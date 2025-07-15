Kayserispor’da Sessizlik Mi, Sabır Mı?

Kayseri’de futbol konuşuluyor. Ancak bu kez sesi en çok çıkan kulüp Kayserispor değil. Şehir, adeta iki farklı kulüp arasında bir mukayese sürecine girmiş durumda. Bir yanda 3. Lig’e yükselen ve transferde atağa kalkan Erciyes 38 FK, diğer yanda Süper Lig’in kalıcı temsilcisi Kayserispor… Fakat Kayserispor cephesinde dikkat çekici bir “sessizlik” hâkim. Bu sessizlik, fırtına öncesi sükûnet mi; yoksa yönetimsel bir kararsızlık mı?

Sessizlik, Sessizliktir...

Haziran ayı sonlarında transfer tahtasının açılmasıyla birlikte camiada yüzler gülmüş, umutlar yeniden filizlenmişti. Ancak geçen bir haftada kamuoyuna yansıyan somut gelişmeler oldukça sınırlı kaldı. Her ne kadar kulüp içinden “çalışmalar sürüyor” mesajı verilse de, taraftarlar artık “eylem” görmek istiyor.

Yapılan hamlelere bakıldığında;

Stoper Majid Hosseini ile sözleşme uzatıldı.

Orta saha Ramazan Civelek, yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuştu.

Genç yetenek Nurettin Korkmaz’ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Evet, iç transferde istikrar korunmaya çalışılıyor. Ama unutulmamalı ki Süper Lig’de kalıcılık değil, gelişim esastır. Ve gelişim; cesur dış transferlerle, kadro derinliğiyle, rekabetle sağlanır.

Teknik Ekipten Tam Kadro Hazır

Teknik direktör Markus Gisdol’un ekibi kamp çalışmalarına tam kadro katıldı. Hazırlık süreci yoğun geçiyor. Ancak yönetim ile teknik heyet arasındaki senkronizasyonun saha sonuçlarına yansıyıp yansımayacağı hâlâ bir soru işareti. Çünkü Kayserispor, son iki sezonda da “kadro darlığı” ve “geç kalınmış transferler” nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadı.

Dış Transferde İddialı İsimler

Kulübün gündemindeki isimler arasında dikkat çeken transfer hedefleri de var:

Burak Kapacak (Fenerbahçe) kiralık olarak listede.

Aaron Opoku ile prensip anlaşmasına varıldı.

Diadie Samassekou için teklif sunuldu, yanıt bekleniyor.

Bunlar önemli adımlar. Ancak henüz resmi bir imza yok. Süper Lig’in başlamasına çok az süre kalmışken, bu süreç hızlanmalı. Transferde geç kalmanın bedelini her sezon ağır ödedik; bu yıl aynı senaryonun tekrarına kimsenin tahammülü yok.

Erciyes 38 FK’nın Gölgesinde

Kayserispor’un bu sessizliği, şehirdeki başka bir başarıyla daha da belirginleşiyor: Erciyes 38 FK, transferde ve PR’da adeta Kayserispor’un beş katı hızla ilerliyor. Yeni sezona yönelik yaptığı ataklar ve camia içindeki motivasyon, şehrin futboldaki enerjisini başka bir yöne kaydırıyor. Bu durum, Kayserispor’u gölgede bırakmakta. “Süper Lig’deyiz” demek, artık yeterli bir övünç kaynağı değil.

Sonuç Olarak

Kayserispor, temkinli adımlar atıyor. Fakat bu temkin, taraftarda kaygıya dönüşüyor. Yönetim, teknik heyet ve camia bu sezon artık sadece ligde kalmakla değil, “bir hedef takımı” olmakla sınanacak. Erciyes’in yükselişi, kentin dinamiğini değiştirmiş durumda. Kayserispor’un buna vereceği cevap, sadece sahada değil; masada, medyada ve tribünde de net olmalı.

Ve şu unutulmamalı: Sessizlik bazen erdemdir ama futbolda çoğu zaman bir şeylerin eksik gittiğinin işaretidir.