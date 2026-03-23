Şevval Orucu / Reyyan Kapısı

Mübarek Ramazan ayında sağlık ve afiyet içinde orucumuzu tuttuk, elhamdülillah.

Oruç dışında üzerimize farz kılınan ve tavsiye edilen zekat, fitre, fidye, infak, sadaka gibi malî ibadetlerimizi de yaptık, elhamdülillah.

Teravih namazımızı kıldık, iftar davetlerimizi yaptık, mukabelemizi okuduk, Kadir gecemizi ihya ettik, elhamdülillah.

Millet olarak Ramazan Bayramı’mızı da huzur içinde yaşadık, elhamdülillah.

Ramazan ayı bitti ama kulluğumuz/ibadetlerimiz bitmedi.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kazandığımız manevî ibadet kazançlarımızı devam ettirmeliyiz.

Namaz, oruç, infak, sadaka, emri bil ma’ruf nehyi anil münker (iyiliği emretmek, kötülükten men etmek) ve salih amellerimiz devam ediyor.

“Sen, rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol! Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.” (Hicr, 98-99)

Hicrî takvime göre Ramazan ayı bitti, hilalin görülmesiyle Şevval ayı başladı.

Bayramın birinci günü Şevval ayının ilk günüdür. Bayramın birinci günü (Şevval 1) ile Kurban Bayramı’nın dört günü oruç tutmak caiz değildir, haramdır.

Ramazan ayı dışında, Allah'a yakınlaşmak ve daha fazla sevap kazanmak amacıyla tutulan sünnet veya müstehap oruçlar vardır. Peygamber Efendimiz (sallallahû aleyhi ve sellem) bu oruçları tutmuş, ümmetine de tavsiye etmiştir.

En faziletli nafile oruçlar arasında Şevval orucu (6 gün), Aşure orucu (9, 10, 11. Muharrem), her hafta Pazartesi-Perşembe oruçları, her ayın 13-15. günleri tutulan Eyyâm-ı Bîd ve Zilhicce'nin ilk dokuz günü yer alır.

Şevval orucuna başlarken, “Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucunu tutmaya” diye niyetle başlanır.

Hem kazaya hem de nafile orucuna tek niyetle, ikisini birden tutmak için niyetlenmek doğru değildir. Çünkü her ibadetin niyeti ayrıdır ve özeldir.

Şevval orucu ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Ramazanı oruçla geçirir ve sonra buna Şevval ayından altı gün ilave ederse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.” (İbn Mâce, Sıyâm, 33; Tirmizî, Savm, 52.)

“Bire on kat ecir vardır” hesabıyla, Ramazan orucunun 10 aya, altı gün Şevval orucunun da 60 güne karşılık olduğu, böylece bütün yılın oruçlu geçirilmiş sayılacağı âlimler tarafından yorumlanmıştır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de; “Kim iyi bir amel işlerse, ona bunun on katı ecir vardır.” (Enam, 160) buyurulur.

Şevval orucunu tutmadan önce, kişinin hastalık, seferîlik gibi; kadınların âdet dönemlerinde Ramazan ayı içerisinde tutamadığı oruçları varsa, öncelikle üzerine farz olan bu kaza oruçlarını tutması gerekir. Sonra da Şevval ayı içerisinde peş peşe veya aralıklı altı gün nafile orucunu tutar.

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı gün nafile orucu tutmak, Peygamber Efendimiz (sav)’in sünneti ve biz ümmetine tavsiyesi olduğu için sevabı da çoktur.

Şevval orucunun bir hikmeti de Ramazan ayı boyunca kazandığımız manevî güzelliklerin sonraki aylarda da devam etmesidir.

Allah’ın sevdiği Mümin kullarına rahmeti ve ikramı sınırsızdır. Sonsuz ahiret hayatında Rabbimizin lütuf ve ihsanını biz hesap edemeyiz. “Ekrem’ül Ekremin” olan, sevdiği kullarına çok cömerttir ve sınırsız ikramlarda bulunur.

Mesela, yıl içinde oruç tutmaya özel önem verenlerin, çok oruç tutanların Reyyan isimli kapıdan çağırılması vardır ki, bu davet onlara Allah tarafından özel bir ikrâmdır.

"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. O vakit “oruçlular nerede?” diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez." (Buhârî, Savm, 4)

Reyyan, "suya kanmış" demektir. Çünkü oruç tutanlar, özellikle uzun ve sıcak yaz günlerinde susarlar. Bu yüzden bu kapıya onların adı verilerek ödüllendirilmişlerdir. Reyyan kapısı Reyyan'ın susuzluğu gideren bir eylem olduğu, susuzluğun zıddı olduğu söylenmiştir. Bu isim, oruç tutanların susuzluk ve açlıklarının karşılığı olduğu için verilmiştir. Bu sebeple Reyyan, yalnızca oruç tutanların girebileceği Cennetin özel bir kapısıdır.

Dünyada oruç tutarken susuzluk çekenlerin bu kapıdan girecekleri ve Reyyan kapısından onlardan başka hiç kimsenin giremeyeceği âlimlerimizin çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.

Reyyan kapısından girebilmek, gıpta edilmeye lâyık bir üstünlüktür. Hatta o kapıdan girenlerin asla susuzluk çekmeyeceği, "Kim bu kapıdan girerse, sonsuza dek susuzluk hissi duymaz" hadisiyle açıkça müjdelenmiştir. (İbni Mâce, Sıyâm 2; Nesâî, Sıyâm 43)

Bu ayrıcalık oruç ibadetinin, diğer ibadetler arasındaki yerini ve kıymetini göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim bize; Adn, Firdevs, Me’vâ ve Naîm Cennetlerinden haberler verir.

Hadislerde ve İslam âlimlerinin rivayetlerinde geçen sekiz Cennet kapısının isimleri ve temsil ettikleri genel özellikleri şöyle tasnif edilmiştir:

Reyyân Kapısı: Sadece oruç tutanların girmesine izin verilen kapıdır.

Salat (Namaz) Kapısı: Namaz ibadetine titizlik gösterenlerin kapısıdır.

Cihad Kapısı: Allah yolunda cihad edenlerin kapısıdır.

Sadaka (Zekât) Kapısı: Zekât, sadaka ve fitre verenlerin kapısıdır.

Hac Kapısı: Hac ve umre ibadetini yerine getirenlerin kapısıdır.

Af (Öfkesini Yenenler) Kapısı: İnsanları affeden ve öfkesini yenenlerin kapısıdır.

Eymen Kapısı: Cennete girecek olan tevekkül ehlinin kapısıdır.

Zikir-İlim Kapısı: Allah'ı zikredenlerin ve ilimle meşgul olanların kapısıdır.

Cehennemin 7 kapısına karşılık (Cehennem, Lezâ, Hutame, Saîr, Sakar, Cahîm ve Hâviye) (Hicr, 15-44); Cennetin 8 kapısı vardır. Çünkü Allah’ın rahmeti gazabından fazladır.

Allah Teala, kendisine ihlasla ve samimiyetle ibadet eden kullarına ahirette nice ödüller vadetmiştir:

"Kim Rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de düzgün yaşar.

Dünya ve ahirette yararlı işler yapmış bir Mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler vardır.

İçinde ebedî olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adn cennetleri! İşte günahlardan arınanların ödülü budur." (Tâhâ, 74-76)

Oruç, temeli ilk peygamberlere kadar uzanan ve riyası/gösterişi olmayan büyük bir ibadettir. Bunun için sevabı da büyüktür ve Cennet’te Reyyan kapısından girmektir.

Rabbim, kendisine ihlâsla ibadet eden, bu bilinçle yaşayan ve ahirette Reyyan kapısından Cennetine giren kullarından eylesin.