İBB İddainamesi

Önümüzdeki duruşmaları başlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yaklaşık 3900 sayfadan oluşan iddianame hazırlanarak ilgili mahkeme tarafından kabul edilmiştir. İddianamede yer alan konusu suç teşkil eden şu eylemler yer almaktadır.

Yolsuzluk ve Rüşvet Suçlamaları; Savcılık, İmamoğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihale yolsuzluğu, dolandırıcılık ve örgüt kurma gibi ağır suçlamalar içeren çok sayıda iddiayı içeren geniş bir dosya hazırladı. İhale fesadı gibi maddeler de bulunuyor. Savcılık toplamda binlerce yıl hapis talep ediyor.

Suç Örgütü Liderliği İddiası; İddianamede İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi üzerinden bir suç örgütü kurduğu ve yönettiği, örgütün belediye kaynaklarını kötüye kullandığı ileri sürülüyor. İddianame 400’den fazla şüpheliyi kapsıyor.

Kamu ihalelerinde usulsüzlük; Savcılar, belediye ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını; belirli şirketlere ayrıcalık tanındığını ve kamu alım süreçlerinin manipüle edildiğini, bunun da mali kayıplara yol açtığını ileri sürüyor.

Kişisel Veri ve Suç Delillerini Gizleme: İddianamede, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve bunları yaymak, suç delillerini gizlemek gibi iddialar da yer almıştır.

Mali İşlemler ve Aklama İddiaları; Finansal işlemler yoluyla suç gelirlerini aklama veya yasa dışı kazanç sağlama gibi iddialar da davanın içinde bulunmaktadır.

Diploma ve Eğitim Belgeleri İddiası; Bir iddiaya göre İmamoğlu’nun üniversite diploması ile ilgili belgelerde eksiklik olduğu, bunun sonucunda diplomasının iptal edildiği ve bu durumun İmamoğlu’nun geleceğe yönelik olarak siyasi haklarını etkileyeceği ileri sürüldü.

Suç isnatlarını etkilemeye çalışmak: İmamoğlu’nun, atanan bilirkişi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargıyı etkilemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İrtikâp ve Terör Bağlantısı; Bazı soruşturmalarda kamuoyuna yansıyan ifadelerde terör örgütü ile ilişki iddiası dile getirildi.

İddianamede adı geçenler arasında Kayserili iki iş insanının da adı farklı yerlerde geçmektedir. İş insanları Süleyman Çetinsaya ve Sarp Yalçınkaya’nın adları kanunlarımızda ağır ceza gerektiren suç olarak tanımlanan ve ciddi cezalar uygulanması gerektiren eylemler olarak yer almaktadır. Önümüzdeki yazılarda bu konularında madde madde ele almaya çalışacağım. Deniz Öztürk