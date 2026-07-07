Haritalardan Algoritmalara Emperyalizm

İnsanlık tarihi, yalnızca devletlerin yükseliş ve çöküş tarihi değildir. Aynı zamanda insanın insana nasıl baktığının tarihidir. Kimi zaman kardeş gibi, kimi zaman rakip gibi, kimi zaman müşteri gibi, kimi zaman köle gibi, kimi zaman da yalnızca rakam gibi…

Emperyalizm, bu bakışın en karanlık hâlidir.

Emperyalizm dediğimiz şey, sadece bir devletin başka bir ülkeye asker göndermesi, harita çizmesi, liman işgal etmesi, maden işletmesi değildir. Emperyalizm önce insanın zihnine girer. Ona kim olduğunu unutturur. Ona kendi geçmişinden utanmayı öğretir. Ona kendi dilini eksik, kendi dinini geri, kendi kültürünü kaba, kendi tarihini karanlık gösterir. Sonra da bu manevî yıkımın üzerine siyasî, ekonomik ve askerî düzenini kurar.

Sömürgecilik toprağı işgal eder gibi görünür; fakat asıl hedef ruhtur. Çünkü ruhu teslim alınmamış bir millet, toprağını kaybetse de yeniden ayağa kalkabilir. Ama ruhu teslim alınmış bir toplum, bayrağı dalgalansa bile başkasının rüyasını görür.

Bugün emperyalizmi yalnızca geçmişin gemileri, topları, valileri ve sömürge şirketleriyle açıklamak yetmez. Emperyalizm çağlar içinde kılık değiştirmiştir. Bir zamanlar haç ve kılıçla gelmiştir. Sonra ticaret gemileriyle, şirket imtiyazlarıyla, borç anlaşmalarıyla, petrol sözleşmeleriyle, medya diliyle, kültür endüstrisiyle, kalkınma raporlarıyla gelmiştir. Bugün ise veri merkezleriyle, algoritmalarla, yapay zekâ modelleriyle, dijital platformlarla ve görünmez gözetim ağlarıyla gelmektedir.

Fakat değişmeyen öz şudur: Gücün hakkın önüne geçirilmesi.

Emperyalist zihnin en büyük sapması budur. Ona göre güçlü olan haklıdır. Zengin olan medenidir. Teknolojik olarak üstün olan ahlâken de üstündür. Haritayı çizen, tarihi de yazma hakkına sahiptir. Silahı yapan, hukuku da tarif eder. Parayı yöneten, insanlığın geleceğine de karar verir.

Bu, modern çağın büyük putudur: Güç putu.

Bizim medeniyetimizin itirazı da burada başlar. Hak, kuvvetten doğmaz. Hak, insanın yaratılıştan taşıdığı izzetten doğar. Güç adaletle kayıt altına alınmadığında zulme dönüşür. Bilgi hikmetten koparsa kibir üretir. Teknoloji ahlâktan koparsa insanı özgürleştirmez; daha ince, daha görünmez biçimde esir alır.

Emperyalistin Ruh Yapısı: Kibir, Korku ve Açlık

Emperyalistin psikolojisinde ilk bakışta özgüven varmış gibi görünür. O büyük konuşur, büyük haritalar çizer, büyük projeler anlatır, insanlığa medeniyet götürdüğünü söyler. Fakat bu gösterişli özgüvenin altında çoğu zaman derin bir korku vardır: üstünlüğünü kaybetme korkusu.

Bu yüzden emperyalist akıl sadece zenginlik istemez; kontrol ister. Sadece pazar istemez; bağımlılık ister. Sadece askerî üstünlük istemez; psikolojik teslimiyet ister. Sömürgelerden yükselen hakiki feryatları ve yerli halkların direnişlerini tarihten silerek, sömürdüğü halkın yalnızca kaynaklarını değil, kendisine duyduğu güveni de almak ister.

Emperyalistin ikinci vasfı kibirdir. Kendini tarihin merkezi sayar. Kendi medeniyet tecrübesini insanlığın tek ölçüsü kabul eder. Kendi bilimini mutlak bilgi, kendi hukukunu evrensel adalet, kendi yaşam tarzını nihai ilerleme gibi sunar. Bu yüzden sömürdüğü halkı “geri”, “ilkel”, “eğitilmeye muhtaç”, “medenileştirilecek kitle” olarak görür.

Bu kibir, insanı nesneleştirir. İnsan artık insan değildir; iş gücüdür, vergi kaynağıdır, ucuz emektir, demografik unsurdur, güvenlik riskidir, veri paketidir. Sömürgeci, karşısındaki insanın yüzünü siler. Çünkü yüzünü gördüğü insana zulmetmek zordur. Onu rakama dönüştürür; çünkü rakamın annesi, duası, mezarı ve çocuğu yoktur.

Emperyalistin üçüncü vasfı doymayan açlıktır. Toprak ister, sonra liman ister. Liman ister, sonra pazar ister. Pazar ister, sonra petrol ister. Petrol ister, sonra veri ister. Veri ister, sonra insan davranışını, dikkatini, hafızasını ve geleceğini ister.

İşte emperyalizm, bu üç karanlık duygunun birleşimidir: Kibir, korku ve açlık.

Çevrenin Sızısı, Merkezin Teorisi: Kavramların Süslü Zulmü

Emperyalizm yalnızca zalim liderlerin hırsıyla açıklanamaz. Onu doğuran ve sürdüren toplumsal yapılar vardır. Modern dünya uzun süre merkez ve çevre üzerine kuruldu. Merkezde sermaye, teknoloji, banka, üniversite, medya, silah sanayi ve uluslararası kurumlar vardı. Çevrede ise hammadde, ucuz emek, zayıf devletler, parçalanmış toplumlar ve borçlandırılmış ekonomiler vardı.

Sömürgeci düzenin sosyolojisi şudur: Çevre üretir, merkez fiyat koyar. Çevre çalışır, merkez zenginleşir. Çevre acı çeker, merkez teori yazar. Çevre ölür, merkez istatistik yayımlar.

Bu düzen sadece askerle kurulmadı. Şirketler, bankalar, misyoner teşkilatları, sömürge okulları, medya organları, yardım kuruluşları, diplomatik anlaşmalar ve yerli işbirlikçi elitler de bu yapının parçaları oldu. Sömürgeci hiçbir zaman yalnız gelmez. Onun arkasında tüccar, bankacı, misyoner, gazeteci, akademisyen ve hukuk metni vardır. Geçmişte bu tahakkümü Doğu Hindistan Şirketi gibi yapılar sırtlanırken, bugün aynı asimetrik sömürü çarkı teknoloji devleri eliyle yürütülmektedir.

Bu aklın temel cümlesi şudur: “Ben daha ilerideyim; öyleyse seni yönetmeye hakkım var.”

Bu cümleyle Endülüs’te insanlar inancından koparılmaya çalışıldı. Amerika’da yerli halkların toprakları “sahipsiz” sayıldı. Afrika’da milyonlarca insan kauçuk, elmas, altın ve petrol uğruna ezildi. Hindistan sömürüldü. Filistin’de bir halkın iradesi yok sayıldı. Keşmir belirsizliğe mahkûm edildi. Doğu Türkistan’da kimlik, inanç ve hafıza baskı altına alındı. Bosna’da Avrupa’nın gözü önünde Müslümanlar katledildi.

Emperyalist akıl, zulmünü her çağda başka bir kavramla süsledi. Bir çağda “medenileştirme” dedi. Bir çağda “güvenlik” dedi. Bir çağda “modernleşme” dedi. Bir çağda “kalkınma” dedi. Bugün “dijital dönüşüm” veya “herkes için ücretsiz hizmet” diyor. Ama soru değişmiyor: İnsan hür mü, değil mi? Millet kendi kaderine sahip mi, değil mi? Kaynaklar halkın yararına mı, merkezin çıkarına mı akıyor?

Direnişçinin Profili: Haysiyetin Ayakta Kalan Şahidi

Emperyalist, direnişçiye çoğu zaman “isyancı” der. Çünkü kendi işgalini meşru göstermek için ona karşı çıkan herkesi düzen bozucu ilan etmek zorundadır. Oysa her isyan aynı değildir. Nefsin isyanı vardır, hırsın isyanı vardır, intikamın isyanı vardır; bir de haysiyetin isyanı vardır.

Sömürge karşıtı direniş, haysiyetin isyanıdır.

Direnişçi yalnızca silah taşıyan insan değildir. Bazen dağda nöbet tutan bir mücahittir; bazen sürgünde hafızasını koruyan dededir; bazen işgalcinin tarih kitabını sorgulayan öğrencidir; bazen kendi halkının acısını kendi kelimeleriyle yazan şairdir. Bazen de Senegal’de Fransız sömürgeciliğine karşı Kur’an, ahlâk ve irfan merkezli bir mukavemet yolu açan Ahmedu Bamba’dır. Bazen Cezayir’de Fransız sömürgeciliğinin asimilasyon politikalarına karşı eğitim, ıslah ve toplumsal uyanış mücadelesi veren Abdülhamid bin Bâdis’tir. Onun mücadelesi, Cezayir halkının dinî ve kültürel kimliğini diri tutma, cehalete ve sömürge düzeninin zihinsel tahakkümüne karşı bir bilinç inşa etme çabasıdır.

Direnişçinin psikolojisinde korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen ayakta kalma iradesi vardır. O da korkar. Evladını, toprağını, ailesini, geleceğini kaybetmekten korkar. Fakat korkunun kendisini esir almasına izin vermez. Çünkü onun içinde korkudan daha büyük bir duygu vardır: İzzet.

Direnişçinin ahlâkî zemini intikam değil, adalettir. O, zalime benzememek zorundadır. Çünkü mazlumun en büyük imtihanı, gücü ele geçirdiğinde zalimin ahlâkını tekrar etmemektir. Gerçek direniş, sadece düşmana karşı değil, insanın kendi içindeki öfke taşkınlığına karşı da verilen mücadeledir.

Müslüman direnişçinin temel dayanağı tevhiddir. Tevhid, yalnızca Allah’ın birliğine iman değildir; aynı zamanda yeryüzünde sahte ilahlıkları reddetmektir. Irkın ilahlaştırılmasına, devletin mutlaklaştırılmasına, sermayenin kutsanmasına, teknolojinin putlaştırılmasına, gücün hak yerine geçirilmesine itirazdır.

Tevhid insana şunu öğretir: Allah’tan başka mutlak güç yoktur. Öyleyse hiçbir imparatorluk ebedî değildir. Hiçbir zalim nihai değildir. Hiçbir sömürge düzeni kader değildir. Hiçbir mağlubiyet son söz değildir.

Coğrafyaların Hafızası: Endülüs’ten Doğu Türkistan’a

Endülüs, yalnızca kaybedilmiş bir coğrafya değildir; kaybedilmiş bir imkânın adıdır. 1492’de Gırnata’nın düşüşüyle sadece bir devlet yıkılmadı; Avrupa’nın kendi içindeki çoğulculuk imkânı da daraldı. Moriskoların zorla Hristiyanlaştırılması, dillerinin ve geleneklerinin baskı altına alınması, sürgünleri ve hafızalarının hedef alınması, sömürgeci asimilasyonun erken örneklerindendir.

Amerika kıtasında Avrupa’nın “keşif” dediği şey, yerli halklar için çoğu zaman felaketti. Topraklar, üzerinde binlerce yıldır yaşayan halklar yokmuş gibi “sahipsiz” sayıldı. Trail of Tears, yani Gözyaşı Yolu, bu hafızanın büyük yaralarından biridir. Yerli halklar yurtlarından koparıldı; açlık, hastalık ve sürgünle kırıldı. Sömürgeci toprağı metrekareyle ölçtü; yerli halk ise hatırayla, mezarla, nehirle, duayla ölçüyordu.

Afrika, modern sömürgeciliğin en ağır kurbanlarından biridir. Kongo’da kauçuk uğruna eller kesildi, köyler yakıldı, aileler rehin alındı. Namibya’da Herero ve Nama halkları imha siyasetine maruz kaldı. Kenya’da Mau Mau direnişi, İngiliz sömürge düzenine karşı toprağını ve haysiyetini savunan insanların çığlığıydı. Bugün de Afrika; maden şirketleri, borç mekanizmaları ve dijital veri sömürgeciliğiyle kuşatılmaktadır. Bir kıta sadece kaynaklarıyla anılıyorsa, orada sömürgeci bakış hâlâ ölmemiştir.

Balkanlar, imparatorlukların, milletlerin, dinlerin ve hatıraların iç içe geçtiği bir geçiş coğrafyasıdır. Bosna’da Srebrenica katliamı, Avrupa’nın ortasında medeniyet iddiasının nasıl çöktüğünü gösterdi. Birleşmiş Milletler’in güvenli bölge ilan ettiği yerde insanlar öldürüldü. Dünya gördü, duydu, kaydetti; ama zamanında durduramadı. Bosna’daki direniş, sadece askerî bir direniş değil, kimliği, camiyi, mezarlığı, komşuluk hukukunu ve İslamî haysiyeti koruma direnişiydi.

Ortadoğu, emperyalist aklın en fazla müdahale ettiği coğrafyalardan biridir. Çünkü burada vahyin hatırası, enerji kaynakları ve stratejik geçiş yolları bir aradadır. Filistin, bu coğrafyanın kanayan kalbidir. Kudüs yalnızca bir şehir değil, insanlığın ortak vicdanıdır. Fakat manda yönetimleri, Balfour Deklarasyonu, yerleşimci siyasetler, işgaller ve kuşatmalar Filistin’i modern dünyanın en büyük adalet imtihanlarından birine dönüştürdü. Gazze’de yaşananlar, sadece bir bölgenin değil, bütün insanlığın imtihanıdır.

Lübnan ise Ortadoğu’nun ince sızısıdır. İç savaşlar, İsrail işgalleri, mezhep dengeleri, dış müdahaleler ve ekonomik çöküşler bu küçük ülkeyi sürekli kırılgan hâle getirdi. Beyrut’un sokaklarında yalnız Akdeniz rüzgârı değil; patlamaların, göçlerin ve ertelenmiş umutların sesi dolaşır.

Arap petrolleri, modern emperyalizmin enerji damarını oluşturdu. Petrol, sadece yer altından çıkan bir zenginlik değildir; savaşların, darbelerin, ittifakların, güvenlik rejimlerinin, silah anlaşmalarının ve küresel şirketlerin merkezinde duran stratejik bir güçtür. Ne acıdır ki birçok yerde petrol aktı; fakat adalet, ilim, üretim ve özgürlük aynı hızla akmadı. Zenginlik, bağımsızlık üretmediğinde nimet zincire dönüşür.

Hindistan, İngiliz emperyalizminin en büyük laboratuvarlarından biriydi. Doğu Hindistan Şirketi’yle başlayan ticari nüfuz, zamanla askerî ve idarî hâkimiyete dönüştü. İngilizler Hindistan’dan çekilirken ardında büyük bir bölünme bıraktı. 1947 ayrılığı, milyonlarca insanın göçüne, katliamlara ve tarihî travmaya yol açtı. Bu bölünmenin en ağır miraslarından biri Keşmir oldu. Keşmir, yalnızca stratejik bir bölge değil, kendi kaderini tayin hakkı elinden alınmış bir halkın meselesidir.

Doğu Türkistan ise çağımızın en sessiz acılarından biridir. Uygur Türkleri ve diğer Müslüman topluluklar; kimlik, inanç, dil, kültür ve temel haklar bağlamında ağır baskılarla anılmaktadır. Kamera sistemleri, yüz tanıma teknolojileri, biyometrik veriler ve yoğun gözetim uygulamaları, klasik sömürgeselliğin modern teknolojiyle birleştiğinde ne kadar derin bir kontrol düzeni kurabileceğini göstermektedir. Doğu Türkistan bize şunu hatırlatır: Zulüm sadece Batı’dan gelmez. Hangi güç insanın inancını, dilini, kimliğini ve haysiyetini ezmeye kalkarsa, orada tahakküm vardır.

Epistemik İtaatsizlik: Kavramsal Boyunduruğu Kırmak

Sömürgecilik yalnızca bedenleri çalıştırmaz, sesleri de susturur; bilginin kaynağına, üreticisine ve türüne göre acımasız bir epistemik hiyerarşi inşa eder. Batı akademisi uzun süre Doğu’yu, Afrika’yı ve İslam dünyasını kendi laboratuvar kavramlarıyla anlattı. Onlar adına konuştu, onları kendi narsist aynasında seyreden bir efendi gibi tanımladı.

Gayatri Spivak’ın “Madun konuşabilir mi?” sorusu tam da bu yüzden hayati bir çığlıktır. Çünkü mazlumun sesi çıktığında bile, o ses ancak sömürgeci merkezin anlayacağı dile tercüme edildiğinde meşru kabul ediliyorsa, sömürgeci anlatı mimarisi devam ediyor demektir. Kendi hakikat rejimleri “güvenilmez” damgası yiyerek marjinalleştirilen toplumlar için bugün en büyük varoluş hamlesi, Walter Mignolo’nun ifadesiyle bir “epistemik itaatsizlik” başlatmaktır.

Zihinsel bağımsızlık; sömürgeci kafaya kapıyı kapatmak, kendi tarihimize yenilgiler parantezinden kurtulup bir diriliş ve merhamet nizamı olarak bakabilmek ve zihnimizin anahtarını yeniden kendi elimize almaktır.

Dijital Sömürgecilik: Yeni Çağın Bitimsiz Zinciri

Bugün sömürgecilik yalnızca askerî üslerde, petrol sahalarında veya maden ocaklarında yaşamıyor. Cebimizde taşıdığımız telefonlarda, sosyal medya platformlarında, yapay zekâ modellerinde ve veri merkezlerinde yeni bir kılıkla hüküm sürüyor.

Geçmişin sömürgecisi harita çizerdi; bugünün dijital sömürgecisi veri haritası çıkarıyor. Geçmişin sömürgecisi nüfus sayımı yapardı; bugünün sömürgecisi davranış sayımı yapıyor. Üstelik karşımızda çok daha sinsi bir mekanizma var: Klasik sömürgecilikteki toprak gaspı, bugün insan hayatının doğrudan veri biçiminde gasp edilmesine dönüştü. Petrol ve maden gibi fiziki kaynaklar tükenebilir bir tabiata sahipken; veri, her yeni nesille birlikte sürekli imal edilen, yenilenen bitimsiz bir hammaddedir. Dolayısıyla sömürü asla durmuyor, aksine derinleşiyor.

Bu düzende insan, konfor vaadi ve “bağlantıda kalma” ihtiyacı karşılığında rızaya dayalı yeni bir bağımlılık ilişkisine dâhil ediliyor. Facebook’un Afrika’da yürüttüğü “Free Basics” projesinde görüldüğü gibi, ücretsiz hizmet ve erişim vaadiyle sunulan bu dijital modeller, çoğu zaman asimetrik güç ilişkileri içinde kullanıcı verisini küresel merkezin hizmetine aktaran yeni nesil sömürge aparatlarına dönüşebilmektedir. Konum, tıklama, biyometrik veriler ve alışkanlıklar küresel merkeze akarken, kullanıcıya çoğu zaman hedefli reklamlar, yönlendirilmiş içerikler ve daraltılmış dijital deneyimler kalmaktadır.

Medya ve sosyal platformlar, kurdukları dikkat ve kutuplaşma ekonomisiyle algoritmaları öfke, nefret ve ayrışmayı ödüllendirecek şekilde tasarlayabilmektedir. Philip Agre’nin “Eylemin Dil Bilgisi” olarak adlandırdığı süreç tam burada devreye girer: Kod ve yazılım marifetiyle insan davranışları belirli kalıplara zorlanır, hayat standartlaştırılır ve insan, yapay zekâ tekellerinin pasif hammaddesine dönüştürülür.

Sonuç: Haysiyetin Dirilişi

Emperyalizm çağlar boyunca kılık değiştirdi. Bir zamanlar haç ve kılıçla geldi. Sonra şirketlerle, bankalarla, sömürge valileriyle, petrol anlaşmalarıyla geldi. Daha sonra borç mekanizmalarıyla, medya düzeniyle, akademik kavramlarla, kalkınma programlarıyla geldi. Bugün ise veri merkezleriyle, algoritmalarla, yapay zekâ modelleriyle ve dijital gözetim ağlarıyla geliyor.

Fakat öz değişmedi: İnsanı kendi hakikatinden koparmak. Toplumları kendi kaderlerini tayin edemez hâle getirmek. Kaynakları merkeze taşımak. Mazlumun sesini kısmak. Zalimin dilini evrensel hakikat diye sunmak.

Buna karşı direniş de çağlar boyunca kılık değiştirdi. Bir zamanlar dağlarda, çöllerde, ormanlarda ve şehirlerdeydi. Bugün okulda, ailede, medyada, üniversitede, yazılım laboratuvarında, dergide, kitapta ve insanın kendi iç dünyasında devam ediyor.

Gerçek direniş, yalnızca işgale karşı çıkmak değildir. İnsan haysiyetini savunmaktır. Milletlerin hafızasını korumaktır. Bilginin ahlâkını yeniden kurmaktır. Teknolojiyi insana hizmet ettirmektir. Mazlumun sesini çoğaltmaktır. Zalimleşmeden adaleti istemektir. Gücü hakkın önüne geçirmemektir.

Bizim çağrımız şudur:

Yeryüzü, sömürgecilerin cetvelle çizdiği dar haritalardan büyüktür.

İnsan, algoritmaların tahmin kalıplarından ve standart eylem şemalarından çok daha derindir.

Milletler, merkeze sunulan soğuk pazar ve veri raporlarından ibaret değildir.

Medeniyet; silahların, bankaların, şirketlerin ve dijital platformların kurduğu bir tahakküm düzeni değil; insanı aziz bilen, hakkı üstün tutan, mazluma ses, zalime sınır koyan büyük bir ahlâk nizamıdır.

Ve belki de çağımızın en büyük vazifesi şudur: İnsanı yeniden merkeze almak. Hakkı gücün üstüne koymak. Bilgiyi hikmetle buluşturmak. Teknolojiyi ahlâkla sınırlamak. Hafızayı diri tutmak. Mazlumun sesini çoğaltmak. Epistemik itaatsizliği kuşanarak yeryüzüne yeniden adaletin asil, gür ve hür dilini hatırlatmak.