Kayserili Sarp Yalçınkaya'nın 'Kara' Serüveni

Gres Yağı Tenekelerinden Londra Jetlerine: Sarp Yalçınkaya’nın "Kara" Serüveni

Türkiye’nin ekonomi tarihi; sıfırdan zirveye çıkan, ancak zirvedeyken siyasetin ve usulsüzlüğün karanlık labirentlerinde kaybolan isimlerle doludur. Bugünlerde mahkeme koridorlarında yankılanan Sarp Yalçınkaya ismi, tam da böyle bir "başarı" hikâyesinin nasıl bir "itiraf" dosyasına dönüştüğünün en somut örneği.

Yalçınkaya ailesinin hikâyesi aslında bir memur azmiyle başlar. Pazarören Öğretmen Okulu mezunu bir babanın, Mersin’de öğretmenlik yaparken Ataş Rafinerisi’nden temin ettiği 20 kiloluk gres yağı tenekelerini kilo ile satarak başlattığı o ticari hamle, yıllar içinde devasa bir akaryakıt dağıtım ağına, TECO’ya dönüşmüştü. Tıpkı aynı yollardan geçen Opet’in kurucusu Fikret Öztürk gibi, Yalçınkaya da "petrol piyasasına alt seviyeden giriş" yaparak bir imparatorluk kurmuştu. Ancak bugün 369 istasyonu bulunan bu dev şirket, akaryakıt kokusuyla değil, "suç örgütü" iddialarıyla anılıyor.

Sarp Yalçınkaya için sonun başlangıcı, Mayıs 2025’te İBB odaklı yolsuzluk soruşturmasının 4. dalgasında tutuklanmasıyla oldu. Cezaevine girdikten sonra sistemin dışında kalacağını anlayan Yalçınkaya, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı seçti. Toplamda 6 kez ifade veren Yalçınkaya, sadece kendi suçlarını değil, iddia edilen devasa bir "kara para trafiğini" de deşifre etti.

İddianameye yansıyan en çarpıcı detaylar, paranın izinin yurt dışına nasıl sürüldüğüne dair. Yalçınkaya’nın iddiasına göre; rüşvet ve haraç yoluyla toplanan paralar, üç yıl boyunca özel jetlerle Londra’ya taşındı. Her uçuşta yaklaşık 10 milyon dolarlık nakit trafiğinden bahseden Yalçınkaya, bu devasa hacmin yarısının bir siyasi parti nezdinde "2 Milyar Dolarlık Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu"na, diğer yarısının ise şahsi hesaplara aktarıldığını öne sürüyor.

Yalçınkaya’nın itirafları, belediye koridorlarında kurulduğu iddia edilen "kayıt dışı ekonomik çarkı" da tarif ediyor. Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu gibi isimlerin merkezinde olduğu iddia edilen bu sistemde, müteahhitlerin imar ve ruhsat sorunlarının "bedel karşılığı" çözüldüğü, sorun olmayan projelerde ise yapay engeller çıkarılarak "haraç" toplandığı iddia ediliyor. Bu, aslında inşaat sektörünün nasıl bir siyasi finansman aracı haline getirildiğinin de anatomisidir.

Yalçınkaya’nın itirafçı olma sürecindeki çaresizliğini gösteren en ilginç anekdot ise, cezaevindeyken tahliye vaadiyle bir avukata 8 milyon dolar kaptırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmasıdır. Bu meblağ, dönen çarkın büyüklüğü düşünüldüğünde, sistemin kendi içindeki aktörleri bile nasıl "yediğinin" bir göstergesi.

Gelinen noktada, TMSF’nin el koyduğu TECO’da yönetim kayyımı, Şubat 2026 itibarıyla mahkeme kararıyla "denetim kayyımı"na dönüştürülmüş durumda. Şirket faaliyetleri sürüyor ancak Sarp Yalçınkaya’nın itirafları, Türkiye’de kamu kaynaklarının nasıl "suç ekonomisine" dönüştürüldüğüne dair açılan o devasa kutunun sadece bir parçası.

Sonuç olarak; Mersin’deki gres yağı tenekelerinden başlayan bu yolculuk, bugün Londra semalarında uçan para dolu jetlerin gölgesinde, ağır ceza mahkemelerinde noktalanıyor. Adalet mekanizması şimdi bu devasa "vurgun" iddiasının ne kadarının somut delillerle ispatlanacağını bekliyor.