Geçmişten Huzurlu Bir Sayfa...

İnsanlık tarihine baktığımız zaman geçmişten geleceğe uzanan uzun bir yaşam mücadelesinin en güzel örneklerini görürüz. Milletler dili, tarihi, kültürü, sanatı ve edebiyatıyla yaşar. Değerlerini kaybeden toplumlar uzun süre ayakta kalamazlar.

Orta Anadolu'nun incisi, Seyyid Burhanedin, Kadı Burhaneddin, Zeynel Âbidîn, Davudi Kayseri, Mimar Sinan, Şeyh Hamîdi Veli (Somuncu Baba), Seyrânî, İncili Çavuş gibi şu an yazamadığım onlarca değerlerimizin yaşadığı, Makarrı Ulemâ diyarı, dağlar şahı Erciyes sahibi, güzel Kayserimizde yaşayan insanlar olarak, geçmişimizi bilmek, ona göre yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak tarihi bir görevimizdir.

Çocukluğumuzdan itibaren yaşadıklarımızı, ana, bana dede, nine, dayı, hala ve teyzemizden duyduklarımızı paylaşmak geçmişten geleceğe bir köprü kurmanın kapısı aralar.

Çocukluğumda büyüklerimden dinlediğim yârenlikleri hiç unutamam. İnsan hayatına yön veren, büyük dersler çıkarılacak kıssadan hisseler öğretmenliğim ve yazarlık hayatım boyunca her zaman başvuru kaynağım olmuştur.

Mahallerimiz küçük, sokaklarımız dardı ama yürekler genişti. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi olmazsa olmazların başında gelirdi. Bırakın kendi ailemizden komşunun bir isteği emir sayılır derhal yapılırdı. Hiç unutmam komşularımız gaz, tuz almak için bizi gönderirler hiç ikiletmeden koşarak gider gelirdik. Karaimam Mahallesinden Sokubaşı'na, Çifteönü'ne, Gülük'e, Düvenönü'ne gittiğimi dün gibi hatırlıyorum.

O daracık sokaklarda oynadığımız met'i, çanak çömlek patladı, saklambacı, faytonlara gizlice binip yediğimiz kırbacın acısı günlerdir unutamadığımızı. Daha neler neler...

Akşam misafirliğine Sahabiye ve Hunat'ta oturan dayımlara Düveönü'nden faytonlara binerek gittiğimizi, Kanlıyurt'ta ki bağımıza at arabasıyla göçtüğümüzü, tozlu bağ yollarında kamyonlarla akşam eve dönen babalarımızı kuyu başında beklediğimizi, sekide içilen kahvelerin zevkini, kışın karla doldurduğumuz kuyumuzdan aşırmayla çekerek içtiğimiz buz gibi suyu, Tokana'da yanan idareyi, evin önüne serilen yataklarımızda yıldızları seyrederek uyumayı, yolun her iki tarafında içimize misk gibi çektiğimiz iğde kokularını, bağdan şehire göçme zamanı bağların başaklanmasını, alemetlerin yakılması nasıl unuturum ki…