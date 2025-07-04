Kura mı Çekildi, Mesaj mı Verildi?

Riva’da, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Kameralar döndü, toplar yuvarlandı, herkesin gözü rakiplerinde... Ama Kayserispor için bu kura, sadece bir fikstür değil; sezonun psikolojik haritasıydı adeta.

Kayserispor, sezona içeride oynayacağı zorlu bir karşılaşmayla başlıyor. Hemen ardından deplasman zinciri... Dört haftada iki İstanbul deplasmanı, araya sıkışmış bir Anadolu derbisi. Kimileri “denge var” diyebilir ama futbol, sadece kâğıt üzerindeki dengelere bakmaz. Sezonun ilk virajları, yalnızca puan cetvelini değil, takımın ruh halini de belirler.

Kura çekimi sonrası yöneticiler “Hayırlısı olsun” dedi. Teknik ekip “Rakibin gücü önemli değil, biz kendi oyunumuzu oynarız” diyerek klasik açıklamasını yaptı. Ancak taraftar, sosyal medyada bambaşka bir şey konuşuyor: Bu fikstür Kayserispor’a ‘yine mi yalnızsın?’ mesajı mı veriyor?

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşanan mali kriz, transfer yasağı, yönetim belirsizliği... Ve buna rağmen ligde kalma başarısı. İşte bu tablo, Kayserispor’u fikstürden bağımsız olarak zaten ligin “mücadele eden” takımı yaptı. Şimdi sorulması gereken şu: Bu mücadeleye yeni sezonda da yalnız mı devam edecek?

Fikstür ne olursa olsun, mesele sahadaki duruş. Ama gelin görün ki futbol artık sadece saha içinde oynanmıyor. Ekonomik gerçekler, federasyon kararları, hakem atamaları, VAR çizgileri... Ve tüm bunların ortasında Kayserispor gibi Anadolu kulüpleri, adeta “bağımsızlık savaşı” veriyor.

Bu sezonun kurası, Kayserispor’a kolay bir yol sunmadı. Ama zaten bu şehir, zoru başarmanın adı olmadı mı? Önemli olan, her maça 11 kişi değil, bir şehrin gururunu sahaya sürmek.

Kura çekildi, şimdi sıra hamlelerde...