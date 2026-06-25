Güneşin Sustuğu Havza: Kongo’da Hafıza Kırımı ve Direniş

Giriş: Haritanın Ötesindeki Yaralı Coğrafya

Bazı coğrafyalar haritada bir ülke, atlaslarda bir renk, diplomasi metinlerinde soğuk bir isim olarak durur. Fakat hakikatte onlar, insanlığın vicdanında açılmış derin bir yaradır. Kongo, böyle bir coğrafyadır. Afrika’nın kalbinde akan büyük nehir, yalnızca su taşımaz; tarihin en ağır utançlarından birini, insanın insana ne yapabileceğini, medeniyet diye pazarlanan bir barbarlığın hangi uçurumlara varabileceğini de taşır.

Batı, asırlardır kendi karanlığını ışık diye pazarlamayı başarmış büyük bir büyücüdür. Kimi zaman misyoner cübbesi giyer, kimi zaman kâşif şapkası takar, kimi zaman şirket defteri tutar, kimi zaman insan hakları bildirgesi okur. Ama girdiği coğrafyaların çoğunda geriye aynı şey kalır: Parçalanmış hafıza, talan edilmiş servet, susturulmuş dil, yaralanmış insan. Kongo’nun hikâyesi işte bu büyük yalanın en çıplak, en kanlı, en sarsıcı sayfalarından biridir.

Kongo’yu anlamak, yalnız Afrika tarihine bakmak değildir. Kongo’yu anlamak, modern dünyanın hangi kanlı hesaplar üzerine kurulduğunu görmektir. Kongo’ya bakmak, Avrupa’nın parlak caddelerinin, sanayi devriminin, kauçuğun, madenlerin, misyoner raporlarının, şirket defterlerinin ve medeniyet nutuklarının arkasında saklanan insanlık suçlarını okumaktır. Çünkü bazı coğrafyalar yalnız kendi kaderlerini değil, bütün insanlığın aynasını taşır.

Kongo böyle bir aynadır.

Bu aynaya dikkatle bakan insan, yalnız Afrika’nın yüzünü değil, modern dünyanın sakladığı hakikati de görür.

Tarihsizleştirme Hamlesi ve Derindeki Kadim Hafıza

Bugün Kongo Havzası dediğimiz o büyük coğrafya, sömürgecilerin gelmesinden önce tarihsiz, köksüz, medeniyetsiz bir boşluk değildi. Batılı tarih yazıcılığının en büyük hilesi buradadır: Önce bir coğrafyayı tarihsiz ilan eder, sonra onu kendi tarihiyle başlatır. Önce yerliyi “barbar” diye adlandırır, sonra onun toprağını “medenileştirme” hakkını kendinde görür. Önce insanı isimden düşürür, sonra bedenini pazara çıkarır.

Oysa Kongo’nun derinliklerinde insanlığın çok eski bir hafızası vardır. Ishango kemiğindeki çentikler, sayının, ölçünün, düzenin ve soyut düşüncenin bu topraklarda ne kadar eski olduğunu gösterir. Kongo insanı yalnızca avlanan, toplayan, ormanda yaşayan bir varlık değildi; o, tabiatla konuşan, sembollerle düşünen, hafızasını nesnelere, maskelere, ritüellere, tahta panolara, sözlü anlatılara emanet eden bir medeniyet insanıydı.

Kongo Krallığı, Luba Krallığı, Tetela halkı, Dan toplulukları ve daha nice yerli yapı, Batı’nın “ilkel kabile” diyerek küçümsediği o büyük toplumsal aklın parçalarıydı. Kimi yerde merkezi yönetim vardı, kimi yerde köy şefleri ve ihtiyarlar meclisi. Kimi yerde kutsal krallık anlayışı, kimi yerde soy hafızasını taşıyan lukasa panoları. Kimi yerde minkisi adı verilen güç figürleri, kimi yerde inisiyasyon maskeleri, kimi yerde kadına toplumsal saygınlık kazandıran tören kaşıkları…

Bunlar birer folklor malzemesi değildi. Bunlar, bir toplumun varlıkla kurduğu ilişkinin, adalet arayışının, atalarla bağının, toplumsal düzeninin ve metafizik hafızasının taşıyıcılarıydı. Batı bunlara baktığında çoğu zaman “put”, “maske”, “ilkel sanat” gördü. Çünkü sömürgecinin gözü anlamaz; ölçer. Hissetmez; sınıflandırır. Dinlemez; adlandırır.

Edward Said’in dikkat çektiği o büyük tahakküm tam da burada başlar: Batı, Doğu’yu ve Afrika’yı önce kendi dilinde kurar, sonra kurduğu bu hayalî varlığa hükmetmeyi meşru sayar. Kongo, Batı’nın gözünde önce “keşfedilecek” bir coğrafya oldu. Oysa orada yaşayanlar vardı. Sonra “uygarlaştırılacak” bir halk oldu. Oysa onların kendi düzeni, kendi hafızası, kendi inanç dünyası vardı. Sonra “işletilecek” bir kaynak deposu oldu. Oysa o toprak, orada yaşayanların yurduydu. En sonunda Kongo, insanı silinmiş, madeni öne çıkarılmış bir sömürge nesnesine dönüştürüldü.

Sömürgecilik yalnızca toprak işgali değildir. Sömürgecilik, bir milletin kendisi hakkında konuşma hakkının elinden alınmasıdır. Kongo’da yapılan da buydu. Kongo insanı kendi hikâyesinin öznesi olmaktan çıkarıldı; Avrupa raporlarında, şirket defterlerinde, misyoner kayıtlarında, askerî haritalarda bir nesneye dönüştürüldü. Adı vardı ama sesi yoktu. Bedeni vardı ama hukuku yoktu. Emeği vardı ama mülkiyeti yoktu. Hafızası vardı ama arşivi sömürgecinin elindeydi.

İlk Kan, Atlantik Ticareti ve Muhasebe Defterleri

yüzyılda Portekizlilerin Kongo Nehri’nin ağzına ulaşmasıyla başlayan temas, başlangıçta diplomasi ve din kisvesi altında yürüdü. Kongo kralları değişen dünyanın dengesini anlamaya çalışıyor, Katolikliği kimi zaman diplomatik bir kalkan gibi kullanıyordu. Fakat sömürgecinin tebessümü uzun sürmez. Onun elindeki haç, çoğu zaman kılıcın gölgesinde parlar. Onun getirdiği ticaret, çoğu zaman insan pazarına açılır.

São Tomé ve Brezilya plantasyonları için köle gücüne ihtiyaç duyulunca, Kongo insanı Atlantik’in öte yakasındaki tarlaların canlı makinesine çevrildi. Mbwila Savaşı ve ardından gelen parçalanma, Kongo Krallığı’nın belini kırdı. Bir milletin siyasi yapısı dağıtıldı, aileleri parçalandı, gençleri zincire vuruldu, toplumsal hafızası yaralandı.

Avrupa’nın zenginleşme hikâyesinin ilk sayfalarında Afrika’nın çığlığı vardır. Şekerin tadında, kahvenin kokusunda, pamuk tarlasının beyazlığında, altın kasalarının parıltısında kara kıtanın alın teri ve kanı vardır.

Ardından Hollandalı şirketler, ticaret karakolları, fildişi ve kauçuk ağları geldi. Kongo nehirleri, ormanları ve madenleri birer şirket kalemine dönüştürüldü. Batı’nın kapitalist aklı, coğrafyayı bir muhasebe defteri gibi açtı; insanı gider kalemine, madeni gelir kalemine yazdı.

Merhametin olmadığı yerde akıl, mezbahanın mühendisidir.

Kongo’da modern akıl, insanı kurtarmaya değil, daha verimli sömürmeye yaradı.

II. Leopold Dönemi: Şahsi Mülk ve Kesik Eller Vahşeti

Fakat bütün bu karanlıkların içinde en ağır sayfa, Belçika Kralı II. Leopold dönemidir.

Leopold, Kongo’yu bir devlet olarak değil, kendi şahsi mülkü olarak yönetti. Bir ülke, milyonlarca insanıyla birlikte bir kralın özel işletmesine çevrildi. Bu, modern tarihin en büyük ahlaki iflaslarından biridir. Üstelik bu düzen dünyaya “köle ticaretini bitirme”, “medeniyet götürme”, “insani yardım” gibi parlak kelimelerle sunuldu.

Batı’nın ustalığı buradadır: Önce kelimeyi parlatır, sonra cinayeti o kelimenin gölgesinde işler.

Berlin Konferansı’nın soğuk salonlarında Kongo, sanki üzerinde insan yaşamayan bir araziymiş gibi paylaşıldı. Ormanların, nehirlerin, köylerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mezarların, hatıraların üstünde cetveller gezdi. Harita çizildi; fakat o haritanın altında kalacak insanların ahı hesaba katılmadı.

Küresel kauçuk talebi yükselince Kongo ormanları bir ölüm fabrikasına dönüştü. Avrupa şehirlerinde bisikletler dönüyor, otomobiller ilerliyor, sanayi kendini modernlik diye alkışlıyordu. Fakat o tekerleklerin dönmesi için Kongo’da insanların derisi yüzülüyor, köyler yakılıyor, kadınlar rehin alınıyor, çocukların elleri kesiliyordu.

Kesik eller…

Bu iki kelime bile insanın boğazına düğümlenmeye yeter. Force Publique askerleri harcadıkları merminin hesabını vermek için öldürdükleri kişinin elini getirmek zorundaydı. Zamanla bu vahşet, canlı çocukların ve kadınların ellerinin kesilmesine kadar vardı. Kauçuk kotasını dolduramayan köyler cezalandırıldı. Rehin kampları kuruldu. Chicotte kırbacı insan sırtlarında medeniyetin gerçek imzasını bıraktı.

Batı’nın medeniyet iddiası Kongo’da kesik bir çocuk eli olarak karşımıza çıkar. İnsan burada susar. Çünkü bazı hakikatler cümleyi aşar. Bazı acılar, kelimenin kabını kırar. Fakat susmak da ihanettir. Çünkü zulüm, çoğu zaman mazlumun çığlığı duyulmadığı için büyür.

Kongo’da yaşananları ilk ifşa edenlerden George Washington Williams’ın “insanlığa karşı işlenmiş suçlar” ifadesine başvurması tesadüf değildir. E. D. Morel, Roger Casement, Joseph Conrad, Mark Twain ve başka isimlerin çabalarıyla bu vahşet Batı kamuoyuna taşındı. Fakat burada da başka bir acı hakikat vardır: Kongo insanının acısı, dünya tarafından ancak Batılı bazı tanıklar onu tercüme ettiğinde işitildi. Madun yine kendi diliyle değil, başkasının tanıklığıyla duyulabildi. Bu bile sömürgeci düzenin ne kadar derin bir ses gaspı olduğunu göstermeye yeter.

“Seçkin Yoksa, Sorun da Yoktur”: Zihinsel Çölleştirme

1908’de Kongo, Leopold’ün şahsi mülkü olmaktan çıkarılıp Belçika devletinin sömürgesine dönüştürüldü. Fakat bu, zulmün bittiği anlamına gelmedi. Sadece celladın elbisesi değişti. Açık terörün yerini kurumsal ayrımcılık aldı. Kırbacın yanına okul eklendi; fakat o okul özgür insan yetiştirmek için değil, itaatkâr işçi üretmek içindi. Kilise, maden şirketleri ve sömürge idaresi arasında kurulan ittifak, Kongo insanını ruhundan, zihninden ve emeğinden kuşattı.

Belçika sömürge aklının en çarpıcı cümlesi şuydu:

“Seçkin yoksa, sorun da yoktur.”

Bu cümle, bütün bir sömürge siyasetinin özetidir. Bir toplumu yönetmek istiyorsanız, önce onun öncülerini yok edeceksiniz. Âlimini, münevverini, doktorunu, hukukçusunu, mühendisini, şairini, hafızasını, tarihçisini, öğretmenini eksik bırakacaksınız. Ona okuyacak kadar harf öğretecek, fakat düşünecek kadar ufuk vermeyeceksiniz. Elini çalıştıracak, zihnini uyutacaksınız. Maden çıkarmayı öğretecek, madenin kime ait olduğunu sormasını engelleyeceksiniz.

Kongo’nun bağımsızlık geldiğinde nitelikli kadrodan mahrum bırakılması bir tesadüf değildi. Bu, bilinçli bir çölleştirme politikasıydı. Sömürgeci önce ülkenin aydınlarını yetiştirmez, sonra da dönüp “Bunlar kendilerini yönetemiyor” der.

Hırsız, ev sahibini fakirlikle suçlar. Katil, maktule hayat bilgisi dersi verir. Batı’nın sömürge sonrası kibri tam da böyle bir ikiyüzlülüğün üzerine kuruludur.

Daha da acısı, melez çocukların annelerinden koparılmasıdır. Beyaz sömürgeci erkeklerle Afrikalı kadınlardan doğan çocuklar, sömürge düzeninin ırkçı dogmasını bozuyordu. Çünkü onlar, beyaz üstünlüğü masalının ortasında duran canlı birer soruydu. Bu çocuklar annelerinden alındı, kurumlara, yetimhanelere, Avrupa’ya taşındı. Annelerine “eğitim için götürüldü” denildi; çocuklara “annen seni terk etti” yalanı söylendi.

Bir annenin bağrından evladını söküp alacaksınız, sonra buna medeniyet diyeceksiniz. Bir çocuğun hafızasından annesini sileceksiniz, sonra buna eğitim diyeceksiniz. İşte modern barbarlık bazen kırbaçla değil, dosya kâğıdıyla işler.

Ruh İsyanından Fikir Haysiyetine: Direnişin Öncüleri

Fakat Kongo yalnızca acının adı değildir. Kongo, aynı zamanda direnişin de adıdır. Çünkü insan ruhu, üzerine ne kadar ağırlık konursa konsun, bir yerden çatlak verir ve ışık o çatlaktan içeri girer.

Kimpa Vita, bu ışığın erken habercilerindendir. 18. yüzyılın başında, parçalanan Kongo Krallığı’nı yeniden birleştirmek, köle ticaretinin ve sömürgeci müdahalenin karşısında halkı ayağa kaldırmak için konuştu. İsa’nın ve azizlerin siyah olduğunu söylemesi, yalnızca dinî bir yorum değildi; beyaz misyonerlerin kurduğu teolojik tahakküme karşı büyük bir başkaldırıydı. Kimpa Vita diri diri yakıldı. Fakat bazı ateşler, bedeni yok ederken fikri çoğaltır.

Kral Msiri, Katanga’nın maden zenginliklerini Leopold’ün iştahına teslim etmeyi reddetti. Katledildi, başı kesildi, teşhir edildi. Sömürgeci, direnen bedeni sadece öldürmez; onu ibret nesnesine çevirmek ister. Çünkü onun asıl korkusu ölümden değil, örnek olmaktan doğar.

Simon Kimbangu, 1921’de başlattığı ruhani uyanışla halkın yüreğine özgürlük fikrini taşıdı. Vaazları, ilahileri, şarkılı direnişi, sömürge düzeninin zorla çalıştırma ve vergi sistemine karşı bir ruh isyanıydı. Hapse atıldı, sürgüne gönderildi; fakat fikir sürgünde ölmedi. Bazı sesler duvarlardan geçer. Bazı ilahiler, tüfekten daha uzun ömürlüdür.

Paul Panda Farnana, sömürge düzeninin en çok korktuğu şeyi temsil ediyordu: Düşünen Kongolu. Eğitim almış, dünyayı görmüş, hak talep eden, Pan-Afrika kongrelerine katılan, zorla çalıştırmaya karşı çıkan bir münevverdi. Sömürgeci için en tehlikeli Afrikalı, elinde silah olan değil, zihninde haysiyet taşıyandır. Çünkü silah susturulabilir; fakat haysiyet bir kere uyanınca nesilden nesle geçer.

Patrice Lumumba ve Geri Alınan Mazlum Ses

Ve nihayet Patrice Lumumba…

Lumumba, Kongo’nun yalnızca bağımsızlık lideri değil, sömürge sonrası dünyanın yüzüne çarpılmış bir hakikat cümlesidir. 30 Haziran 1960’ta bağımsızlık töreninde Belçika Kralı sömürgeciliği bir lütuf gibi anlatırken, Lumumba kürsüye çıktı ve Kongo halkının çektiği acıları dünyanın yüzüne söyledi. Zorla çalıştırmayı, hakaretleri, kırbaçları, ırkçılığı, adaletsizliği anlattı. O konuşma, yalnızca bir siyasi metin değildi; mazlumun geri alınmış sesiydi.

Lumumba’nın suçu neydi?

Kongo’nun madenleri Kongolularındır demek. Katanga’nın bakırı, uranyumu, toprağın altındaki servet, yabancı şirketlerin ve eski sömürgeci ağların malı değildir demek. Etnik parçalanmaya karşı birleşik bir Kongo istemek. Afrika’nın kendi kaderini kendi tayin etmesi gerektiğini savunmak.

Bu yüzden hedef oldu. Belçika’nın, Amerika’nın, şirket çıkarlarının, ayrılıkçı yapıların ve yerli işbirlikçilerin kesiştiği karanlık bir hatta yalnız bırakıldı. Tutuklandı, işkence gördü, kurşuna dizildi. Cesedi dahi mezara dönüşmesin, halkın hafızasında bir ziyaretgâh olmasın diye yok edildi.

Sömürgeci onun ölüsünden bile korktu. Çünkü bazı ölüler, yaşayanlardan daha tehlikelidir. Bazı mezarlar, ordulardan daha güçlüdür. Bazı isimler, devletlerin bütün karanlık belgelerini delip geçer.

Lumumba’nın bedeni yok edildi; fakat sesi yok edilemedi. Çünkü bazı sesler, toprağın altında bile konuşmaya devam eder. Bazı cümleler, kurşunlardan daha uzun yaşar. Bazı mazlumlar, öldürüldükten sonra milletlerinin vicdanında daha büyük bir hayata başlar.

Kayseri’den Yükselen Köprü: Younous Adoasoti ve Ali Kasta

Ben Kongo’ya gitmedim. Ne Kongo Nehri’nin kıyısında yürüdüm ne Kinşasa’nın sokaklarında dolaştım ne de o büyük havzanın ormanlarına dokundum. Fakat Kongo bana yalnızca kitaplardan, raporlardan, tarih sayfalarından gelmedi. Kongo bana öğrencilerimin yüzünden geldi.

Younous Adoasoti’yi düşünüyorum.

Onun hikâyesi, Kongo’nun yaralı hafızasının insan yüzünde beliren canlı bir işaretidir. Parçalanmış bir aile ikliminin içinde, çocukluğunun en korunaksız çağlarında kendisini Kinşasa’da bir yetimhanenin kapısında buldu. Bu, dışarıdan bakıldığında sıradan bir “yetimhaneye verilme” hadisesi gibi görülebilir. Fakat insanın çocukluk kaderinde bazı kapılar vardır ki, yalnız bir binaya değil, bütün bir ömre açılır.

Younous’un kaldığı Buna Yetimhanesi, Kinşasa’da, Hidayat Camii’nin yakınında bulunan Müslüman bir yetimhaneydi. Yetimhanenin sahibi Mali’den gelmiş Müslüman biriydi. Yakınındaki büyük cami ve medrese, orada kalan çocukların hayatına yalnız barınma değil; eğitim, disiplin, Kur’an ve yeni bir dünya tasavvuru da taşıyordu.

Younous’un kendi ifadesiyle, o günlerde onu kimse uzun uzun ikna etmiş değildi. Onu o kapıya getiren şey, çoğu zaman insanın üstüne bütün ağırlığıyla çöken hayat şartlarıydı:

“Hiç kimse beni ikna etmedi. Şartlar beni kabul ettirmek zorundaydı.”

Bu cümle, onun hikâyesinin en sahici yeridir. Çünkü Younous’un İslam’la tanışması, dışarıdan bakıldığında romantik bir hidayet hikâyesi gibi anlatılabilir; fakat içeriden bakıldığında önce bir mecburiyetin kapısından geçmiştir. İnsan bazen hakikate büyük felsefi arayışlarla değil, sığınacak bir çatı ararken yaklaşır. Bazen bir çocuk önce kalacak yer, okuyacak okul, tutunacak bir düzen arar; sonra o düzenin içinde kalbinin de bir sığınak aradığını fark eder.

Buna Yetimhanesi’nde Kur’an okumaya başladı. Medresede eğitim gördü. Zamanla gayreti ve başarısıyla dikkat çekti. Büyük camiler ve hayır çevreleri üzerinden başarılı öğrencilere sunulan burs imkânları arasında onun için de yeni bir kapı aralandı. Diyanet Vakfı bursuyla sınava girdi ve kazandı. Böylece Kinşasa’daki yetimhane avlusundan Anadolu’ya uzanan uzun bir eğitim yolculuğu başladı. İmam Hatip eğitimi için Kayseri’ye geldi.

Burada sadece okuyan bir öğrenci olmadı. Kendini yetiştirdi, çevresindeki gençlerle bağ kurdu, Afrika’dan gelen öğrencilerle ilgilendi, sosyal projelerde yer aldı, öğrenci birliklerini toparlayan öncü isimlerden biri oldu. Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen gençleri aynı çatı altında buluşturma, ortak meseleleri konuşma, kıtanın geleceğini gençlerin diliyle yeniden düşünme çabalarında aktif rol aldı. Onun için Afrika, sadece geride bıraktığı bir coğrafya değildi; omzunda taşıdığı bir emanetti.

Sonra ülkesine döndü.

Ama dönmek, onun için yalnız memlekete kavuşmak değildi. Bir zamanlar kendisine açılmış kapıların borcunu, başka çocuklara kapı açarak ödeme iradesiydi. Bugün Kinşasa’da Fondation Banavenir çatısı altında çocuklara, yetimlere, kadınlara, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine dönük çalışmalar yürütüyor. Kur’an eğitimi, sosyal destek, meslekî eğitim, gençlerin desteklenmesi ve hayatlara dokunan yardım faaliyetleriyle, kendi çocukluk yarasını başkalarının umuduna dönüştürüyor.

Bir zamanlar kendisi Buna Yetimhanesi’nin kapısından içeri mecburiyetle girmişti. Bugün başka çocukların kapısını merhametle çalıyor.

Kongo’da sömürgeci çocukların ellerini kesmişti; Younous ise aynı ülkeye çocukların elinden tutmak için dönmüştür.

Ve bir de Ali Kasta var.

O da yolu Kayseri’den geçen, bu şehrin eğitim ikliminden beslenen, sonra kendi ülkesine ilimle dönen bir başka Kongo evladı. Ali Kasta bugün Lulumbaşı Üniversitesi’nde biyomedikal, biyoteknoloji ve biyokimya alanlarında ders veriyor; gençlerin zihnine, ülkesinin bilimsel geleceğine ve Kongo’nun yeniden ayağa kalkacak kadrolarına emek veriyor.

Bu ayrıntı önemlidir. Çünkü Kongo’nun sömürge tarihi yalnız madenlerin yağmalanması tarihi değildir; aynı zamanda insan kaynağının, eğitim damarının, aydın kadroların ve bilimsel aklın bilinçli biçimde engellenmesi tarihidir. Belçika sömürge aklının “Seçkin yoksa, sorun da yoktur” cümlesi, bir ülkenin sadece toprağını değil, geleceğini de çölleştirme siyasetinin özetidir.

İşte Ali Kasta, bu cümleye verilmiş canlı bir cevaptır.

Sömürgeci Kongo’nun madenini isterdi; ama zihnini istemezdi. Toprağını ölçerdi; ama insanını yetiştirmekten korkardı. Kongo’nun altındaki kobaltı, bakırı, uranyumu, elması hesap ederdi; fakat Kongo’nun çocuklarının laboratuvar kurmasını, deney yapmasını, biyokimya öğrenmesini, biyoteknoloji üretmesini, insan bedenini ve hastalıkları kendi ilmiyle anlamasını istemezdi.

Ali Kasta’nın üniversite kürsüsündeki varlığı bu yüzden yalnız akademik bir başarı değildir. O, sömürgecinin çölleştirmek istediği zihne su taşıyan bir emektir. Biyomedikal anlatırken yalnız teknik bir alanı öğretmez; Kongo’nun kendi yarasına kendi ilmiyle eğilebileceğini gösterir. Biyokimya anlatırken yalnız moleküllerden söz etmez; bir ülkenin kendi bedenini yeniden anlamasına katkı sunar. Biyoteknolojiyle meşgul olurken yalnız modern bir bilim alanına temas etmez; Kongo’nun ham madde deposu değil, bilgi üretebilecek bir insanlık havzası olduğunu ilan eder.

Younous ile Ali Kasta’nın hikâyeleri bu yüzden aynı cevabın iki farklı yüzüdür.

Younous Banavenir avlusunda çocukların, yetimlerin, kadınların ve gençlerin elinden tutuyor. Ali Kasta Lulumbaşı Üniversitesi’nde gençlerin zihninden tutuyor. Biri merhametin eli, diğeri ilmin eli olarak Kongo’nun yaralı hafızasına dokunuyor.

Younous’un Kinşasa’da bir yetimhanenin kapısından Banavenir’e uzanan merhameti neyse, Ali Kasta’nın Lulumbaşı Üniversitesi’nde sergilediği bilimsel vakar da odur. İkisi birlikte, Kongo’nun yüz yıllık makûs tarihine verilmiş insan yüzlü bir reddiyedir.

Belki de sömürgecinin en çok korktuğu şey budur: Mazlumun kendisini yalnız kurban olarak görmemesi. Yetimhaneye düşen bir çocuğun gün gelip yetimlerin umudu olması; Kayseri’de okuyan bir Afrikalı gencin ülkesine dönüp üniversite kürsüsünde bilim insanı olarak yeni nesiller yetiştirmesi…

İşte medeniyet dediğimiz şey biraz da budur.

Maden çıkarmak değil; insan yetiştirmek.

Harita çizmek değil; gönül yapmak.

Toprak ele geçirmek değil; yetimin başını okşamak ve gencin zihnine ilim tohumu ekmek.

Değişen Yöntemler, Değişmeyen İştah: Kobalttan Uranyuma

Bugün Kongo’da hâlâ çatışmalar, kaynak savaşları, dış müdahaleler, vekâlet kavgaları sürüyorsa, bunun kökünü yalnızca bugünün haberlerinde aramak eksik olur. Bugünkü Kongo, dünün sömürgeci aklının mirasını taşımaktadır.

Dün kauçuk vardı, bugün kobalt var.

Dün fildişi vardı, bugün stratejik madenler var.

Dün Leopold vardı, bugün çok uluslu şirketler ve küresel piyasa ağları var.

Dün kesik eller vardı, bugün sökülmüş hayatlar var.

Yöntem değişiyor, iştah değişmiyor.

Bizim Kongo’ya bakışımız merhametli bir seyirci bakışı olamaz. “Vah vah, Afrika ne kadar acı çekmiş” kolaycılığı bize yakışmaz. Bu bakış bile bazen gizli bir üstünlük taşır. Bize düşen, Kongo’yu kendi medeniyet muhasebemizin bir aynası olarak okumaktır.

Çünkü Kongo’nun başına gelen, yalnız Kongo’nun meselesi değildir. Hindistan’da İngiliz sömürgeciliği, Cezayir’de Fransız vahşeti, Filistin’de siyonist işgal, Doğu Türkistan’da kimliksizleştirme politikaları, Keşmir’de bastırılan irade, Afrika’nın birçok yerinde süren kaynak talanı… Bütün bunlar aynı büyük zulüm aklının farklı yüzleridir.

Bu akıl, insanı Allah’ın emaneti olarak değil, kullanılacak malzeme olarak görür. Toprağı nimet değil, ganimet sayar. Bilgiyi hikmet değil, tahakküm aracına çevirir. Dini merhamet değil, misyoner siyasetinin aparatı yapar. Eğitimi özgürleşme değil, asimilasyon vasıtası kılar. Ekonomiyi rızık değil, yağma düzeni hâline getirir.

Buna karşı bizim söyleyeceğimiz söz, kuru bir öfke sözü değildir. Öfke tek başına yakar; bilinç inşa eder. Bizim meselemiz Batı’ya düşmanlık değil, zulme düşmanlıktır. Bizim itirazımız renge, dile, coğrafyaya değil; insanı ezen, hafızayı silen, toprağı yağmalayan, mazlumu susturan her türlü tahakküm düzeninedir.

Kongo bu yüzden uzak bir Afrika meselesi değildir. Kongo, insanlık iddiamızın imtihanıdır. Kongo’ya bakarken yalnız başkasının acısına değil, kendi medeniyet anlayışımızın samimiyetine de bakarız.

Sonuç: Yaralı Ama Teslim Olmayan Yüz

Bu yüzden Kongo’yu hatırlamak, sadece tarihî bir görev değildir; ahlaki bir zorunluluktur. Kongo’yu hatırlamak, insanlığın hangi uçurumlardan geçtiğini bilmektir. Kongo’yu hatırlamak, medeniyet kelimesinin her kullanılışında biraz durup düşünmektir.

Çünkü her medeniyet iddiası hakikat değildir. Bazı medeniyetler saraylarını kesik eller üzerine kurar. Bazı şehirlerin ışığı, başka kıtaların karanlığından beslenir. Bazı ilerleme hikâyeleri, mazlumların mezarsız bedenleri üzerine yazılır.

Ama tarih sadece cellatların defteri değildir. Tarih, aynı zamanda direnenlerin de arşividir. Kimpa Vita’nın ateşi, Kimbangu’nun ilahisi, Farnana’nın fikri, Lumumba’nın haykırışı, Younous Adoasoti’nin Buna Yetimhanesi’nden Banavenir avlusuna uzanan merhameti, Ali Kasta’nın Lulumbaşı Üniversitesi’nde biyomedikal, biyoteknoloji ve biyokimya alanlarında genç zihinlere taşıdığı vakur ilim… Bütün bunlar Kongo’nun başka bir yüzünü gösterir: Yaralı ama teslim olmayan yüzünü.

Güneşin sustuğu havza dediğimiz Kongo’da, aslında güneş tamamen batmış değildir. Sadece bulutlar ağırdır. Zulmün dumanı kalındır. Hafızanın üstüne örtülen perde koyudur. Fakat her perde bir gün yırtılır. Her nehir, önüne kurulan bentleri aşmanın bir yolunu bulur. Her mazlum coğrafya, kendi içinden bir Kimpa Vita, bir Kimbangu, bir Lumumba, bir Younous, bir Ali çıkarır.

Bizim kavgamız tam da burada başlar.

Mazlumun sesini duymak.

Tarihin üstü örtülmüş sayfalarını açmak.

Sömürgecinin parlak kelimelerle örttüğü cinayetleri teşhir etmek.

Batı’nın insanlığa dayattığı tek merkezli tarih anlatısına karşı, yeryüzünün bütün mazlum hafızalarını yeniden konuşturmak.

Kongo bize şunu söyler: Bir milletin madenlerini çalabilirsiniz, fakat toprağın duasını çalamazsınız. Bir liderin bedenini yok edebilirsiniz, fakat davasını asitte eritemezsiniz. Bir çocuğun elini kesebilirsiniz, fakat insanlığın vicdanındaki mahkemenin önünden kaçamazsınız. Bir yetimi sahipsiz bırakabilirsiniz, fakat o yetim bir gün başka yetimlerin umudu olarak dönebilir.

Kongo, karanlığın kalbinde saklı bir insanlık imtihanıdır. Bu imtihan karşısında susmak, yalnız Kongo’ya değil, kendi vicdanımıza da ihanettir.

Çünkü insan, yalnız kendi evinin yangınına koştuğu kadar değil; uzak bir coğrafyada yanan bir yetimhanenin dumanını yüreğinde hissettiği kadar insandır. İnsan, yalnız kendi çocuğunun elini tuttuğu kadar değil; Kongo’da eli kesilen bir çocuğun acısını kendi avucunda duyduğu kadar insandır. İnsan, yalnız kendi milletinin hafızasını savunduğu kadar değil; hafızası yağmalanmış bütün mazlumların sesine kulak verdiği kadar insandır.

Ve belki de bugün bize düşen en büyük vazife şudur: Kongo’yu bir haber, bir rapor, bir uzak Afrika meselesi olmaktan çıkarmak; onu insanlığın aynası, medeniyet iddiamızın imtihanı ve vicdanımızın mahkemesi olarak yeniden okumak.

Çünkü Kongo sustuğunda yalnız Afrika susmaz.

Kongo sustuğunda insanlık susar.