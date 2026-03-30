İBB İddianamesi'nde Çetinsaya'lar-1

Süleyman Çetinsaya’nın adı şüpheli sıfatıyla 2025-2026 yıllarında hazırlanan İBB İddianamesinde geçmiştir.

Şişli'deki Profilo AVM arsası üzerine inşa edilen proje ve diğer bazı taşınmazların ruhsat süreçlerinde, "belediyenin borçlarını üstlenme" veya "bağış" adı altında rüşvet vermekle suçlanan iş insanları arasında yer almıştır.

Işıklandırma borcu iddiası, iddianameye göre Çetinsaya, projelerin onayı karşılığında Şişli Belediyesi'nin veya İBB'nin bazı etkinlikleri, yılbaşı ışıklandırması vb. borçlarını ödemeyi kabul etmekle itham edilmiştir.

Çetinsaya savunmasında, bu talepleri kabul etmediğini ve operasyonlar başlayınca sürecin durduğunu savunmuştur. Süleyman Çetinsaya, inşaat dünyasının "sessiz ve güçlü" aktörü olarak bilinmektedir.

İBB iddianamesinde Süleyman Çetinsaya, Artaş İnşaat/Avrupa Konutları ile Şişli'deki Profilo AVM arsası projesinin ruhsat süreçleridir. Bu süreç, iddianameye göre "geleneksel rüşvet" yöntemlerinden ziyade, belediyenin finansal yüklerini iş insanlarına paylaştırma veya zorunlu bağış şeklinde kurgulanan bir mekanizmayı tarif eder.

İşte o meşhur 1.5 milyon dolarlık ışıklandırma pazarlığı ve sürecin detayları.

Profilo AVM Projesi ve Ruhsat Engeli, Süleyman Çetinsaya Mecidiyeköy’ün en kıymetli arazilerinden biri olan Profilo AVM’yi satın alarak burayı dev bir konut ve ofis projesine dönüştürmek istedi. Ancak projenin hayata geçebilmesi için hem Şişli Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir ruhsat süreci gerekiyordu. İddianameye göre, bu süreçte karşısına bazı "ekstra maliyetler" çıkarıldı.

Işıklandırma Borcu pazarlığı nasıl gelişti?

İddianamedeki iddiaya göre, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı veya belediyeye yakın isimler ile Çetinsaya arasında görüşmeler gerçekleşti.

Şişli Belediyesi’nin önceki dönemlerden kalan veya yılbaşı/özel günler için planlanan yaklaşık 1.5-2 milyon dolar tutarındaki "cadde ışıklandırma ve süsleme" borçlarının/maliyetlerinin Çetinsaya tarafından üstlenilmesi istendi.

Belediyenin bu bütçeyi ayıramayacağı, projenin ruhsat ve onay süreçlerinin hızlı ilerlemesi için bu "sosyal ve kentsel katkının" şart olduğu öne sürüldü.

İddianamede bu trafiğin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, o dönem teknik görevde olan başkan yardımcısı sıfatıyla Hakan Kandemir üzerinden yürütüldüğü iddia edilmektedir.

Kız yurdu ve nakit alternatifi, aynı dosya kapsamında bir başka itirafçı Yakup Öner, Çetinsaya ile ilgili daha farklı bir pazarlığı da dile getirmiştir.

Profilo AVM ve Vadi İstanbul yol planları için Çetinsaya'dan toplam 1 milyon dolar istendiği, Çetinsaya'nın bunun bir kısmını "kız yurdu inşaatı" yaparak yani ayni bağış ödemeyi kabul ettiği, ancak üzerine 500 bin dolar nakit daha ödeme yaptığı öne sürülmüştür.

Başkan Resul Emrah Şahan, mahkemede verdiği ifadede bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Sürecin tamamen "teknik bir süreç" olduğunu, hiçbir şekilde yılbaşı süslemesi veya ışıklandırma borcu karşılığında para talep edilmediğini, bu iddiaların siyasi kumpasın parçası olduğunu savundu.

Süleyman Çetinsaya, kendisinin bir yatırımcı olduğunu, belediyelerin kentsel taleplerini, yurt yapımı, çevre düzenlemesi benzeri sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirdiklerini ancak "rüşvet" kastı olmadığını savunmaktadır.

Savcılık iddianamesinde Çetinsaya için "Rüşvet Verme" suçundan hapis cezası talep edilmektedir. Savcılık, bu tür "bağışların" aslında kamu hizmeti kılıfı altında projenin önündeki engelleri kaldırmak için yapılan yasa dışı ödemeler olduğunu iddia ediyor.