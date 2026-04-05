İBB İddianamesinde Kayserili Çetinsaya'lar-2

Artaş Grubu (Süleyman Çetinsaya) ve ismi geçen Süleyman Atik hakkındaki iddialar, özellikle 2024 yılının başlarında kamuoyuna yansıyan ve "para sayma görüntüleri" olarak bilinen soruşturma dosyasıyla derinlik kazandı. Bu konu, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de siyasi finansman tartışmaları ekseninde ciddi hukuksal ve siyasi tartışmalara yol açtı.

İddianamedeki detaylar ve Artaş Grubu üzerindeki iddiaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

Süleyman Atik ve "Paranın Teslimatı" İddiası

Süleyman Atik, Artaş Grubu'nun (Avrupa Konutları) yönetim kurulu başkan yardımcısı veya üst düzey yöneticisi olarak bilinen bir isimdir. İBB etkisiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili yürütülen soruşturmada Atik'in ismi, "kayıt dışı paranın kaynağı veya taşıyıcısı" olduğu iddiasıyla dosyaya girmiştir.

Teslimat Rolü: İddianamede ve tanık beyanlarında, ofisteki para sayma görüntülerinde yer alan paranın bir kısmının Süleyman Atik tarafından, belirli bir proje karşılığında veya "bağış" adı altında elden getirildiği öne sürülmüştür.

İddianamedeki İfade: Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı isimler, çantalarla getirilen paraların kaynağı olarak inşaat firmalarını işaret etmiş, bu noktada Süleyman Atik'in ismi "Artaş Grubu'nu temsil eden kişi" olarak zikredilmiştir. İddia, bu paraların CHP'nin il binası alımında kullanılan ancak resmi kayıtlarda tam görünmeyen tutarlar olduğudur.

Artaş Grubu'nun Projeleriyle İlgili Benzer İddialar

Artaş Grubu (Avrupa Konutları), İstanbul'un en büyük konut üreticilerinden biridir. Grubun projeleriyle ilgili iddialar genellikle "imar artışı" ve "ruhsat kolaylığı" temaları etrafında toplanmaktadır:

İmar Ayrıcalıkları: Bazı çevreler ve muhalif raporlar, Artaş Grubu'nun büyük projelerinde (Vadi İstanbul, Avrupa Konutları serisi vb.) emsal artışları yapılarak devasa kârlar sağlandığını, bunun karşılığında ise yerel yönetimlere veya siyasi mekanizmalara "kayıt dışı" finansman sağlandığını iddia etmektedir.

İhale ve Tahsis Süreçleri: Grubun bazı kamu arazileri üzerindeki projelerinde, ihale şartnamelerinin firmanın lehine düzenlendiği veya ruhsat süreçlerinin olağanüstü hızlı ilerlediği yönünde eleştiriler ve müfettiş raporlarına konu olan iddialar bulunmaktadır.

Hukuki Durum ve Firmanın Savunması

Bu iddialar karşısında ne Artaş Grubu ne de Süleyman Atik hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır.

Savunma: Firma yetkilileri ve Süleyman Atik, yaptıkları tüm işlemlerin yasal çerçevede olduğunu, söz konusu paraların tamamen yasal ticaretin bir parçası veya kayıtlı bağışlar olduğunu savunmaktadır.

Soruşturmanın Kapsamı: İlgili iddianame, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" ve "Usulsüz bağış" maddeleri üzerinden ilerlemektedir. Süleyman Atik'in buradaki rolü, paranın "nereden geldiği ve nereye gittiği" zincirindeki halkalardan biri olarak incelenmektedir.

Özetle: Süleyman Atik ismi, Artaş Grubu'nun “Bir dönem bu şirkete Fetöcü Aydınlı Grubu ortaktı” devasa inşaat projeleriyle elde ettiği finansal gücün, yerel siyasetin finansmanında “özellikle bina alımları ve kampanya giderleri” kullanıldığına dair iddiaların merkezinde yer alan sembolik bir isim haline gelmiştir.