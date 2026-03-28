Bir Toprak Parçasından Fazlası

Vatan…

Sadece üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değildir. Haritada sınırlarla çizilmiş bir alan, nüfus kayıtlarında yazılı bir adres hiç değildir. Vatan; hatıraların, fedakârlıkların, gözyaşlarının ve duaların biriktiği mukaddes bir emanetin adıdır.

Bazen bir mısrada saklıdır vatan sevgisi…

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” diyen bir yürek, aslında sadece kendi özgürlüğünü değil; bir milletin karakterini dile getirir. Bu söz, bir iddia değil, bir tarihin özetidir. Çünkü bu topraklarda hürriyet, bedelsiz kazanılmamıştır.

Bazen bir uyarıdır vatan…

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.”

Bu söz, sadece bir levha değil; bir hafıza kapısıdır. İnsan o satırları okurken fark eder: Bastığı yer sıradan bir zemin değil, nice hayatların son bulduğu ama bir milletin yeniden doğduğu yerdir.

Bazen de bir bayraktır vatan…

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Bu dizelerdeki hakikat, vatanın tanımını en yalın haliyle ortaya koyar. Çünkü toprağı vatan yapan, üzerinde yaşayanların sayısı değil; uğrunda ölmeyi göze alanların varlığıdır.

Bugün şehirlerimiz büyüyor, yollarımız genişliyor, hayatımız hızlanıyor. Ama bütün bu gelişmelerin ortasında bir soruyu kendimize sormak zorundayız:

Vatanı hâlâ aynı derinlikte hissedebiliyor muyuz?

Vatan sevgisi sadece savaş zamanlarında hatırlanacak bir duygu değildir. O; günlük hayatın içinde, işini dürüst yapmakta, kul hakkına riayet etmekte, bayrağı gördüğünde içinin titremesinde saklıdır.

Çünkü vatanı korumak sadece cephede olmaz.

Bazen kalemle olur, bazen alın teriyle…

Bazen bir çocuğu iyi yetiştirmekle, bazen bir haksızlığa sessiz kalmamayla…

Unutmamak gerekir ki;

Bir milletin asıl gücü silahında değil, hafızasındadır.

Hafızasını kaybeden toplumlar, vatanın kıymetini de unutur.

O yüzden her neslin yeniden öğrenmesi gerekir:

Bu topraklar nasıl vatan oldu?

Kimler hangi bedelleri ödedi?

Hangi dualar, hangi gözyaşları bu toprağa karıştı?

Son söz yerine…

Vatan, miras değildir; emanettir.

Ve emanet, sahibine layık olunarak korunur.

Eğer bir gün bu topraklara bakıp sadece “yaşadığım yer” diyorsak, bir şeyleri eksik bırakmışız demektir. Ama içimizden bir ses hâlâ “uğrunda gerekirse can veririm” diyorsa, işte o zaman vatan, gerçek anlamını bulmuş demektir.

Çünkü vatan, üzerinde yaşanan değil; uğrunda yaşanan ve uğrunda ölünen yerdir.