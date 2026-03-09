Tel Aviv, Alev Alev Yanarken; Danışıklı Dövüş Öyle mi!

Bir ay önce Amerika savaş gemileri İran'a doğru gelirken, ben “Bu Siyonistler İran'a kesin saldıracaklar” demiştim. Bazı arkadaşlar “Hayır, asla saldırmazlar. İran’a vurmazlar. Çünkü İran ve İsrail danışıklı dövüş yapıyorlar.” dediler.

Dünya kamuoyuna haklı görünmek için ve göstermelik anlaşma yapmak için diplomasi başlattılar. 28 Şubat'ta (kendileri için özel, Müslümanlar için mübarek Ramazan ayında) ABD ve siyonist İsrail, İran'a saldırdı.

Bazı arkadaşlar, bu defa da şöyle dediler: “İnanmayın, onlar birbirine zarar vermezler. Beş-on tane İran füze atar, ABD-İsrail de bir kaç bomba atar, sonra da anlaşırlar. Siyonistler, Şiileri öldürmezler. Amaçları Sünnileri yok etmek. Bu bir danışıklı dövüş ...” dediler.

Daha ilk günde, şer ittifakı hiç kimsenin ihtimal bile vermediği, İran’ın dinî liderleri Ali Hamaney’i öldürdüler. Bir okula bilerek ve kasten saldırarak 163 tane masum, on-on iki yaşlarındaki çocukları katlettiler.

Ne oldu arkadaşlar? Danışıklı dövüş öyle mi!

Büyük savaş başladı. Karşılıklı füzeler, bombalar havada uçuşuyor.

İran'ın süpersonik ve balistik füzeleri Tel Aviv'i cayır cayır yakıyor. İsrailliler leşlerini toplayarak hüngür hüngür ağlıyorlar. Sirenler çalınca fareler gibi sığınaklara koşuyorlar.

Tabii bu arada, Filistinliler ve Gazzeli kardeşlerimiz dua ediyor, İran bizim intikamımızı aldı diye, sevinç çığlıkları atıyorlar.

İran, Türkiye'ye füze attı diye sosyal medyada yaygara kopardılar, hatta NATO'dan resmi ağızdan Türkiye'ye saldırı kabul edilemez diye açıklama yaptılar. Amaçları, Türkiye'yi de savaşın içine sokmak ve Sünnî-Şiî çatışmasını körüklemekti. Yıllar önce İran ile Irak'ı sekiz yıldır savaştırarak Şiî ile Sünnîlik üzerinden Müslümanları birbirlerine kırdırdılar.

Savaşın başından beri, sosyal medyadan sürekli İran’ı eleştiren ve İsrail’e bir cümle söylemeyenler, yıllardır yapılan bu dümenleri, yakılan fitne ateşlerini nasıl görmezsiniz?

Tamam, Şia’nın görüşlerine (imamet akidesine), sahabelere lanet okumalarına ben de asla katılmıyorum. Peygamberimizin (sav) arkadaşlarına, eşi Ayşe annemize, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ebubekir (radıyallahu anhûm) gibi İslam’ın günümüze kadar gelmesinde canlarını feda eden, hicrette peygamberimize yol arkadaşlığı yaparak ayete konu olan ve cennetle müjdelenen, ashabı güzine küçücük bir laf söylenmesi bile bir Müslüman’a yakışmaz.

Bu sapık görüşlerin ve Şia’nın, Sünnîlere yaptığı zulümler inkar edilemez. Bu konuda hemfikiriz. Allah da bunların cezasını ahirette verecektir.

Mezhebî ayrılık böyleyken, geldiğimiz noktada konu tamamen farklı. Çünkü haçlı ittifakı tüm şiddetiyle devam ediyor. Siyonistler, adım adım “Arzı Mev’ud” yani Tevrat’ta “vadedilmiş topraklar”, hayallerine yaklaşıyorlar. Bunu yaparken de Sünnî-Şia düşmanlığını körükleyerek, İslam alemine tuzaklar kuruyorlar. Sünnî Müslümanlar da bu oltaya kolayca takılıyorlar.

Netenyahu ile aynı kefeye koyduğunuz Hamaney, bir videosunda “Müslümanlar ile İran haklı arasında nifak yaratıp İslam Birliğini bozmaya çalışanların kimler olduğuna bir bakın. Bilin ki bu kişiler düşmanın görevlileridir. Bilerek ya da bilmeyerek onların kuklaları olmuşlar. Başka açıklaması olamaz. Ehli sünnet kutsallarına küfür edip hakaret eden Şiî birisi de düşman hizmetkârıdır. Büyük bir gaflet içindedir. İster Sünni ister Şiî olsun, düşmana çalıştıklarının farkında değiller. Biz İslam’a uygun şekilde yaklaşıyoruz. Bu yaklaşım Müslümanlar arasında ittihat, kardeşlik ve samimiyettir. Kim ki bu yaklaşıma karşı çıkar ve başka bir yol izlerse İslam hükümlerine ve şeriata karşı davranışta bulunmuş demektir...”

İran’ın dinî lideri Hamaney’in konuşması devam ediyor. Şiî ve Sünnîlerin kardeş olduğunu, mezhep ayrımcılığı yaparak İslam Birliği’ni bozanların nifak yaratarak şeriata göre büyük bir günah kazandıklarını söylüyor.

Bu konuşmaya itiraz eden, karşı çıkan var mı?

Ama, fakat, lakin... diye ezberleme cümleler kurarak düşmanın, Siyonistlerin ekmeğine yağ sürme kardeşim. Her duyduğuna da inanma kardeşim. Sünnî ve Şiîleri düşman etmek için İngiltere’de sırf bunun için televizyon ve sosyal medya kanalları kurulduğunu biliyor musun?

Sen burada rahat koltuğunda şuculuk-buculuk yaparken, İslam düşmanları boş durmuyor. Müslümanları işte böyle nifakla bölüp, parçalayıp yok ediyorlar.

Siyonistler açıktan sıra Türkiye’ye gelecek, diyorlar. Bu iddiaya sosyal medyadan video çekerek, milliyetçilik duygusuyla “haydi gelsinler de görelim, boyunun ölçüsünü alırlar” diye üfürenler, haçlı ittifakı saldırınca -Allah korusun- kaçacak delik ararlar.

Ha, İran’da, Gazze’de, Yemen’de, Bosna Hersek’te, Keşmir’de, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da... katledilen çocuklar benim mezhebimden değil, beni ilgilendirmez, diyorsan İslam’ın evrenselliğinden haberin yoktur.

Hamaney, kimilerine göre “şehit”, kimilerine göre de Sünnileri katleden zalim diktatör. Doğrusunu Allah bilir. Ahirette göreceğiz. Biz önce kendimizi kurtaralım.

Benim bildiğim, Hamaney’in, Şeytanyahu gibi korkarak sığınağa girmediği ve omzunda Filistin kefesiyle enkaz altında, Yahya Sincar gibi can verdiğidir.

Peygamberimiz döneminde mezhepler yoktu. Sıffın savaşında ilk ayrılıklar başladı. Peki, Hz Ali ile Hz Ayşe arasında yapılan ve yüzlerce sahabenin katledildiği “Cemel Vakası”nı nasıl açıklayacaksınız?

Mezhep taassupçuluğunun, nifak ateşinin siyasi noktada Müslümanları getirdiği acı durum işte budur.

Ben hacca gittiğim zaman sabah namazında Kabe'nin karşısında namaz kılarken bir tane çarşaflı kadın geldi ve yanıma saf durdu, omuz omuza benimle namaz kılmaya başladı. Hanefi mezhebine göre yanımızda veya önümüzde bir kadın namaz kılarsa o namazımız ifsat oluyor. Ben, o anda ne yapacağımı düşündüm. Yanımda duran çarşaflı kadını kardeşim olarak gördüm. Kalbimi Allah'a bağladım, aramıza şeytan girmesine fırsat vermedim ve namazımı kıldım. Kabe’nin karşısında ibadetimin kabul olduğuna ikna olaraktan namazımı tamamladım. Bu olayda görüyoruz ki mezhepler ibadet noktasında gerekli fakat bunun gibi kritik durumlarda devre dışı kalıyor.

Şia; Ömer, Ebubekir, Ayşe isimlerini Suriye’de, Irak’ta katletmişse elbette hesabını verecektir, cezalarını çekeceklerdir; bunda hiç kuşkumuz yok. Ancak İslam düşmanı Siyonistlerin, emperyal güçlerin Gazze'de, Tahran'da, Yemen’de küçücük çocukları öldürmelerine karşılık “ehli sünnetçilik” yapmak da doğru bir tutum değildir.

Yıllarca Siyonistler ve haçlı ittifakı, her yıl özellikle Ramazan ayında Müslümanları katlederken bizim tarafsız olmamız veya İslam alemi içinde yer alan İran ile İslam düşmanı İsrail'i aynı kefeye koymak vicdansızlıktır.

Şu anda Müslümanların yapması gereken şey; Şiî-Sünni mezhep ayrımını bırakarak, kâfirlerin oyununa gelmeden Kur'an şemsiyesi altında “vahdedi vücut” olmaktır.

Benim bu görüşüme katılmayanlar, insanları kendi mezhebine, kendi cemaatine, kendi tarikatına çağırırken; ben İslam’a çağırıyorum. İşte anlamadıkları aramızdaki fark tam da budur. Ben “La ilahe illallah” diyen Müslümandır, diyorum. Onlar, “Benim mezhebimden (ehli sünnet) olmayanlar sapıktır, Müslüman değildir”, diyorlar. O halde Şii ve Sünni taraftarları nasıl uzlaşacak?

Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların birleşmesi için tevhid kavramı defalarca anlatıldı ama Peygamber Efendimizden sonra Müslümanlar maalesef birlik olup vahdet içinde yaşayamadılar. Allah'ın dinini, beşerin siyasetine alet ettiler. Sonrası ne oldu: Kan, gözyaşı, zulüm, ifsat, tefrika, kardeş katli...

Bu yazım, siyasî bir yazı değil; cihadî bir yazıdır. Çünkü mazlum İslam beldelerine karşı ittifak halinde Yahudiler, Siyonistler, Amerika, Avrupa zalimce acımasızca saldırıyorlar. Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katlediyorlar.

İran şu anda tek başına Haçlı birliğine ve Siyonistlere karşı mücadele ederken, şerî düzenini korumaya çalışırken; Müslümanların tarafsız olması Allah katında büyük vebaldir.

İran ile İsrail'i aynı kefeye koyarak “varsın birbirlerini öldürsünler...” diyen vicdansızlar, sizde hiç “İslam kardeşliği” bilinci yok mu?

Siyonist ve haçlı ittifakı, her yıl birleşerek binlerce masum çocukları öldürürken; Şia’yı suçlayarak İslam coğrafyasının bölünüp parçalanmasını seyredenler, ahirette bunun hesabını nasıl verecekler?

Mazluma dini, mezhebi, ırkı sorulmaz. İran yönetimi ne kadar zalim olursa olsun, şimdi mazlum durumda.

Yoksa siz, mezhebi sapık Şia diye katledilen kız çocuklarına seviniyor musunuz?

Tekvir suresi 9.ayette: “Kız çocuklarına hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda?” ayetine muhatap olduğunuzda “onlar Şia’ydı” mı diyeceksiniz?

Cemil Meriç bu konuyu ne güzel özetlemiş:

“Zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.”

Fettah füzelerini İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kalbine gönderip hayalet şehre dönüştüren ve Gazze'nin intikamını alan İran'a teşekkür ediyorum.

Hâlâ bu savaşa danışıklı dövüş diyen, Şia ile İsrail gizli müttefik diyen Ehli Sünnet taassupçuları; şâyet bazılarına göre, 15 Temmuz darbesi Tayyip Erdoğan’ın kurduğu bir tiyatro ise, İran-İsrail savaşı da bir danışıklı dövüştür.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a, İslam’a) sımsıkı sarılın. Sakın bölünüp parçalanmayın...” (Ali İmran, 103) ayeti gereğince, “Ümmet Bilinci”yle hareket ederek, Siyonist-haçlı ittifakına karşı top yekün mücadele vermek gerekir.

İran, İsrail-ABD savaşında benim tarafım; çocuk katilleri, tecavüzcüleri, kan emici vampir kâfirlere karşı, Ehli Kıble olan İran halkından yanadır.

Bundan başka Müslümanların kurtuluşu yoktur. Aksi halde kurbanlık koyun gibi sıranın kendilerine gelmesini beklerler.