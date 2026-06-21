Madunun Susturulan Sesi: Hindistan ve İngiliz Emperyalizmi

Tarih bazen top sesleriyle yazılır, bazen de sessizliklerle... Kimi zaman bir şehrin işgali bütün dünyaya gürültüyle duyurulur; kimi zaman milyonların çığlığı, gürültülü medeniyet söylemlerinin arasında kaybolur gider. Hindistan'ın hikâyesi işte böylesi bir hikâyedir. Bir milletin sadece toprağının değil; hafızasının, dilinin, ekonomisinin ve ruhunun işgal edilmesinin hikâyesi…

Bugün dünyaya demokrasi, insan hakları ve özgürlük dersi vermeye çalışan Batı'nın sömürge tarihine baktığımızda, önümüzde duran en çarpıcı örneklerden biri İngilizlerin Hindistan'daki iki asırlık hâkimiyetidir.

İngilizler Hindistan'a önce tüccar olarak geldiler; gemilerinde silah değil, göz kamaştıran kumaşlar vardı. Fakat kısa zamanda anlaşıldı ki bazı tüccarlar mal satmaktan çok ülke satın almayı seviyorlardı. Ticaret bahanesiyle toprağa ayak basan Doğu Hindistan Şirketi, zamanla bir devlet gibi davranmaya başladı. Ordular kurdu, vergiler topladı, hükümdarlar tayin etti. Nihayetinde koca bir medeniyet havzası, önce bir şirketin, ardından da İngiliz İmparatorluğu'nun çarkları arasında ezildi.

Sömürgecilik yalnızca bir toprağı fiziken işgal etmek değildir. Sömürgecilik, bir milletin kendi ayakları üzerinde durma iradesini ve kendi kaderini tayin etme gücünü elinden almaktır. Yüzyıllar boyunca dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olan Hindistan, İngiliz döneminde bir ham madde deposuna dönüştürüldü. Hintli çiftçi toprağa terini gömdü, mahsulü Londra biçti. Hintli tezgâhında ömrünü dokudu, zenginleşen Manchester oldu.

Bir zamanlar dünya ekonomisinin can damarlarından biri olan bu coğrafya, sömürge düzeninin sonunda yoksulluğun, çaresizliğin ve bağımlılığın pençesine itildi. Bu yalnızca ekonomik bir çöküş değil, insanlık vicdanını derinden yaralayan küresel bir adaletsizlikti.

Zihnin ve Dilin Sömürgeleştirilmesi: Macaulay’ın Sinsi Raporu

Ancak İngiliz sömürgeciliğinin asıl dehası ve vahşeti, ekonomik yağmanın ötesinde, insan zihnine kurduğu dil barikatlarında gizliydi. Onlar çok iyi biliyorlardı ki; bir toplumu sadece silah zoruyla esir tutmak maliyetlidir ve elbet bir gün isyanla neticelenir. Kalıcı kölelik, ancak kölenin efendisinin diline ve kavramlarına hayran olmasıyla mümkündür.

İşte bu sinsi stratejinin en açık belgesi, İngiliz sömürge idarecisi Thomas Babington Macaulay’ın 1835 yılında Britanya Parlamentosu’na sunduğu ünlü Hindistan Eğitim Raporu’dur (Minute on Indian Education). Macaulay, o meşhur ve kibirli raporunda sömürgeciliğin zihniyet kodlarını şu ibretlik cümleyle itiraf ediyordu:

"Biz öyle bir sınıf yetiştirmeliyiz ki; bunlar kan ve renk olarak Hintli, fakat zevk, fikir, ahlâk ve zekâ olarak İngiliz olsunlar. Bu sınıf, bizi yönettiklerimizle aramızda tercümanlık vazifesi görsün."

Bu rapor, Hindistan’daki bin yıllık medeniyet lisanlarının (Urduca, Sanskritçe, Farsça) resmi dairelerden, mahkemelerden ve mekteplerden kovulmasının fermanıydı. İngilizler, mülkiyet belgelerini, hukuk metinlerini ve idari yazışmaları tamamen İngilizceye çevirerek yerli halkı kendi öz yurdunda "hukuken dilsiz" ve "okuryazar olmayan cahiller" durumuna düşürdüler. Hintli seçkinlerin çocukları, Londra’nın kavramlarıyla düşünmeye zorlandı. Kendi köklerinden kopan, kendi tarihinden utanan ama efendisinin diline hayran olan yapay bir aydın sınıfı imal edildi.

Cemil Meriç'in isabetle dikkat çektiği gibi, sömürgecilik sadece toprakları değil kavramları da işgal eder. İşgal edilen millet, bir süre sonra kendisine ait olanı bile yabancının gözüyle görmeye, onun diliyle yargılamaya başlar. Necip Fazıl'ın diliyle söyleyecek olursak; mesele yalnızca bir ülkenin işgali değil, insan ruhunun esarete alınmasıdır. Zira ruhu esir alınanlar, artık özgürlük mücadelesini bile efendisinin müsaade ettiği kelimelerle yürütmeye çalışırlar.

Madunun Sessizliği: Susturan Bir Gürültü

Daha da acısı, bu büyük yağma çoğu zaman "medeniyet götürme" söylemiyle meşrulaştırıldı. Silahlar özgürlük adına konuştu, işgaller kalkınma adına yapıldı. Kaynakların gemilerle taşınmasına "ticaret", halkların zorla susturulmasına ise "düzen" adı verildi. Hintli düşünürlerin, âlimlerin ve halkın sesi bu gürültülü koroda boğuldu; onlar adına hep başkaları konuştu.

İşte postkolonyal düşüncenin önemli isimlerinden Gayatri Spivak'ın sorduğu "Madun konuşabilir mi?" sorusu tam da burada derin bir felsefi anlam kazanıyor. Madun (subaltern), yani sesini duyurabileceği hiçbir kanalı kalmamış, sistemin tamamen dışına itilmiş o mutlak mazlum, aslında sağır ve dilsiz değildir. Onun söyleyecek sözü, haykıracak acısı vardır; fakat egemenlerin kurduğu o devasa propaganda ve medya gürültüsünün içinde sesi yapısal olarak boğulmuştur.

İngiliz yönetimi boyunca yaşanan ve sömürge politikalarıyla derinleşen o korkunç kıtlıklar, bu ruhsuzluğun en acı vesikasıdır. Milyonlarca Hintli açlıktan can verirken, sömürge idaresi imparatorluğun ticari kâr raporlarını insan hayatının önüne koydu. Açlık bir doğal afet değildi; sömürge düzeninin büyüttüğü, yönettiği ve görmezden geldiği bir felaketti. Fakat Londra’daki gazeteler batan gemilerin ve yükselen hisselerin gürültüsünü manşet yaparken, madunun o milyonluk ölüm sessizliğini tarihin sayfalarına gömdüler.

Madun kendi kelimeleriyle, kendi inancıyla haykırdığında sistem onu "gürültü" veya "isyan" saydı; dinlenmeye değer bulmadı. Madun ancak efendisinin dilini (İngilizceyi ve batılı rasyonalizmi) taklit edip kurallara göre konuştuğunda huzura kabul edildi. Trajedi tam da buradadır: Madun sesini duyurmak için efendisinin diline sığındığı an, zaten kendi hakikatine yabancılaşmış ve asıl sessizliğe o an gömülmüştür.

Şekil Değiştiren Tahakküm: Geçmişten Bugüne

Bugün Hindistan örneği bize sarsıcı bir hakikati hatırlatmadadır: Emperyalizm sadece tanklarla, toplarla ve ordularla gelmez. Bazen şirketlerle sızar, bazen medya eliyle zihinleri kuşatır, bazen eğitim sistemleriyle kökleşir, bazen de kültürel üstünlük iddialarıyla boy gösterir. Şekiller değişir, yöntemler modernleşir; fakat sömürünün mantığı ve mazlumu sessizleştirme arzusu hep aynı kalır.

Dün Hindistan’ı Macaulay’ın eğitim raporlarıyla, sömürge hukukuyla ve İngilizceyle dilsizleştiren o küresel üst akıl; bugün tüm insanlığı dijital platformlar, yapay zekâ kodları ve veri sömürgeciliğiyle sessizleştirmeye çalışmaktadır. Dün madunun sesini Londra’nın matbuatı boğuyordu; bugün ise Silikon Vadisi’nin görünmez algoritmaları, yerli ve milli olan ne varsa "doğrulanmamış içerik" damgasıyla marjinalleştiriyor. İnsanlık, konfor vaat eden ekranların ardında, kendi hayatını veri formunda teslim ettiği yeni ve rızaya dayalı bir dilsizliğe doğru sürükleniyor.

Bu yüzden bizim mazlum coğrafyaların hikâyelerini, egemenlerin yazdığı tarihten sıyrılarak yeniden okumaya ihtiyacımız var. Afrika'nın, Filistin'in, Keşmir'in, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın ve daha nice mahzun coğrafyanın yaşadıkları birbirinden bağımsız, kopuk hadiseler değildir. Bunlar, aynı küresel güç ilişkilerinin farklı maskelerle sahneye çıkan yüzleridir.

Son Söz: Hafızanın İstihkamı

Sezai Karakoç'un o gür diriliş çağrısı tam bu noktada bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır: Kendi sesine, kendi hafızasına ve kendi medeniyetine yeniden, daha gür bir inançla dönmek…Me

sele geçmişin acılarına takılıp kalmak değildir. Mesele, hafızayı diri ve taze tutmaktır. Çünkü hafızasını, kelimelerini ve kavramlarını kaybeden toplumlar, başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmaya ve aynı tuzaklara tekrar düşmeye mahkûmdur. Tarihin bizlere, bu topraklara yüklediği asıl sorumluluk; zalimin parıldayan gücünü değil, mazlumun gasp edilen hakkını merkeze almaktır. Yani sömürgeci dile karşı bir "epistemik itaatsizlik" başlatmaktır.

Bugün de insanlık aynı devasa soruyla karşı karşıyadır: Güçlü olanın avazı çıktığı kadar bağırdığı, kendi dilini "evrensel" diye dayattığı ve haklı sayıldığı bir dünyada; madunun, mazlumun, kendi kelimeleriyle direnenlerin sesi nihayet duyulabilecek midir?

Asıl mesele, asıl kavga budur.

