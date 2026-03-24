İBB İddianamesindeki İkinci Kayserili: Bir Ailenin Hikâyesi Üzerinden Türkiye’yi Okumak Çetinsaya' lar

Türkiye’de büyük hikâyeler çoğu zaman küçük aile anlatılarının içinde gizlidir. Bir ailenin ticari serüveni, yalnızca ekonomik bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda ülkenin siyaset, sermaye ve güç ilişkilerinin de bir yansımasıdır.

Bu çerçevede, Süleyman Çetinsaya ile ağabeyi Ahmet Çetinsaya’nın hikâyesi, son yarım yüzyılda Türkiye’de oluşan siyaset–ticaret etkileşimini anlamak açısından dikkat çekici bir örnek sunmaktadır.

Çıraklıktan Güce: 1970’lerin Sessiz Birikimi

1970’li yılların başında İstanbul’a gelen Kayserili üç kardeş…

Mütevazı imkânlarla başlayan bir yolculuk…

Süleyman Çetinsaya, mühendis ağabeyi ve doktor olan diğer ağabeyi Ahmet Çetinsaya ile birlikte gayrimenkul sektörüne adım atar. Yaklaşık on yıl süren bu ortaklık, sadece bir iş birlikteliği değil; aynı zamanda sermaye, çevre ve tecrübe birikiminin oluştuğu bir hazırlık dönemidir.

Türkiye’de birçok büyük sermaye grubunun hikâyesinde olduğu gibi, burada da “sessiz büyüme” evresi vardır. Bu evre, çoğu zaman kamuoyunun dikkatinden uzakta ama geleceğin temelini atan bir süreçtir.

Ayrışma ve Yükseliş: Markalaşmanın Gücü

1980’li yılların başında yollar ayrılır.

Süleyman Çetinsaya kendi yolunu çizer ve Artaş İnşaat’ı kurar.

Buradan sonrası artık klasik bir ticari başarı hikâyesi değil; Türkiye’de değişen ekonomik modelin bir yansımasıdır.

1980 sonrası liberal ekonomi politikalarıyla birlikte:

Gayrimenkul sektörü hızla büyür,

Şehirleşme artar,

Orta sınıf konut talebi yükselir.

Tam da bu dönemde ortaya çıkan Avrupa Konutları markası, yalnızca bir proje değil; yeni bir yaşam tarzının pazarlanmasıdır. Hızlı teslimat, planlı site yaşamı ve aidat dengesi gibi unsurlar, Türkiye’de konut anlayışını dönüştüren başlıklar haline gelir.

Siyasetle Kesişen Yol: Eminönü Deneyimi

Diğer tarafta ise farklı bir yolculuk vardır.

Ahmet Çetinsaya, tıp alanındaki kariyerini bırakıp siyasete yönelir ve 1994 yılında Eminönü Belediye Başkanı olur.

Bu tercih, Türkiye’de sıkça görülen bir geçişi temsil eder:

Meslekten siyasete, siyasetten yeniden ticarete…

Eminönü gibi İstanbul’un kalbi sayılabilecek bir bölgede belediye başkanlığı yapmak, sadece hizmet üretmek değil; aynı zamanda ekonomik ve sosyal ağların merkezinde yer almak anlamına gelir.

Bu dönemde kurulan “Eminönü Hizmet Vakfı” ise dikkat çekici bir uygulamadır.

Belediyecilikte kaynak yetersizliğine alternatif çözüm üretme çabası olarak görülebileceği gibi, kamu–özel ilişkisinin sınırlarını tartışmaya açan bir model olarak da değerlendirilebilir.

Siyasetten Sonra Ticaret: Döngü Tamamlanıyor

Belediye başkanlığının ardından Ahmet Çetinsaya’nın yeniden ticarete yönelmesi, Türkiye’de alışıldık bir döngüyü tamamlar:

Siyaset → ilişki ağları → ticari faaliyet

Bu döngü her zaman eleştiri konusu olmuştur. Çünkü burada temel soru şudur:

Siyaset, kamusal hizmet için mi yapılır; yoksa ekonomik güç üretmenin bir aracı haline mi gelir?

Bir Aile Hikâyesinden Daha Fazlası

Çetinsaya ailesinin hikâyesi, bireysel başarıdan çok daha fazlasını anlatır.

Bu hikâye;

Anadolu’dan İstanbul’a uzanan sermaye birikimini,

Siyaset ile ticaret arasındaki geçirgenliği,

Yerel ilişkilerin zamanla ulusal ölçekte güce dönüşmesini

gözler önüne serer.

Bugün İBB iddianamesi gibi tartışmaların içinde bu isimlerin anılması, aslında tek başına bir olaydan ziyade, Türkiye’de uzun yıllardır süregelen yapısal ilişkilerin bir yansımasıdır.

Son Söz

Türkiye’de mesele çoğu zaman kişiler değil, sistemdir.

Kişiler değişir, isimler değişir… ama yapı büyük ölçüde aynı kalır.

Bu nedenle bir aile hikâyesine bakarken, aslında daha büyük bir resmi görmek gerekir:

Siyaset ile ticaret arasındaki mesafe ne kadar daralırsa,

tartışmalar da o kadar büyür.

Bir sonraki yazıda, bu ilişkinin günümüze nasıl yansıdığını daha detaylı ele almakta fayda var.