Senegal'in Hafızası ve Ahmedü Bamba'nın Sessiz Direnişi

GORÉE'DEN TÛBÂ'YA

Senegal'in Hafızası, Fransız Sömürgeciliği ve Ahmedü Bamba'nın Sessiz Direnişi

Tarih bazen galiplerin yazdığı bir destan gibi görünür. İmparatorluklar yükselir, ordular ilerler, şehirler düşer ve haritalar yeniden çizilir. Güç sahipleri kendi hikâyelerini medeniyet, ilerleme ve kalkınma kavramlarıyla süsleyerek insanlığa sunarlar. Fakat tarihin görünen yüzünün arkasında başka bir tarih daha vardır. Bu tarih, susturulanların, sürgüne gönderilenlerin, köleleştirilenlerin ve hafızası silinmek istenenlerin tarihidir. Senegal'in hikâyesi, işte bu ikinci tarihin en çarpıcı sayfalarından biridir.

Bugün dünya haritasına bakıldığında Afrika çoğu zaman yoksulluk, darbeler, iç savaşlar ve ekonomik krizlerle anılmaktadır. Oysa bu görüntünün arkasında çok daha derin bir gerçeklik yatmaktadır. Afrika sadece sömürülmüş bir kıta değildir. Aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük hafıza operasyonlarından birine maruz bırakılmış bir coğrafyadır. Altını, elması, kauçuğu, fildişi ve emeği yağmalanırken yalnızca serveti çalınmamış; tarihi, kültürü, özgüveni ve medeniyet tasavvuru da sistemli biçimde hedef alınmıştır.

Bu nedenle sömürgeciliği yalnızca ekonomik bir mesele olarak görmek eksik kalır. Sömürgecilik aynı zamanda insanın kendisine yabancılaştırılmasıdır. Kendi tarihini unutan, kendi değerlerinden uzaklaştırılan ve kendi medeniyet tasavvuruna yabancı hale getirilen toplumlar, askerî işgal sona erse bile uzun yıllar boyunca görünmez zincirlerle yaşamaya devam ederler.

Afrika'nın yaşadığı büyük trajedi tam olarak budur. Fakat Afrika'nın hikâyesi yalnızca mağduriyet hikâyesi değildir. Aynı zamanda direnişin hikâyesidir. Silahla, ilimle, ahlakla, sabırla ve inançla verilen büyük direnişlerin hikâyesidir. Senegal'in ve Ahmedü Bamba'nın hikâyesi de işte burada başlar.

Dönüşü Olmayan Kapı

Yıllar önce Senegal'e yaptığım ziyaret sırasında Gorée Adası'nı görme fırsatı buldum. Dakar açıklarında yer alan bu küçük ada, uzaktan bakıldığında huzurlu ve sakin görünür. Renkli evleri, dar sokakları ve Atlantik'e açılan manzarasıyla insana sıradan bir sahil yerleşimini hatırlatır. Ancak adaya ayak bastığınız anda görünmeyen bir ağırlığı hissetmeye başlarsınız. Çünkü burası insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birinin sessiz tanığıdır.

Yüzyıllar boyunca Batı Afrika'nın farklı bölgelerinden toplanan insanlar buraya getirildi. Zincirlendi. Ailelerinden koparıldı. Daracık hücrelerde günlerce bekletildi. Daha sonra Atlantik'in öte yakasına gönderilmek üzere gemilere bindirildi. Bugün hâlâ ayakta duran köle evlerinin koridorlarında yürürken insan yalnızca taş duvarlar arasında dolaşmaz; tarihin en büyük insanlık suçlarından birinin izleri arasında dolaşır.

Adanın en çarpıcı noktası hiç şüphesiz "Dönüşü Olmayan Kapı"dır. Atlantik'e açılan bu dar kapının önünde durduğumda uzun süre konuşamadığımı hatırlıyorum. Kaç insan bu kapıdan geçerek bir daha vatanını göremedi? Kaç anne evladından, kaç eş sevdiğinden, kaç çocuk ailesinden burada ayrıldı? Bunu tam olarak bilmek mümkün değildir. Ancak şu gerçeği biliyoruz ki modern dünyanın önemli bir kısmı, o kapıdan geçen insanların gözyaşları üzerine inşa edilmiştir.

O kapının önünde dururken insan sömürgeciliğin sadece ekonomik bir sistem olmadığını anlıyor. Sömürgecilik aynı zamanda insan hafızasına, aileye ve insan onuruna karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Gorée'den ayrılırken zihnimde kalan şey binalar değil, sessizlikti. Çünkü bazı acılar bağırmaz; sessizce insanın içine yerleşir.

Fransa'nın Medeniyet Söylemi ve Afrika'nın Gerçeği

Köle ticareti döneminin sona ermesi Afrika'nın özgürleşmesi anlamına gelmedi. Bu kez sahneye sömürge imparatorlukları çıktı. Fransa, Senegal'i Batı Afrika'daki sömürge sisteminin merkezlerinden biri haline getirdi. Paris'teki siyasetçiler bunu "medeniyet götürmek" olarak tanımlıyorlardı. Okullar açtıklarını, hukuk getirdiklerini ve Afrika'yı modernleştirdiklerini iddia ediyorlardı.

Gerçekte ise yapılan şey çok farklıydı. Fransız yönetimi Senegal'i yalnızca yönetmek istemiyordu; Senegal toplumunu dönüştürmek istiyordu. Dakar, Saint-Louis, Gorée ve Rufisque şehirlerinde uygulanan politikaların amacı yalnızca devlet işlerini yürütmek değildi. Fransızca düşünen, Fransız kültürünü benimseyen ve Fransa'ya sadık bir yerli elit sınıf oluşturmak hedefleniyordu.

Kırsal bölgelerde ise ağır vergiler, mecburi üretim ve ekonomik bağımlılık hâkimdi. Yer fıstığı üretimi zamanla ülkenin ekonomik kaderi haline getirildi. Demiryolları halkın refahı için değil, ürünleri limanlara taşımak için inşa edildi. Senegal'in bereketi Paris'in zenginliğine dönüşürken, Senegalliler kendi topraklarında yoksullaşıyordu.

Sömürgecilik burada yalnızca toprağı değil, zihni de işgal etmeye çalışıyordu.

Senegal Nişancıları: Vicdanın İşgali

Fransız sömürgeciliğinin en karanlık taraflarından biri ise çoğu zaman yeterince konuşulmaz. Fransa yalnızca Afrika'nın kaynaklarını sömürmedi; Afrikalıları da kendi emperyal projelerinin askerleri haline getirdi.

"Tirailleurs Sénégalais" adı verilen Senegal Nişancıları bunun en çarpıcı örneğidir. Batı Afrika'nın köylerinden toplanan binlerce genç, Fransız üniforması giydirilerek dünyanın farklı cephelerine gönderildi. Bu askerler yalnızca Avrupa savaşlarında kullanılmadılar. Çad'da, Nijer'de, Moritanya'da ve Batı Afrika'nın farklı bölgelerinde sömürge yönetimine karşı çıkan hareketlerin bastırılmasında da görev aldılar.

Daha trajik olanı ise Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Binlerce Müslüman Afrikalı genç, Osmanlı Devleti'nin bulunduğu cephelere sevk edildi. Filistin'de, Şam'da, Suriye'de ve Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde aynı kıbleye yönelen insanlar birbirlerine kurşun sıkmaya zorlandı. Sömürgecilik yalnızca toprağı işgal etmiyordu; vicdanı da işgal ediyordu.

Yıllarca Fransa adına savaşan bu insanlar evlerine döndüklerinde ise vaat edilen haklarını alamadılar. 1944 yılında Dakar yakınlarındaki Thiaroye Kampı'nda haklarını talep eden Senegalli askerlerin üzerine ateş açıldı. Avrupa'nın kurtuluşu için savaşan insanlar, haklarını istedikleri için kurşunlandılar.

Thiaroye yalnızca bir katliam değildir; Afrika hafızasında kapanmayan bir yaradır. Bir milletin hafızasında bazen bir yenilgi değil, bir ihanet daha derin iz bırakır. Thiaroye, sömürgeciliğin kendi adına savaştırdığı insanlara nasıl baktığını gösteren acı bir aynadır.

Ahmedü Bamba: Sömürgeciliğin Göremediği Tehlike

İşte Ahmedü Bamba tam da böyle bir dönemde ortaya çıktı.

Büyük dedesi Mame Maram'ın kurduğu ilim geleneği içerisinde yetişen Ahmedü Bamba, genç yaşlarından itibaren Kur'an, Arapça, fıkıh ve tasavvuf eğitimi aldı. İlmi, takvası ve zühdüyle kısa sürede tanındı. Kendisine teklif edilen kadılık görevlerini reddetti. Dönemin birçok âliminin ve liderinin aksine siyasî makamların cazibesine kapılmadı.

Kādiriyye geleneği içerisinde yetişti. Moritanya'da dönemin önemli şeyhlerinden ders aldı. Fakat onun büyüklüğü yalnızca ilmî birikiminden kaynaklanmıyordu. O, çağının meselesini doğru teşhis etmişti.

Ahmedü Bamba çok erken bir dönemde şu hakikati fark etmişti: Sömürgecinin en büyük silahı tüfek değildir; sömürgecinin en büyük silahı insanı kendisine benzetebilmesidir. Bu yüzden mücadelesini savaş meydanına değil, insanın kalbine taşıdı. Bir tahtın peşine düşmedi, bir makam aramadı, bir ordu kurmaya yönelmedi ve siyasî iktidarı hedeflemedi; bütün enerjisini insan yetiştirmeye ve toplumun manevî omurgasını güçlendirmeye ayırdı.

Ahmedü Bamba'nın çizgisi, pasif bir geri çekiliş değildi. O, sömürgeciliğin kurduğu oyunun içine girmemeyi tercih eden bilinçli bir direnişti. Çünkü sömürgeci yalnızca itaat edenleri değil, öfkesini kendi istediği alana taşıyanları da yönetebilir. Ahmedü Bamba ise mücadeleyi sömürgecinin belirlediği zeminden çıkarıp ahlâkın, ilmin, çalışmanın ve şahsiyet inşasının alanına taşıdı.

1886 yılında Tûbâ'yı kurdu. Daha sonra Mürîdiyye hareketi etrafında büyük bir eğitim, ahlak ve çalışma seferberliği başlattı. Kurduğu "dara" sistemleriyle müridlerini hem eğitiyor hem de üretime yönlendiriyordu. Buradaki temel felsefe, sömürgecinin dayattığı, yerli halkı toprağından koparıp açlığa mahkûm eden yer fıstığı merkezli köleleştirici tarım ekonomisine karşı köklü bir itirazdı. Ahmedü Bamba, sömürge sisteminin iktisadi çarklarını, dinde tembelliğe yer olmadığını söyleyerek ve kendi öz kaynaklarına dayalı alternatif bir üretim modeli geliştirerek kırdı.

Çalışmak, onun öğretisinde yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ruhun ve vatanın bağımsızlığı için kulluğun bir parçasıydı. Bu anlayış, müridleri edilgen bir kalabalık olmaktan çıkarıp üreten, paylaşan, sabreden ve kendi kendine yetmeye çalışan bir topluluğa dönüştürdü. Ahmedü Bamba, dervişi köylüyle, kalbi toprakla, zikri emekle buluşturan kurucu bir aklın adıydı.

Fransız sömürgeciliğinin karşısına çıkan birçok hareket silahla mücadele etmeye çalışmıştı. Ahmedü Bamba ise daha derin bir yol seçti. İnsanını kaybeden bir toplumun toprağını koruyamayacağını biliyordu. Bu yüzden önce insanı, sonra toplumu, sonra da hafızayı inşa etmeye çalıştı.

Ahmedü Bamba'nın direnişi slogan üreten bir direniş değildi; insan üreten bir direnişti.

Sürgünde Büyüyen Bir Ruh

Müridlerinin sayısı arttıkça Fransız yönetiminin korkuları da arttı. Ahmedü Bamba siyasî bir lider değildi; fakat etrafında oluşan toplumsal güç sömürgecileri rahatsız ediyordu. 1895 yılında tutuklandı ve Gabon'a sürgün edildi. Yedi yıl yedi ay boyunca sürgünde yaşadı.

Fakat Fransızlar onun bedenini sürgüne göndermişlerdi; fikirlerini değil.

Sürgün yılları Ahmedü Bamba'nın susturulduğu değil, kaleminin güçlendiği yıllar oldu. Daha sonra Batı Afrika tasavvuf geleneğinin temel metinleri arasında yer alacak olan eserlerinin önemli bir kısmını bu dönemde kaleme aldı. Mesâlikü'l-Cinân, Cezbü'l-Kulûb ve benzeri eserleri, yalnızca dinî metinler değil, aynı zamanda sömürge baskısı karşısında ruhu diri tutan birer manevî zırh hâline geldi. Böylece sömürge yönetimi onun bedenini tecrit etmeyi başarsa da düşüncelerinin Senegal toplumuna ulaşmasını engelleyemedi.

Daha sonra Moritanya'ya sürgün edildi. Baskılar arttıkça halkın ona olan bağlılığı da arttı. Bugün Senegal halkı arasında anlatılan birçok menkıbe ve hatıra bu yıllarda doğmuştur. Rivayetlere göre sürgün yolculuğunda denizin üzerinde namaz kılmış, bütün baskılara rağmen sükûnetini korumuştur. Tarihçiler bu anlatıları farklı şekillerde değerlendirebilirler. Fakat tartışılamayacak olan şudur: Ahmedü Bamba, halkın hafızasında sömürgeciliğin karşısında eğilmeyen bir şahsiyet sembolüne dönüşmüştür.

Tûbâ'da Yaşayan Hafıza

Tûbâ ziyaretim sırasında Ahmedü Bamba'nın torunlarından Muhammed Fadıl ile birlikte şehrin farklı bölgelerini gezme imkânı buldum. Ailenin anlattıkları, tarih kitaplarında okuduklarımızın ötesinde yaşayan bir hafızaya işaret ediyordu. Tûbâ'da geçirdiğim vakit zarfında bölgenin ileri gelen ulemasıyla da bir araya gelme lütfuna eriştim. Bu derin sohbetlerimizin ana odağı, modern dünyada Müslüman gençlerin eğitimi ve iktisadi gelişimleri hakkındaydı. Gördüm ve dinledim ki Tûbâ'daki âlimler Bamba'nın "dara" mirasını bugünün dünyasına taşıyarak gençleri hem dijital çağın donanımıyla hem de kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ekonomik bir şuurla yetiştirmenin mücadelesini veriyorlardı.

Tûbâ, sömürgeye karşı dünün direniş merkezi olduğu gibi, bugün de iktisadi ve ahlaki bağımsızlığın canlı bir mektebiydi. Tûbâ'da dolaşırken yalnızca bir şehrin sokaklarında yürümüyor, bir milletin hafızasının içinde yürüyorduk.

Ahmedü Bamba burada geçmişte yaşamış bir şahsiyet olarak anlatılmıyordu. Onun adı dükkânlarda, okullarda, evlerde, gençlerin ideallerinde ve yaşlıların dualarında yaşıyordu. Muhammed Fadıl'ın ve ulemanın anlattıkları arasında beni en çok etkileyen husus, Ahmedü Bamba'nın burada hâlâ canlı bir ahlâkî referans olarak görülmesiydi. O yalnızca bir tarikat kurucusu değildi; çalışmanın, sabrın, vakar sahibi olmanın ve sömürgecilik karşısında şahsiyetini korumanın sembolüydü.

Gorée'de sömürgeciliğin açtığı yaraları görmüştüm. Tûbâ'da ise aynı sömürgeciliğe rağmen ayakta kalmayı başarmış bir ruhu görüyordum. Bir tarafta zincire vurulan bedenlerin hikâyesi vardı; diğer tarafta zincire vurulamayan bir hafızanın hikâyesi.

Afrika Yeniden Hafızasına Dönüyor

Bugün Mali'de, Burkina Faso'da, Nijer'de, Çad'da ve Senegal'de yaşanan gelişmeleri yalnızca güncel siyasetin konusu olarak görmek eksik olur. Fransız üslerinin kapatılması, sömürge döneminden kalan ilişkilerin sorgulanması ve yeni nesillerin kendi tarihlerini yeniden keşfetme çabaları aslında çok daha derin bir sürecin parçasıdır.

Bu, hafızanın geri dönüşüdür.

Gorée'nin hafızasıdır.

Thiaroye'nin hafızasıdır.

Senegal Nişancılarının hafızasıdır.

Ahmedü Bamba'nın hafızasıdır.

Afrika bugün yalnızca yabancı askerleri göndermeye çalışmıyor. Aynı zamanda zihnindeki sömürgeyi de göndermeye çalışıyor. Belki de son yıllarda Afrika'nın birçok ülkesinde yükselen bağımsızlık söylemlerini anlamak için siyasî analizlerden önce hafızaya bakmak gerekir. Çünkü milletler yalnızca ekonomik sebeplerle ayağa kalkmazlar; hatırladıkları zaman ayağa kalkarlar.

Sonuç

Senegal'i anlamak isteyen bir insanın iki yeri görmesi gerekir: Biri Gorée, diğeri Tûbâ.

Gorée, Afrika'nın yaşadığı büyük trajediyi anlatır. Tûbâ ise Afrika'nın buna rağmen nasıl ayakta kaldığını gösterir. Gorée'den Tûbâ'ya uzanan bu çizgi, bir yenilginin değil; iktisadi, ahlaki ve zihni planda ilmek ilmek dokunmuş bir dirilişin güzergâhıdır. Gorée'de insan sömürgeciliğin bedenlere ne yaptığını görür. Tûbâ'da ise ruhlara ve sarsılmaz bir hafızaya karşı neleri başaramadığını.

Fransızlar Senegal'e gemiler getirdiler, toplar getirdiler, vergiler getirdiler, kanunlar getirdiler, kışlalar ve karakollar kurdular. Fakat bütün bunlara rağmen Senegal'in ruhunu teslim alamadılar. Çünkü Ahmedü Bamba'nın temsil ettiği şey bir tarikatın, bir zümrenin veya belirli bir dönemin hikâyesi değildi. O, insanın kendi köklerine sadık kalmasının, kendi medeniyetine güvenmesinin ve kendi hafızasını korumasının hikâyesiydi. Daha da önemlisi, bu hikâye yalnızca manevi bir içe kapanış değil; ahlâk, eğitim ve üretim üzerinden kurulan sahici bir bağımsızlık modeliydi.

Bugün Gorée Adası'nı saran Atlantik'in uğultusu ile Tûbâ'nın göğe yükselen minarelerinden yükselen ezan sesleri arasında dolaşan herkes aynı hakikati görür: Sömürgecilik bedenleri zincire vurabilir, toprakları işgal edebilir, servetleri yağmalayabilir ve tarihi tahrif edebilir. Fakat hafızasını koruyan, kendi emeğiyle yeniden ayağa kalkan ve ruhunu teslim etmeyen bir milleti ebediyen mağlup edemez.

Belki de Senegal'in bütün insanlığa söylediği en büyük söz budur.

Gorée'nin karanlığından Tûbâ'nın nuruna uzanan bu yol, yalnızca Senegal'in hikâyesi değildir. Bu yol; Hindistan'dan Cezayir'e, Filistin'den Türkistan'a, Afrika'dan Asya'ya kadar hafızasını korumaya çalışan bütün mazlum milletlerin ortak yürüyüşüdür. Çünkü tarih bize gösteriyor ki sömürgeciler şehirleri işgal edebilir, servetleri yağmalayabilir, nesilleri dönüştürmeye çalışabilirler; fakat kendi hakikatine sadık kalan bir milletin ruhunu teslim alamazlar.

Ahmedü Bamba'nın mirası bize bunu öğretmektedir.

Çünkü sonunda kazanan silah değil, şahsiyet olur.

Medeniyetler silahla değil, hafızayla yaşar.

Ve hafızasını koruyan milletler, en uzun işgallerden bile bir gün mutlaka kurtulur.