Bir Milletin Sesi: İstiklal Marşı

Bugün Türk milletinin hafızasında çok özel bir günün yıldönümü. Milli marşımız olan İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün.

Her milletin bir marşı vardır. Ama bazı marşlar vardır ki sadece sözlerden ve notalardan ibaret değildir. Bir milletin hafızasını, mücadelesini, acılarını ve umutlarını içinde taşır.

İstiklal Marşı işte böyle bir marştır.

Bizim nesil savaş görmedi. Cephelerde geçen o zorlu günlere, yokluk ve fedakârlık içinde verilen ölüm kalım mücadelelerine doğrudan tanıklık etmedik. Ama o günlerin hikâyesini kitaplardan okuduk, büyüklerimizin anlattığı hatıralardan dinledik.

Bir milletin nasıl yeniden ayağa kalktığını öğrendik.

Çocukluk yıllarımızdan itibaren İstiklal Marşı hayatımızın doğal bir parçasıydı. İlkokuldan lise yıllarımıza kadar her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan bayrak törenlerinde gururla okuduk onu.

Bazen dondurucu kış sabahlarında, bazen yağmurun altında, bazen de rüzgârın yüzümüzü kesen ayazında…

Ama hiçbir zaman yüksünmedik.

Çünkü o törenlerde yalnızca bir okul geleneğini yerine getirmiyorduk. Dünyanın en güzel ve en anlamlı bayrağının önünde durmanın gururunu yaşıyorduk.

Zamanla şunu daha iyi anladım:

İstiklal Marşı aslında Kurtuluş Savaşı’nın kısa ama derin bir özetidir.

Her kıtasında bir direniş vardır. Her dizesinde bir inanç vardır. Ve her kelimesinde bağımsızlık iradesi vardır.

Hayatımın ilerleyen yıllarında uluslararası görevlerde bulunma fırsatım oldu. Farklı ülkelerde Türkiye’yi temsil ederken bayrağımızın göndere çekildiği ve milli marşımızın okunduğu anlara tanıklık ettim.

İşte o anlarda insanın içinde tarif edilmesi zor bir duygu doğuyor.

Bir bayrak yükseliyor.

Bir marş çalıyor.

Ve insan o anda yalnız olmadığını, arkasında bir milletin tarihini ve fedakârlığını taşıdığını hissediyor.

İşte o anlarda, bu bayrağın ve bu marşın bize ne büyük bedellerle emanet edildiğini daha iyi anlıyorsunuz.

Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nı verenlere, o mücadeleyi cephelerde omuzlayanlara ve o mücadeleye liderlik edenlere büyük bir manevi borcumuz olduğunu düşünüyorum.

Tarih boyunca bazı insanlar vardır ki yaptıkları büyük işler, taşıdıkları isimlere bile ayrı bir anlam kazandırır. Bu yüzden bazı isimler insanda özel bir saygı uyandırır.

Mesela “Kemal” ismi…

Mesela “Mehmet Akif” ismi…

Bu isimleri duyduğumda sadece bir kişiyi değil, bir dönemin fedakârlığını, bir milletin bağımsızlık mücadelesini hatırlarım.

Onları rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Çünkü bazı insanlar sadece bir zafer kazanmaz; bir milletin kaderini değiştirir.

Ve bazı marşlar sadece söylenmez…

Yaşanır.