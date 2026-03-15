Tarih Tekerrür Eder mi ? Epstein Kavmi

Kutsal metinlerde yer alan kıssalar yalnızca geçmişte yaşanmış olayların anlatımı değildir. Aynı zamanda insanlığa verilen ahlaki dersler, toplumsal uyarılar ve geleceğe yönelik ibret levhalarıdır. Kur’an’da anlatılan birçok kavim, yalnızca tarih sahnesinde kalmış topluluklar değil; insanlığın zaman zaman içine düştüğü ahlaki sapmaların sembolleridir.

Kur’an’da anlatılan Lut Kavmi, Âd Kavmi ve Semûd Kavmi gibi toplumların ortak bir özelliği vardır: Güç, servet ve imkan sahibi oldukları halde ahlaki sınırları aşmaları ve toplumsal düzeni bozmaları.

Lut kavminin kıssasında özellikle toplumun ahlaki yapısının bozulması, insan onurunun zedelenmesi ve fıtrata aykırı davranışların yaygınlaşması anlatılır. Bu kıssa yalnızca bireysel ahlak meselesi değil, aynı zamanda toplumların çöküşüne giden yolun nasıl başladığını gösteren bir uyarıdır.

Âd ve Semûd kavimleri ise başka bir yönü temsil eder. Güç, teknoloji ve maddi imkanlar bakımından ileri oldukları anlatılan bu toplumlar, zamanla kibir ve zulümle anılmaya başlamışlardır. Ellerindeki gücü adalet için değil, baskı ve çıkar için kullanmışlardır. Sonunda ise tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Tarih boyunca insanlık bu tür kıssaları okumuş, anlamaya çalışmış ve çoğu zaman da “bunlar geçmişte kaldı” diyerek kendini teselli etmiştir.

Ancak modern çağın bazı olaylarına baktığımızda, insanın aklına şu soru geliyor: Acaba tarih gerçekten geçmişte mi kalıyor, yoksa farklı isimler altında yeniden mi yaşanıyor?

Son yıllarda dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran bazı skandallar, özellikle çocukların ve kadınların istismarı gibi insanlık suçlarını gündeme taşımıştır. Bu olayların bir kısmında yalnızca bireysel suçlar değil, aynı zamanda güç, para ve nüfuz ilişkilerinin karanlık yönleri de tartışılmıştır.

Bu tür olaylar bize şunu hatırlatmaktadır: İnsanlık teknolojik olarak ilerleyebilir, şehirler büyüyebilir, ekonomik sistemler gelişebilir. Fakat ahlaki değerler zayıfladığında toplumlar yine aynı sınavlarla karşı karşıya kalır.

Tarihte bazı güç odaklarının bilgi elde etmek, insanları kontrol etmek veya baskı altına almak için ahlaki zaafları kullandığı da bilinmektedir. Bu yöntemlerin bir kısmı literatürde “bal tuzağı” olarak adlandırılır. İnsanların özel hayatlarına dair zayıf noktalar üzerinden kurulan bu tuzaklar, çoğu zaman hem bireyleri hem de toplumları derinden yaralayan sonuçlar doğurur.

Bu noktada mesele yalnızca siyasi ya da hukuki değildir. Aslında mesele insanlığın ortak vicdanıdır.

Çocukların korunması, kadınların onurunun güvence altına alınması ve insan haklarının evrensel bir değer olarak savunulması, modern dünyanın en temel sorumluluklarından biridir.

Kutsal metinlerde anlatılan kavimler bize şunu öğretir: Bir toplumun gerçek gücü yalnızca zenginliği veya teknolojisi değildir. Asıl güç, adalet duygusu ve ahlaki sağlamlıktır.

Eğer bir toplum en zayıf bireylerini koruyamıyorsa, o toplumun medeniyet iddiası eksik kalır.

Bu nedenle kutsal kitaplarda anlatılan kıssaları yalnızca geçmişte yaşanmış olaylar olarak okumak yeterli değildir. Onları aynı zamanda bugünün dünyasını anlamak için birer ahlaki pusula olarak görmek gerekir.

Belki de asıl soru şudur:

Tarih gerçekten tekerrür mü ediyor, yoksa insanlık aynı hataları farklı isimlerle tekrar mı ediyor?

Bu sorunun cevabı, büyük ölçüde insanlığın vicdanında saklıdır.

