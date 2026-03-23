İBB İddianamesinde Sarp Yürüyüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İBB İddianamesinde yer alan Kayseri’li iş insanlarından Sarp Yalçınkaya’nın "Etkin Pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler davanın en kritik bölümlerini oluşturmaktadır.

İddianamede Sarp Yalçınkaya'nın adının geçtiği ve iddia olarak sunduğu konuları şu şekilde sıralayabiliriz.

2 Milyar Dolarlık "Seçim Fonu" İddiası, Yalçınkaya, iş dünyasından "bağış" veya "haraç" adı altında toplanan paraların devasa bir hacme ulaştığını savunmaktadır. İddianameye göre bu paranın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu ve yarısının doğrudan CHP’nin/İmamoğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu"na aktarıldığı öne sürülmüştür.

İddianamedeki en sarsıcı konulardan biri, nakit paraların fiziksel olarak yurt dışına çıkarılmasıdır. Yalçınkaya, yaklaşık 3 yıl boyunca özel jetlerle Londra’ya para taşındığını, her uçuşta ortalama 10 milyon dolar tutarında nakit paranın "hediye paketi" veya "valiz" içinde uçağa yüklendiğini bizzat gördüğünü iddia etmiştir.

Yalçınkaya, toplanan kayıt dışı nakit paraların bankalar yerine İstanbul genelindeki bazı stüdyo dairelerde (para kasası evler) saklandığını iddia etmiştir. İfadesinde bu dairelerin adreslerinin kilit isimler tarafından bilindiğini belirtmiştir.

İddianamede somut bir örnek olarak Beyazlar İnşaat vakası yer almaktadır. Yalçınkaya, Bakırköy'deki bir arsa ruhsatı karşılığında Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'nun bu şirketten para istediğini, şirketin ise para vermek yerine "hayır (kreş/okul) yaparız" dediğini anlatmıştır.

Yalçınkaya, belediyelerin yaptığı kreş ve okulların bir kısmının aslında hayırsever iş insanlarına yaptırıldığını ancak belediyenin bu işleri sanki kendi taşeron şirketi yapmış gibi gösterip kasadan para çıkardığını iddia etmiştir. Bu kapsamda 100 milyon TL gibi rakamların taşeron şirketler üzerinden tekrar Fatih Keleş’e aktarıldığını öne sürmüştür.

Kayıt dışı paraların sadece fiziksel saklanmadığını, bir kısmının borsada, kripto para piyasalarında ve belirli döviz bürolarında tutulduğunu iddia etmiştir. Murat Gülibrahimoğlu’nun bu finansal ağın merkezinde olduğunu savunmuştur.

İddianamede adı geçen Kuzey Modern ve Kuzey Gayrimenkul gibi şirketlerin kâğıt üzerinde Murat Gülibrahimoğlu’na ait göründüğünü ancak gerçek sahiplerinin Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş olduğunu iddia etmiştir.

Yalçınkaya, Fatih Keleş'in Murat Gülibrahimoğlu'na söylediğini iddia ettiği bir cümleyi aktarmıştır: " Muratçığım az kaldı, Ekrem baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak, sabret şimdi alma zamanı değil verme zamanı." Bu cümle, iddianamede "örgüt motivasyonu" olarak değerlendirilmiştir.

İddianamenin son bölümlerinde Yalçınkaya'nın şahsi geçmişine de yer verilmiştir. Tefecilik, kasten yaralama ve tehdit gibi 11 ayrı suç kaydının bulunduğu not edilmiştir. Bu durum, savunma makamı tarafından "itirafçının beyanlarının güvenilir olmadığı" argümanı olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, Sarp Yalçınkaya, iddianameye göre sistemin hem "finansörü" hem de "tanığı" pozisyonundadır. Mahkeme, bu on ana madde üzerindeki iddiaları dijital veriler, uçuş kayıtları ve banka hareketleriyle doğrulamaya çalışmaktadır.