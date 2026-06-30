Biz Ne Zaman Bu Kadar 'Eksik' Hissettirildik?

Ben kendimi çok uzun süre bu dünyada değersiz, ilgiye muhtaç ve tek başına ayakta duramayacak kadar aciz zannederek yaşadım.

İç dünyamda kendimi bir türlü sevemiyor, hep bir yerlerimin eksik olduğunu düşünüyordum. Çünkü modern dünyanın bize dayattığı görünmez bir kural var: Her alanda "mükemmel" ve "kusursuz" olmak zorundasın. Eğer o vitrindeki ideal insan profiline uymuyorsan, zihninde sürekli bir eziklik hissiyle boğuşuyorsun. Ben de o hisle baş edemeyince, bir dönem sırf başkaları beni onaylasın, beni sevsin ve "değerli" görsün diye onların istediği kalıplara girmeye çalıştım.

Ama ne yaptıysam yaranamadım.

Biraz sessiz kalıp kendi halimde olsam "Çok içine kapanıksın, silkinsen iyi olur" dediler. Kendimi göstermeye, varlığımı kanıtlamaya çalışsam "Çok ön planda olmaya çalışıyorsun" diyerek eleştirdiler. Derdimi, samimiyetimi paylaşsam "Bu kadar duygusal olma, zayıf görünüyorsun" dediler; mantığımla hareket etsem "Çok soğuksun" diyerek kenara ittiler. Hayat, adeta çocukken üzerimize serilen o bin kiloluk ağır yorganlar gibi çöktü üstüme.

Ve işin acısı, ben onlara inanmıştım. Nasıl inanmayacaksın ki? Eğer sistemin sana dikte ettiği o sahte güce, o kusursuz başarı standartlarına sahip değilsen, seni doğrudan "mağlup" ilan ediyorlar. Bu acımasız düzenin altında ruhumuz; sürekli başkaları tarafından onarılmayı, sevilmeyi ve ilgi görmeyi bekleyen yaralı bir projeye dönüşüyor. Kendini olduğun gibi kabul etmek, sanki varoluşundan utanman gereken bir başarısızlık gibi pazarlanıyor.

Sonra bir gün durdum. Etrafımdaki insanları değiştirmeye karar verdim. Övmeyi, görmeyi, samimi bir omuz vermeyi egolarından arınarak yapan güzel yürekli insanları biriktirdim yanımda.

Zaten her zaman söylerim: İnsanın hayatta dik durabilmesinin ilk kuralı, etrafında onun yüreğine inanacak, onu parlatacak insanları çoğaltmasıdır.

Çevremdeki o temiz ve hesapsız sesler arttıkça, can yakıcı bir gerçeği fark ettim: Değersiz ya da aciz olan ben değildim; beni değersiz hissettirmekten beslenen o kibirli, o çirkin bakan insanlardı.

Kusurlu olan, başkalarının takdir kırıntılarına muhtaç olmamı isteyen bu acımasız toplumsal anlayıştı. Kusurlu olan, insanı insan gibi değil de bir vitrin malzemesi gibi gören, bizi sayılara, beğenilere ve standartlara indirgemeye yemin etmiş bu sahte kültürdü. Hiç yarası olmayan, hiç düşmeyen, hiç acı çekmeyen robotik bir dünya saplantısıydı asıl sakat olan.

Şimdi bazen hayatıma yeni giren insanlar bana değer verdiklerini hissettirdiğinde ya da varlığıma saygı duyduklarında, onlara sadece teşekkür etmiyorum. İçimden hep şu cümleyi kuruyorum: "Siz bana kendi değerimi hatırlatacak kadar güzel bakmayı tercih etmişsiniz, minnettarım."

Demem o ki dostlar; kendinizi başkalarının terazisinde tartmayı bıraktığınız gün, aslında ne kadar kıymetli olduğunuzu anlayacaksınız.