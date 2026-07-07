Görünmez Diktatörlük: Kendi Yenilgimizi Neden Alkışlıyoruz?

Sabah gözümüzü açar açmaz ilk işimiz ekranlara uzanmak oluyor, değil mi? Dünyanın öbür ucundaki felaketlerden, hiç tanımadığımız insanların yediği yemeğe kadar her şey bir tık uzağımızda. Kendimizi tarihin en aydınlık, en bilgili çağında yaşadığımıza inandırmışız. Peki, bu kusursuz iletişim ağının aslında bizi nasıl sessizce esir aldığını, insanlığımızı nasıl yavaş yavaş kemirdiğini hiç düşündünüz mü?

Geçenlerde Neil Postman’ın o sarsıcı eseri Teknopoli’yi elime aldım. Ve inanın, okudukça içinde çırpındığımız kafesi çok daha net gördüm. Postman, o naif yanılgımızı yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor: Bizler, yeni bir teknoloji icat edildiğinde onun eski hayatımıza sadece bir şeyler eklendiğini sanırız. Oysa teknoloji masum bir araç değil, ekolojik bir yıkımdır. Tıpkı bir ormana yeni bir canlı türü soktuğunuzda tüm ekosistemin geri dönülmez şekilde değişmesi gibi; teknoloji de kültürü, değerleri ve düşünce yapısını kökünden değiştirir. Cebimize giren akıllı telefonlarla hayatımız "eski hayatımız + telefon" olmadı; dengesi ve ahlakı tamamen değişmiş yepyeni, tuhaf ve acayip bir dünyaya uyandık.

İşin en acı, belki de en trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Kaybedenler olarak kendi yenilgimizi büyük bir coşkuyla alkışlıyoruz. Yüzyıllar önce kendi mesleklerini bitirecek olan otomobilleri göklere çıkaran demirci ustaları gibiyiz. Bugün de kendi düşünme yetimizi, mahremiyetimizi ve insani bağlarımızı elimizden alan algoritmaları büyük bir hevesle başköşeye oturtuyoruz.

Bize sürekli sorunlarımızın bilgi eksikliğinden kaynaklandığı yalanı söyleniyor. Daha fazla veri, daha hızlı internet her şeyi çözecekmiş gibi... Oysa etrafınıza bir bakın; savaşlar, açlık, bitmek bilmeyen toplumsal öfke ve mutsuzluğumuz bilgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Elbette hayır. Aksine, bugün süzemediğimiz, ayıklayamadığımız ve anlamlandıramadığımız devasa bir bilgi çöpünün altında eziliyoruz. Postman'ın deyimiyle tam bir kültürel bağışıklık çöküşü yaşıyoruz.

Zekamızı, duyarlılığımızı ve ruhumuzu birer rakama; takipçi sayılarına, beğeni istatistiklerine veya IQ skorlarına indirgedik. Daha da kötüsü, makineler yavaş yavaş insanlaşırken, bizler makineleşiyoruz. Kendi zihnimizden veri depolayan bir cihaz gibi bahsederken, bilgisayarların karar verdiğine, yorulduğuna inanarak tüm insani sorumluluğumuzu teknolojiye devrettik.

Postman, bu teknoloji diktatörlüğüne karşı tamamen karamsar değil elbette; bize bilinçli bir "Aşık Direniş Savaşçısı" olmayı öneriyor. Teknolojiyi tamamen reddedip dağlara çıkmaktan bahsetmiyor; onun hayatımızı yöneten mutlak bir kader, sorgulanamaz bir tanrı olduğu inancını kırmamız gerektiğini söylüyor.

Belki de bugün yapmamız gereken en devrimci eylem; sürekli bildirim gönderen o ekranı birkaç saatliğine kapatıp, yanımızdaki insanın gözlerinin içine bakmak ve makine değil, sadece insan olduğumuzu yeniden hatırlamaktır.