giren ordu mu, yoksa onun hafızasını değiştirmeyi başaran zihniyet mi? Tarih bize gösteriyor ki şehirler bazen yıkılır ama yeniden yapılır. Asıl mesele, şehirlerin ruhunun yıkılmasıdır. Eğer bir toplum kendi mimarisini küçümsemeye, kendi mahallesini değersiz görmeye ve kendi geçmişinden utanmaya başlamışsa, işgal orduları çoktan amacına ulaşmış demektir.

Kasbah bana sadece Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bıraktığı izleri göstermedi. Aynı zamanda sömürgeciliğin neden önce şehirleri dönüştürmeye çalıştığını da öğretti. Çünkü şehir, taşlardan ibaret değildir; şehir, bir medeniyetin dünya görüşünün mimariye dönüşmüş hâlidir. Bu yüzden bir şehri değiştirmek, aslında insanın hayata bakışını değiştirmeye çalışmaktır.

Kasbah'dan ayrılırken dönüp son kez arkamı seyrettim. Dar sokaklar, beyaz duvarlar ve sessiz avlular bana tarihin kitaplardan daha çok taşlarda yaşadığını düşündürdü. Fakat bu yolculuk henüz yeni başlıyordu. Çünkü biraz sonra gideceğim Keçiova Camii, bana sömürgeciliğin şehirleri değil, doğrudan doğruya bir milletin kalbini hedef aldığını gösterecekti…

II. Keçiova Camii: Bir Mabedin Susturulması, Bir Milletin Hafızasının Susturulmasıdır

Kasbah'dan ayrıldıktan sonra yolumuz Keçiova Camii'ne düştü. Fakat doğrusu ben bu yapıyı yalnızca tarihî bir eser olarak görmüyordum. Daha avlusuna girmeden zihnimde tek bir soru dolaşıyordu: Bir sömürge yönetimi neden camilerden korkar? Bir kalenin ele geçirilmesini askerî gerekçelerle açıklayabilirsiniz. Bir limanın işgalini ekonomik çıkarlarla izah edebilirsiniz. Peki ya bir mabedin hedef alınmasını nasıl açıklayacağız? Cevabı, Cezayir'in sömürge tarihini biraz dikkatle okuyan herkes görebilir. Çünkü İslâm medeniyetinde cami yalnızca ibadet edilen bir mekân değildir; aynı zamanda hafızanın, eğitimin, dayanışmanın ve toplumsal vicdanın merkezidir. Bir camiyi susturduğunuzda yalnızca ezanı susturmuş olmazsınız; aynı zamanda bir milletin kendisini yeniden üretme imkânını da zayıflatmış olursunuz.

Fransız sömürge yönetimi, Cezayir'e ayak bastığı ilk yıllardan itibaren bu gerçeği fark etmişti. Bu yüzden uyguladığı politika sadece askerî hâkimiyet kurmakla sınırlı kalmadı. Vakıflar devletleştirildi, medreseler kapatıldı veya etkisiz hâle getirildi, Arapça eğitim sistemli biçimde geriletildi ve din kamusal hayattan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Fransa'nın hedefi yalnızca Cezayir'i yönetmek değildi; Cezayirliyi yeniden tanımlamaktı. Kendi tarihini unutmuş, kendi medeniyetine güvenmeyen ve kurtuluşu yalnızca sömürgecinin değerlerinde arayan yeni bir insan tipi oluşturulmak isteniyordu. Bugün postkolonyal düşünürlerin üzerinde durduğu en önemli meselelerden biri de budur: İşgal, asker çekildiğinde sona ermez; işgal, sömürgeleştirilen toplumun zihnine yerleştiğinde kalıcı hâle gelir.

Keçiova Camii'nin hikâyesi bu zihniyetin en çarpıcı örneklerinden biridir. Osmanlı döneminde Cezayir'in önemli dinî ve ilmî merkezlerinden biri olan bu mabet, işgal yıllarında asli kimliğinden koparılmaya çalışıldı. Caminin kiliseye dönüştürülmesi yalnızca dinî bir tasarruf değildi. Bu, "Artık bu şehir başka bir medeniyetin şehridir." iddiasının mimariye kazınmış hâliydi. Kubbeye asılan haç, minareden susturulan ezan ve değiştirilen kullanım biçimi, taşlara değil; doğrudan doğruya hafızaya yönelmiş sembolik bir müdahaleydi. Çünkü sömürgecilik sembolleri çok iyi kullanır. Bir toplumun kutsallarını dönüştürmek, o toplumun geleceğini dönüştürmenin en kısa yollarından biridir.

Caminin avlusunda dolaşırken kendimi ister istemez şu soruyu düşünürken buldum: Bir millet gerçekten ne zaman yenilir? Ordusu dağıldığında mı? Başkenti işgal edildiğinde mi? Yoksa çocukları artık kendi tarihini tanımadığında mı? Bana göre üçüncüsü çok daha tehlikelidir. Çünkü şehirler yeniden kurulabilir, ordular yeniden teşkil edilebilir; fakat hafızasını kaybetmiş bir toplumun yeniden ayağa kalkması çok daha uzun zaman alır. İşte bu yüzden Fransız sömürge yönetimi Cezayir'de sadece siyasî bir otorite kurmadı; aynı zamanda hafızayı yeniden biçimlendirmeye çalışan büyük bir kültürel proje yürüttü.

Tam da burada Cezayir'in büyük mütefekkiri Malek Bennabi yeniden karşımıza çıkıyor. Bennabi, İslâm dünyasının yaşadığı gerilemeyi sadece dış güçlerle açıklamanın yetersiz olduğunu söyler. Ona göre sömürgecilik, içerideki fikrî çözülmeden bağımsız düşünülemez. Bir toplum üretmeyi, düşünmeyi, ilim ve ahlâk merkezli bir medeniyet kurmayı bıraktığında dış müdahaleye açık hâle gelir. Fakat Bennabi'nin bu tespiti, sömürgeciliği mazur görmek için değil; gerçek dirilişin nereden başlaması gerektiğini göstermek içindir. Çünkü ona göre bağımsızlık, önce zihinde kazanılır. Siyasi bağımsızlık bunun ancak görünen sonucudur.

Bu düşünce beni bir başka büyük Cezayirli isim olan Abdülhamid Bin Badis'e götürdü. Bin Badis, elinde silahla dağlara çıkan bir komutan değildi. O, sınıfta ders anlatan bir eğitimciydi. Kurduğu okullarla, yetiştirdiği öğrencilerle ve verdiği hutbelerle Cezayir'in fikrî direnişini inşa etti. Onun meşhur sözü, aslında bütün bağımsızlık mücadelesinin özeti gibidir: "İslâm dinimizdir, Arapça dilimizdir, Cezayir vatanımızdır." Bu cümle sadece dinî veya millî bir slogan değildir; hafızayı koruma manifestosudur. Çünkü sömürge yönetimi tam da bu üç unsuru hedef almıştı: İnancı zayıflatmak, dili değiştirmek ve vatan fikrini dönüştürmek.

Bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki, Cezayir'in bağımsızlığı yalnızca cephede savaşan mücahitlerin eseri değildir. Aynı zamanda sınıflarda ders veren öğretmenlerin, çocuklarına kendi tarihini anlatan annelerin, camilerde ilim halkaları kuran âlimlerin ve bütün baskılara rağmen kimliğini korumaya çalışan sıradan insanların ortak eseridir. Bir millet bazen silahla değil, hafızasını koruyarak kazanır. Cezayir'in en büyük başarısı da budur.

Keçiova Camii'nin bugün yeniden ibadete açık olması bu yüzden sadece mimarî bir restorasyon olarak görülemez. Elbette taşların onarılması, kubbenin ayağa kaldırılması ve tarihî dokunun korunması önemlidir. Fakat asıl önemli olan, bu mabedin yeniden kendi asli fonksiyonuna kavuşmuş olmasıdır. Çünkü bazı yapılar tamir edilir; bazı yapılar ise diriltilir. Keçiova Camii bana ikinciyi hatırlattı. Burada yeniden yükselen ezan sesi, yalnızca bir ibadet çağrısı değil; yüz yılı aşkın bir sömürge politikasına verilmiş tarihî bir cevaptır.

Caminin avlusundan ayrılırken içimde derin bir sükûnet vardı. Fakat biliyordum ki Cezayir'in hikâyesi yalnızca mabetlerin susturulmasıyla sınırlı değildi. Bir milletin hafızasını hedef alan sömürgecilik, gerektiğinde insan bedenini de acımasızca hedef almaktan çekinmemişti. Bunun en ağır izlerini ise biraz sonra ziyaret edeceğimiz İşkence Müzesi'nde görecektim. Orada karşılaşacağım manzara, bana sadece Fransız sömürgeciliğinin yöntemlerini değil, insanın vicdanını kaybettiğinde medeniyet söyleminin nasıl bir zulüm aracına dönüşebileceğini de gösterecekti.

III. İşkence Müzesi: Medeniyet İnsan Yetiştirir, Sömürgecilik Kurban Üretir

Keçiova Camii'nden ayrıldıktan sonra Cezayir'in en ağır hafızalarından biriyle yüzleşeceğimizi biliyordum. Çünkü bir ülkenin tarihini anlamak için sadece saraylarını, camilerini ve meydanlarını görmek yetmez; acılarını da görmek gerekir. Medeniyet, yalnızca inşa ettikleriyle değil, maruz kaldığı yıkımlarla da anlaşılır. İşkence Müzesi'nin kapısından içeri girdiğimde hissettiğim ilk duygu merak değildi; derin bir mahcubiyetti. İnsanlık, yirminci yüzyılda bilimde, teknolojide ve hukukta büyük ilerlemeler kaydettiğini söylerken, aynı yüzyılın ortasında burada insanların sistemli biçimde işkence gördüğünü bilmek, modern dünyanın vicdanı adına ağır bir sorumluluk yüklüyordu.

Müzenin koridorlarında ilerledikçe cam vitrinlerde sergilenen zincirler, elektrik düzenekleri, sorgu masaları ve dar hücreler tek başına birer eşya olmaktan çıkıyor; insanın karanlık tarafını anlatan sessiz belgelere dönüşüyordu. Bu aletler yalnızca Fransız sömürge yönetiminin kullandığı işkence araçları değildi. Onlar aynı zamanda, kendisini "medeniyet taşıyıcısı" olarak tanımlayan bir anlayışın, gerektiğinde insan onurunu nasıl hiçe sayabildiğinin de delilleriydi. Bir tarafta özgürlük, eşitlik ve insan hakları söylemleri; diğer tarafta elektrik verilen bedenler, kaybedilen insanlar ve susturulmaya çalışılan bir millet... Cezayir'in sömürge tarihi, Batı'nın kendi idealleriyle yüzleşmesi gereken en çarpıcı aynalardan biridir.

Sömürgecilik, çoğu zaman ekonomik çıkarlarla açıklanır. Elbette madenler, tarım alanları, limanlar ve ticaret yolları bu hikâyenin önemli parçalarıdır. Fakat bunların hiçbiri tek başına yaşanan vahşeti açıklamaya yetmez. Çünkü ekonomik sömürü, insanın vicdanını tamamen susturmayı gerektirmez. Oysa işkence, yalnızca maddî çıkarla açıklanabilecek bir davranış değildir. İşkence, karşınızdaki insanı sizinle eşit görmediğiniz anda mümkün hâle gelir. Onu insan değil de yönetilecek, eğitilecek veya cezalandırılacak bir nesne olarak görmeye başladığınızda, zulmün sınırları da ortadan kalkar. İşte sömürgecilik tam da burada ahlâkî bir probleme dönüşür.

Mesele sadece siyasî hâkimiyet değil; insanın insana bakışıdır.

Bu nedenle Cezayir'deki işkence odalarına bakarken aklıma yalnızca Fransız askerleri gelmedi. Daha büyük bir soruyu düşündüm: İnsan hangi noktada başka bir insanın acısını sıradan bir olay gibi görmeye başlar? Tarih boyunca zulüm üreten bütün sistemler, önce mağduru insan olmaktan çıkarmıştır. Köle ticaretinde Afrikalılar, sömürge döneminde yerli halklar, soykırımlarda farklı etnik topluluklar…

Hepsinde aynı mantık çalışmıştır. Önce karşınızdakinin insanlığını inkâr edersiniz; sonra ona yapılan zulmü meşrulaştırırsınız. Bu yüzden sömürgecilik yalnızca askerî veya siyasî bir düzen değil, aynı zamanda insanın vicdanını felce uğratan bir düşünce biçimidir.

İşkence Müzesi'nde dolaşırken zihnim beni ister istemez 8 Mayıs 1945 tarihine götürdü. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini kutluyordu. Meydanlarda zafer konuşmaları yapılıyor, özgürlüğün kazandığı ilan ediliyordu. Aynı gün Cezayir'in Sétif, Guelma ve Kherrata şehirlerinde insanlar, yıllardır kendilerine vaat edilen özgürlüğü talep etmek için sokaklara çıktılar. Ellerinde ağır silahlar yoktu; bağımsızlık talepleri vardı. Fakat karşılaştıkları şey diyalog değil, kurşun oldu. Ardından köyler kuşatıldı, siviller öldürüldü, binlerce insan yargısız infazlara maruz kaldı. Ölü sayısı konusunda farklı rakamlar verilse de değişmeyen hakikat şudur: O gün Cezayir halkı, sömürge düzeninin kendi varlığını korumak için ne kadar ileri gidebileceğini bütün açıklığıyla gördü.

Sétif Katliamı, yalnızca bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri değildir. Aynı zamanda sömürgeciliğin ahlâkî iflasının da sembollerinden biridir. Çünkü bir tarafta Avrupa kendi özgürlüğünü kutlarken, diğer tarafta aynı özgürlüğü isteyen Cezayirliler öldürülüyordu. Tarihin ironisi bazen bu kadar acımasızdır. İnsan hakları söylemi, kendi sınırlarının dışına çıktığında susabiliyor; evrensellik iddiası, sömürgelerde yerini çıplak güç kullanımına bırakabiliyordu. İşte Cezayir'in dünyaya sorduğu en zor sorulardan biri budur: Özgürlük gerçekten evrensel bir değer midir, yoksa yalnızca güçlülerin kendi toplumları için kullandıkları bir kavram mı?

Bu sorunun cevabı yıllar sonra Paris sokaklarında da değişmedi. 17 Ekim 1961'de, bu kez Cezayirliler Fransa'nın başkentinde barışçıl bir gösteri düzenlediler. Talepleri yine aynıydı: İnsan onuruna yakışır bir hayat ve bağımsızlık. Fakat Seine Nehri o gece yalnızca su taşımadı; tarihin utancını da taşıdı. Göstericiler dövüldü, öldürüldü, bazıları nehre atıldı ve uzun yıllar boyunca yaşananların üzeri örtülmeye çalışıldı. Bu olay, sömürgeciliğin coğrafya değiştirse bile zihniyet değiştirmediğini gösteriyordu. Zulüm, yalnızca Cezayir'de değil; Paris'in kalbinde de aynı mantıkla işleyebiliyordu.

Cezayir'in hafızasını yaralayan bir başka başlık ise Sahra Çölü'nde gerçekleştirilen Fransız nükleer denemeleridir. Reggane ve İn Eker bölgelerinde yapılan bu denemeler, sömürgeciliğin sadece bugünü değil, geleceği de tahrip ettiğini gösterir. Kurşun bir insanı öldürür; radyasyon ise henüz doğmamış nesilleri etkileyebilir. Toprağa, suya ve havaya bırakılan görünmez izler, sömürge döneminin fizikî olarak sona ermesinden sonra bile yaşamaya devam eder. Bu nedenle Cezayir'in Fransa'dan beklediği yüzleşme yalnızca tarihî bir özür değildir; aynı zamanda çevresel, hukuksal ve ahlâkî sorumluluğun kabul edilmesidir.

İşkence Müzesi'nden ayrılırken uzun süre konuşamadım. Çünkü bazı mekânlardan bilgi edinerek değil, hesaplaşarak çıkarsınız. Cezayir bana bir kez daha şunu öğretti: Bir medeniyet, yalnızca inşa ettiği eserlerle değil; güç sahibi olduğunda insana nasıl davrandığıyla da değerlendirilir. Eğer medeniyet iddiası, insan onurunu koruyamıyorsa geriye sadece teknik üstünlük kalır. Teknik ise ahlâkla birleşmediğinde, insanı özgürleştiren değil; onu daha etkili biçimde ezen bir araca dönüşebilir.

Fakat Cezayir'in hikâyesi yalnızca acılardan ibaret değildir. Bu topraklar, işkence odalarının karanlığından bağımsızlık meydanlarının aydınlığına yürümeyi başarmıştır. Bunu mümkün kılan yalnızca silahlı mücadele değil; fikir, eğitim, ahlâk ve inanç ekseninde yürütülen uzun bir direniştir. İşte bu nedenle Cezayir'in gerçek hikâyesini anlamak isteyen herkes, yalnızca işkence odalarına değil; Emir Abdülkadir'e, Abdülhamid Bin Badis'e, Malek Bennabi'ye, Muhammed Beşir el-İbrahimi'ye ve bağımsızlık ruhunu diri tutan bütün isimlere de kulak vermek zorundadır. Çünkü bir milleti ayağa kaldıran şey, yalnızca zulmün büyüklüğü değil; hakikate sadakat gösteren insanların varlığıdır. Bir sonraki bölümde de bizi tam olarak bu hakikat karşılayacaktır.

IV. Fikrin Direnişi: Cezayir'i Ayağa Kaldıran Silah Değil, Hafızaydı

Tarih, çoğu zaman bağımsızlık mücadelelerini silahlı çatışmalar üzerinden anlatmayı tercih eder. Cepheler, komutanlar, zaferler ve antlaşmalar ön plana çıkarılır. Böyle olunca da bir milletin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan asıl dinamikler çoğu zaman gözden kaçar. Oysa hiçbir bağımsızlık savaşı yalnızca silahla kazanılmaz. Silah, mücadelenin görünen tarafıdır; görünmeyen tarafında ise fikir vardır, eğitim vardır, ahlâk vardır ve en önemlisi hafıza vardır. Eğer bir toplum kendi kimliğini koruyamamışsa, kazandığı askerî zaferler bile uzun ömürlü olmayabilir. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini diğer birçok sömürge tecrübesinden ayıran en önemli özellik de burada ortaya çıkar. Bu ülke, sadece Fransız ordusuna karşı değil; kendisine unutturulmak istenen kimliğe karşı da mücadele etmiştir.

Bu mücadelede adı en fazla öne çıkan isimlerden biri hiç şüphesiz Emir Abdülkadir'dir. Bugün onu sadece Fransız işgaline karşı savaşmış bir komutan olarak anlatmak büyük bir eksiklik olur. Emir Abdülkadir, aynı zamanda savaşın bile bir ahlâkı olması gerektiğini savunan büyük bir devlet ve fikir adamıdır. Esirlere karşı gösterdiği merhamet, sivillerin korunmasına verdiği önem ve farklı din mensuplarına yaklaşımı, onun sadece Cezayir tarihinin değil, dünya düşünce tarihinin de önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu gösterir. Nitekim Şam'da yaşadığı yıllarda Hristiyanların can güvenliğini korumak için ortaya koyduğu tavır, bugün bile uluslararası literatürde örnek gösterilmektedir. Bu yönüyle Emir Abdülkadir, sömürgeciliğin şiddetine karşı sadece silahla değil, ahlâkla da direnen bir medeniyet anlayışını temsil eder.

Ancak Cezayir'in gerçek direnişi yalnızca dağlarda verilen mücadeleden ibaret değildir. Fransız yönetimi çok iyi biliyordu ki bir milleti kalıcı biçimde yönetmenin yolu, onun çocuklarını yeniden yetiştirmekten geçer. Bu nedenle eğitim sistemi sömürge politikasının merkezine yerleştirildi. Arapça geri plana itildi, Fransızca kamu hayatının hâkim dili hâline getirildi, yerli tarih müfredattan çıkarıldı ve yeni nesillere Fransa'nın "medeniyet misyonu" anlatıldı. İşte tam bu noktada Abdülhamid Bin Badis sahneye çıktı. Onun mücadelesi, klasik anlamda siyasî bir mücadele değildi. Bin Badis, bir milletin önce zihninin bağımsız olması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden okul açtı, öğrenci yetiştirdi, gazeteler yayımladı, vaazlar verdi ve toplumun hafızasını canlı tutmaya çalıştı. Bugün sıkça tekrarlanan "İslâm dinimizdir, Arapça dilimizdir, Cezayir vatanımızdır." sözü, aslında bir slogan değil; sömürgeciliğe karşı yazılmış kısa ama güçlü bir medeniyet manifestosudur.

Bin Badis'in en büyük başarısı, Cezayirlilere yalnızca geçmişlerini hatırlatması değildi. O, geleceğin ancak kendi kökleri üzerinde yükselebileceğini anlatıyordu. Çünkü kendi dilini kaybeden bir toplum düşünme biçimini de kaybeder. Kendi tarihini unutan bir millet ise başkalarının yazdığı tarihin figüranı hâline gelir. Bu nedenle Fransız sömürge yönetimi için Bin Badis'in ders halkaları, bazen silahlı direnişten daha tehlikeli görülüyordu. Çünkü fikir, uzun vadede silahtan daha kalıcıdır. Bir kurşun bir insanı öldürebilir; fakat doğru bir fikir nesiller boyunca yaşamaya devam eder.

Cezayir'in bağımsızlık düşüncesini derinleştiren bir başka isim ise Malek Bennabi olmuştur. Bennabi, sömürgeciliği sadece dışarıdan gelen askerî güçle açıklamanın yetersiz olduğunu söyler. Ona göre mesele, bir toplumun neden sömürgeleştirilebilir hâle geldiğidir. Bu yaklaşım ilk bakışta sert görünebilir; fakat aslında son derece yapıcıdır. Çünkü Bennabi suçu yalnızca dış güçlere yükleyerek rahatlamayı değil, toplumun kendi iç muhasebesini yapmasını ister. Medeniyet üretmeyen, ilimde gerileyen, ahlâkî dinamizmini kaybeden ve düşünce hayatını zayıflatan toplumlar, dış müdahalelere daha açık hâle gelirler. Bennabi'nin bu tespiti bugün sadece Cezayir için değil, bütün İslam dünyası için üzerinde düşünülmesi gereken bir uyarıdır.

Bu fikirler bana Cezayir Üniversitesi'nde yaptığımız sohbetleri yeniden hatırlattı. Akademisyenlerle konuşurken hissettiğim en önemli şey, bağımsızlığın burada sadece tarihî bir olay olarak görülmediğiydi. Bağımsızlık, her neslin yeniden koruması gereken bir emanet olarak değerlendiriliyordu. Çünkü sömürgecilik biçim değiştirse de tamamen ortadan kalkmış değildi. Bugün askerî işgal yoktu; fakat ekonomik bağımlılık, kültürel nüfuz, medya dili ve küresel güç ilişkileri üzerinden yeni baskı biçimleri ortaya çıkıyordu. İşte bu yüzden Cezayirli düşünürler, bağımsızlığı sadece geçmişin zaferi olarak değil, bugünün sorumluluğu olarak okumaya devam ediyorlar.

Bu noktada aklıma yıllardır Türkiye'de birlikte çalıştığımız Cezayirli öğrenciler geldi. Kayseri'de aynı sofrayı paylaştığımız, aynı panellerde konuştuğumuz, aynı sınıflarda tartıştığımız gençler… Onlarla yaptığımız sohbetlerde en çok dikkatimi çeken husus, tarihlerini büyük bir gururla anlatmalarıydı. Bu gurur, kibirden değil; bedeli ağır ödenmiş bir bağımsızlığın farkında olmaktan kaynaklanıyordu. Bir millet için hafıza işte tam burada anlam kazanıyor. Hafıza, geçmişte yaşanan acıları sürekli yeniden üretmek değildir; o acılardan bir şahsiyet inşa edebilmektir.

Belki de Cezayir'in bugün Afrika'da sahip olduğu saygınlığın temelinde bu tarihî tecrübe yatmaktadır. Çünkü Cezayir yalnızca bağımsızlığını kazanmış bir ülke değildir. Aynı zamanda bağımsızlığın fikrî altyapısını kurmaya çalışan bir ülkedir. Emir Abdülkadir'in ahlâkı, Bin Badis'in eğitimi, Bennabi'nin medeniyet tasavvuru ve bağımsızlık mücadelesinin fedakârlıkları bir araya geldiğinde ortaya sadece siyasî bir başarı değil, aynı zamanda güçlü bir hafıza çıkmıştır. Ve tarih bize defalarca göstermiştir ki hafızasını koruyan milletler yorulabilir, yoksullaşabilir, hatta geçici yenilgiler yaşayabilir; fakat tamamen teslim olmazlar.

Tam da bu nedenle Cezayir'in hikâyesi sadece geçmişte yaşanmış bir bağımsızlık destanı değildir. Aynı zamanda bugünün dünyasına yöneltilmiş güçlü bir sorudur: Askerî sömürgecilik sona ermiş olabilir; peki zihinsel sömürgecilik gerçekten sona erdi mi? İşte bu sorunun cevabı, bizi Cezayir'in bugünkü konumuna ve Afrika'nın yeniden şekillenen geleceğine götürecektir. Bu nedenle son bölümde, bağımsızlık sonrası Cezayir'i, Fransa ile devam eden hafıza tartışmalarını ve Afrika'nın yeni arayışlarını birlikte değerlendirmek gerekecektir.

V. Bağımsızlık Sonrası Cezayir: Bayrak Değişti, Peki Hafıza Tamir Oldu mu?

5 Temmuz 1962'de Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde yalnızca yeni bir devlet kurulmadı; yüz otuz iki yıl süren sömürge yönetiminin ardından bir millet kendi kaderini yeniden tayin etme hakkını kazandı. Dünyanın birçok ülkesinde bağımsızlık günü, siyasî bir zafer olarak kutlanır. Oysa Cezayir'de bağımsızlık, bundan çok daha derin bir anlam taşır. Çünkü burada verilen mücadele yalnızca toprağı geri almak için verilmedi; dili, dini, tarihi ve insan onurunu yeniden ayağa kaldırmak için verildi. Bu yüzden Cezayir'in bağımsızlığı, klasik bir iktidar değişikliğinden ziyade bir hafızanın yeniden dirilişi olarak okunmalıdır.

Ancak tarih bize önemli bir gerçeği de hatırlatır: Sömürge ordularının çekilmesi, sömürgeciliğin tamamen sona erdiği anlamına gelmez. Asıl mücadele çoğu zaman bağımsızlıktan sonra başlar. Çünkü yüzyılı aşkın bir süre boyunca eğitim sistemi değiştirilmiş, ekonomik yapı dışa bağımlı hâle getirilmiş, kültürel hayat dönüştürülmüş ve toplumun yönetici sınıfları farklı bir zihniyet içinde yetiştirilmiştir. Böyle bir mirası birkaç yıl içinde ortadan kaldırmak mümkün değildir. Cezayir de bağımsızlığın ardından tam olarak bu büyük meseleyle yüzleşmek zorunda kaldı. Yeni devlet kurulmuştu; fakat şimdi yeniden insan yetiştirmek, kurum inşa etmek ve hafızayı onarmak gerekiyordu.

Bugün Cezayir sokaklarında dolaşırken bu çabanın izlerini görmek mümkündür. Fransızca hâlâ günlük hayatın önemli bir parçasıdır; fakat Arapça ve İslâmî kimlik de güçlü biçimde kamusal alanda varlığını sürdürmektedir. Bu durum, yalnızca bir dil meselesi değildir. Aynı zamanda uzun sömürge döneminin bıraktığı kültürel mirasla hesaplaşmanın da göstergesidir. Bir tarafta küresel dünyanın gerçekleri, diğer tarafta tarihî kimliğini koruma arzusu... Cezayir, bu iki alan arasında denge kurmaya çalışan ülkelerden biridir.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler de bu hafıza meselesinden bağımsız düşünülemez. Diplomatik ilişkiler zaman zaman gelişmiş, ekonomik iş birlikleri kurulmuş ve karşılıklı ziyaretler yapılmıştır. Buna rağmen sömürge dönemi hiçbir zaman tamamen kapanmış bir dosya hâline gelmemiştir. Özellikle Sétif ve Guelma Katliamı, 17 Ekim 1961 Paris Olayları ve Sahra'daki nükleer denemeler, iki ülke arasındaki tarihî tartışmaların merkezinde yer almaya devam etmektedir. Fransa'nın son yıllarda bazı tarihî olaylarla ilgili sınırlı düzeyde sorumluluk kabul eden açıklamalar yapması önemli olmakla birlikte, Cezayir kamuoyunda bunların yeterli olmadığı yönünde güçlü bir kanaat bulunmaktadır. Çünkü burada mesele yalnızca siyasî bir özür değildir; hakikatin bütünüyle ortaya konulması ve sömürge döneminin bütün sonuçlarıyla yüzleşilmesidir.

Son yıllarda dikkat çeken bir başka gelişme ise Afrika'nın birçok ülkesinde sömürge geçmişine yönelik eleştirilerin yeniden yükselmesidir. Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi ülkelerde yaşanan siyasî dönüşümler, yalnızca hükümet değişiklikleri olarak okunamaz. Bu ülkelerde giderek güçlenen söylem, Afrika'nın kendi güvenliğini, ekonomisini ve dış politikasını yeniden tanımlama arzusunu yansıtmaktadır. Elbette her ülkenin kendi şartları vardır ve her siyasî gelişme aynı şekilde değerlendirilemez. Ancak ortak bir gerçek vardır: Afrika toplumları, sömürge döneminin mirasını ve dış müdahalelerin etkisini daha yüksek sesle tartışmaktadır. Bu tartışmaların fikrî zeminini anlamak için Cezayir'in tarihine bakmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü Cezayir, bağımsızlık mücadelesini sadece askerî başarıyla değil, güçlü bir tarih ve kimlik bilinciyle de beslemiş bir ülkedir.

Bu tablo bana yıllardır uluslararası öğrencilerle yürüttüğümüz çalışmaları yeniden düşündürdü. Türkiye'de farklı ülkelerden gelen gençlerle yaptığımız panellerde, konferanslarda ve medeniyet okumalarında en dikkat çekici ortak nokta şuydu: Hangi ülkeden gelirlerse gelsinler, sömürge tecrübesi yaşamış toplumların gençleri geçmişlerini yeniden anlamaya büyük ilgi duyuyorlar. Çünkü geçmişini anlamayan bir neslin geleceği de başkaları tarafından şekillendirilebilir. Bu nedenle tarih, sadece üniversitelerde okutulan bir ders değildir; milletlerin geleceğini belirleyen temel hafıza alanıdır.

Cezayir bana bir gerçeği daha gösterdi. Bugünün sömürgeciliği artık XIX. yüzyılın sömürgeciliğine benzemiyor. Artık limanlara savaş gemileri yanaşmıyor, şehir meydanlarına sömürge valileri çıkmıyor. Fakat bunun yerine ekonomik bağımlılıklar, medya gücü, kültürel endüstriler, dijital platformlar ve bilgi üretimindeki tekelleşme yeni tartışma alanları oluşturuyor. Bu nedenle zihinsel bağımsızlık meselesi, bugün belki de siyasî bağımsızlıktan daha önemli hâle gelmiştir. Bir toplum kendi hikâyesini kendisi yazamadığında, başkalarının yazdığı hikâyenin figüranı olmaya mahkûm olur.

Cezayir'in bugün verdiği en büyük ders de budur. Bağımsızlık yalnızca bayrağı göndere çekmek değildir. Bağımsızlık, çocuklarını kendi tarihini bilen bireyler olarak yetiştirebilmektir. Bağımsızlık, kendi dilini düşüncenin dili hâline getirebilmektir. Bağımsızlık, üniversitelerinde kendi medeniyetini tartışabilmektir. Bağımsızlık, geçmişin acısını kin üretmek için değil, adalet duygusunu güçlendirmek için hatırlayabilmektir.

Cezayir'den ayrılırken zihnimde artık şehirler, binalar ve müzeler değil; insanlar vardı. Emir Abdülkadir'in vakarı, Abdülhamid Bin Badis'in eğitim seferberliği, Malek Bennabi'nin medeniyet muhasebesi, bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden isimsiz şehitler ve bugün kendi tarihini yeniden anlamaya çalışan gençler… Hepsi aynı büyük hikâyenin parçalarıydı. O hikâyenin adı ise hafızaydı.

İşte bu yüzden Cezayir'i sadece bir ülke olarak hatırlamıyorum. Onu, hafızasını kaybetmediği için yeniden ayağa kalkabilmiş bir medeniyetin sembollerinden biri olarak hatırlıyorum. Ve inanıyorum ki, tarih boyunca gerçekten ayakta kalabilen milletler; en güçlü ordulara, en büyük ekonomilere veya en yüksek teknolojilere sahip olanlar değil, hafızasını, adalet duygusunu ve insanlık onurunu koruyabilen milletler olmuştur.

Belki de Cezayir'in bize bıraktığı en büyük miras budur. Çünkü hafızasını koruyan bir millet, sadece geçmişini değil; geleceğini de korumuş olur.