Kayseri’de Sessizlik Bozuldu: Tahta Açılırsa Taht O Kayseri’nin Olur

Transfer dönemleri bazen kulüplerin kaderini çizer. Kimileri vitrine yıldız dizer, kimileri tahtaya kilit vurur. Kayserispor ise bu yaz tam da bu iki uç arasında gidip geliyor.

Haftalardır süren suskunluk, artık yerini ciddi adımlara bıraktı. Gisdol yönetimindeki sarı-kırmızılılar, nokta atışı transferlerle lig yarışına ağırlığını koymaya hazırlanıyor. Ama ortada hâlâ çözülememiş dev bir mesele var: Transfer tahtası!

Dorukhan Toköz Hamlesi: Sessizliğe Atılan İlk Çığlık

Gelelim işin en heyecan verici kısmına: Dorukhan Toköz. Beşiktaş ve Trabzonspor geçmişiyle bu ligin en sert orta sahalarından biri. Kayserispor yönetimi, kendisiyle anlaşmaya vardı bile. Ama işte mesele bu: İmza atılacak, evraklar tamam… Ancak tahta kapalı. O formalite dosyasının üstünde koskoca bir ‘kilit’ var.

Yönetim, Dorukhan’la el sıkıştı; “tahta açılır açılmaz resmileşecek” dedi. Bu cümle, transfer sezonunun Kayseri sözlüğüne yeni bir deyim kazandırdı bile: “Tahta açılırsa…”

João Mendes ve Taktik Zekâ

Orta saha yeter mi? Gisdol yetinmiyor. Portekizli João Mendes de listede değil, neredeyse takımda. 10 numara pozisyonunun zekâsı ve çevikliğiyle bilinen Mendes, hücum hattının kilidini açacak potansiyele sahip. Onun gelişi, sadece skor katkısı değil, oyun aklı da demek.

Fakat yine aynı düğüm: Tahta açılmadan Mendes, tribünde oturur.

En Tartışmalı Dosya: Boutobba’yı Kim Alacak?

En çetrefilli dosya ise Bilal Boutobba meselesi. Fransız doğumlu Cezayirli oyuncu için Kayserispor’un teklifi ortada. Fakat işin içine Beşiktaş da girdi. İki kulüp arasında görünmez bir ip çekildi. Oyuncunun gönlü hangisinde? Belli değil. Bonservis mi yüksek, maaş mı cazip, menajer kimden komisyon alacak? Hepsi muamma. Tek net olan şey var: Bu transferin galibi, sadece oyuncuyu değil prestiji de kazanacak.

Gençler ve Gidenler

Bu hareketliliğin gölgesinde iç transfer de unutulmadı. Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz’la yeni sözleşmeler imzalandı. Bu, altyapıya olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Kolovetsios, Muhammed Eren Arıkan gibi bazı isimlerle vedalaşıldı.

Özetle: Hamleler Tamam, Anahtar Nerede?

Yönetim çalışıyor. Gisdol planlıyor. Oyuncular bekliyor. Taraftar heyecanlı. Ama bir sorun hâlâ çözülmedi: Transfer tahtası.

Tahta açılırsa...

Dorukhan gelir, Mendes formayı giyer, Boutobba belki Kayseri’yi seçer.

Tahta açılmazsa...

Bu senaryo yaz boyu elde kalan boş sayfaya dönüşür.

Ve işin acı tarafı şu ki; tüm senaryolar doğruysa, Kayserispor aslında her şeyi yaptı. Şimdi sıra TFF’de, yasal prosedürde, kâğıtlarda…

Kayseri sokaklarında bu yazın en çok duyulan cümlesi şu olacak gibi:

“Tahta açılırsa, taht o bizimdir.”