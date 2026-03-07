Kafkasya Noir

İçinde inanç, güç savaşları, kara mizah ve insan ruhunun o bitmek bilmeyen çelişkileri var. Sovyetlerin demir yumruğu kalkınca, yetmiş yıllık ateizm orucunu bir anda mafya babalarının sponsorluğunda bozmaya çalışan bir toplumun trajikomik portresini anlatacağım.

Şeytan’ın mimarı olduğu Cami, Baksan’ın ironik secdegahı.

Doksanlı yılların başıydı... Demir perde paslanıp çökmüş, Kafkasya’nın üzerine yetmiş yıllık bir uykudan uyanışın sersemliği çökmüştü. Nalçık’ta, cennetmekan Kuruje Hacı Kemal Efendi (ra), 1994 yılında Kabarday Balkar daki irşad hizmeti sürecinde, o ihlaslı ve asil adımı atıp şehrin ilk camisini yükseltirken; aslında sadece taş üstüne taş koymuyor, bir halkın çalınmış ruhunu geri çağırıyordu. Ancak Nalçık’ın hemen yanı başındaki Baksan’da, durum biraz daha karışık bir hal alacaktı.

Baksan halkı da bir cami özlemiyle yanıp tutuşuyordu ama ceplerinde duadan başka bir sermaye yoktu. O dönemin kuralsız dünyasında, paranın ve gücün adresi ise belliydi: Sokakların ve karanlık işlerin hâkimi, nam-ı diğer "Şeytan". Halk, çaresizlikten mi yoksa "iyilik şerri defeder" umudundan mı bilinmez, Şeytan’ın kapısını çaldı: "Bize bir cami yaptırır mısın?"

Şeytan’ın yanıtı, bir suç liderinden beklenmeyecek kadar "evlatlık" bir duyarlılıktaydı: “Yaptırırım ama tek şartım var; annemle babamın adını vereceksiniz.”

Meleklerin Şaşırdığı İnşaat

Böylece Baksan’da tarihin en ironik şantiyesi kuruldu. İnşaat yükseldikçe yoldan geçen yabancılar, merakla soruyordu: — "Burada ne yapılıyor?" — "Cami..." — "Peki, kim yaptırıyor bu koca binayı?" — “Şeytan yaptırıyor!”

Düşünsenize; minareler göğe yükselirken, halkın dilinde "Şeytan" ve "Cami" kelimeleri yan yana zikrediliyordu. Belki de Baksan’ın semalarında melekler ve şeytanlar ilk kez bu inşaatın başında şaşkınlıkla birbirine bakıyordu. Haram para ile helal secde arasındaki o uçurum, Şeytan’ın anne-babasına duyduğu vefayla köprülenmeye çalışılıyordu.

Mühür Kimdeyse Süleyman Odur

Fakat kaderin ironisi burada bitmedi. İnşaat henüz tamamlanmadan, Şeytan kendi karanlık dünyasının kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Cami, yarım kalmış bir niyet gibi öylece öksüz kaldı. İşte tam burada, devreye o meşhur "dünyevi kurnazlık" girdi.

Belediye başkanı inşaatı tamamlattı. Ancak caminin kapısına Şeytan’ın anne ve babasının değil, kendi anne ve babasının adını yazdırdı. Şeytan’ın parasıyla yükselen duvarlar, başkanın imzasıyla resmileşmişti.

İronik Bir Muhasebe

Bugün Baksan’daki o camide secdeye gidenler, aslında muazzam bir paradoksun içinde diz çökerler. Bir yanda Kuruje Kemal Efendi’nin Nalçık’taki o tertemiz, ihlaslı emeği; diğer yanda Baksan’da bir mafya liderinin "Şeytan" lakabıyla attığı temeller ve bir bürokratın üzerine konduğu isim hakkı.

İslam hukukunda "temiz olmayan kaynaktan hayır gelmeyeceği" tartışılsa da, Baksan hikâyesi bize şunu söyler: İnsanlık bazen en kutsalını en kirli ellerden talep edecek kadar çaresizdir. Ve asıl ironi şudur ki; o caminin duvarlarında Şeytan’ın parası, başkanın adı, halkın ise sadece duası vardır.

Kuruje Kemal Efendi’nin Nalçık’ta öncüsü olduğu o ilk cami "ak sütün içindeki ak kıl" gibiyken, Baksan’daki bu olay tam bir "alacakaranlık" kuşağı. Bir yanda samimi bir dava adamı, diğer yanda günahlarını bir mabedle yıkamaya çalışan bir "Şeytan".