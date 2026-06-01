Kağıtsız Toplum Efsanesi: Ekranlar Neden Sayfalara Yenik Düştü?

Bilgisayarların hayatımıza ilk girmeye başladığı yıllarda fütüristlerin en büyük vaadi şuydu: "Kağıtsız toplum." Gelecekte ofislerde, okullarda, evlerde tek bir kağıt parçası bile kalmayacak, her şey dijital ekranların o steril ve sonsuz boşluğuna taşınacaktı. Ancak Mark Kurlansky, o ufuk açıcı Kağıt - Tarihin Sayfalarını Çevirmek adlı eserinde bu beklentinin nasıl boşa çıktığını, bilgisayarların kağıdı yok etmek bir yana, tarihteki en büyük kağıt tüketimini nasıl tetiklediğini anlatır. Kurlansky’nin temel tezi basittir: Teknolojiler toplumu şekillendirmez; toplumun köklü ihtiyaçları teknolojiyi doğurur veya onu ehlileştirir.

Bugün günümüzün büyük bir kısmını soyut dünyalarda, ekranların karşısında geçiriyoruz. Tıkladığımız, kaydırdığımız, yönettiğimiz hiçbir şeyin fiziksel bir ağırlığı yok. Dijitalin bu "dokunulmazlığı", içten içe hepimizde tuhaf bir yorgunluk ve köksüzlük hissi yaratıyor. Bütün gün yazılımlar, sistemler ve görünmez verilerle uğraştıktan sonra; insanın eline bir tahta alıp onun o has kokusunu içine çekmesinin, taze alınmış bir kitabın sayfalarını çevirmenin ruhumuza neden bu kadar iyi geldiğini hiç düşündünüz mü? Çünkü insan zihni maddeyle, dokunmayla, kalıcılıkla bağ kurmaya programlıdır. Zanaatın o yavaş ve somut ritmi, dijital çağın hızı karşısında adeta psikolojik bir direniştir.

Aynı direnişi okuma alışkanlıklarımızda da görüyoruz. En modern kodlarla, en gelişmiş arayüzlerle bir okuma platformu tasarladığımızda bile zihnimiz o bin yıllık "sayfa" mimarisini arıyor. Dijitalin o bitmek bilmeyen "sonsuz kaydırma" mantığı, hafızamızda hiçbir yer tutmuyor. Kadim ve değerli bir metni, sözgelimi bir kitabı veya okumak istediğimiz bir metni ekrana taşırken, onu yine alıştığımız o geleneksel formata bölme, belirli bir satır sayısıyla dondurup bir "sayfa" hissi yaratma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü gözümüz sayfanın neresinde olduğumuzu bilmek istiyor; hafızamız bilgiyi değil, bilginin o sayfadaki fiziksel konumunu da hatırlıyor. Ekranlar hızlansa da zihnimiz hala kağıdın temposunda çalışıyor. Çünkü çığır açıyor dediğimiz her teknolojik gelişme taklitin ötesine geçemiyor.

İşin ticari boyutu da farklı değil. Bugün ticaretin her aşamasını dijitalleştirebiliyoruz. En karmaşık hesapları, sipariş yönetimlerini saniyeler içinde halleden o devasa yazılımları düşünün. İşlemler bulut sunucularda, akıllı cihazlarda veya dijital cüzdanlarda olup bitiyor. Fakat o kadar dijitalleşmenin ardından, günün sonunda o yazar kasadan çıkıp masaya gelen o küçük kağıt fiş, ticari güvenin en somut ve nihai teminatı olmaya devam ediyor. İnsan, ne kadar modernleşirse modernleşsin, elinde tutabildiği bir belgeye ekranlardaki rakamlardan daha çok güveniyor.

Aldığımız sıfır eşyalarda çıkan garanti belgeleri kullanım kılavuzlarını hatırlayın. Kapitalizmin burada bile bir oyunu var elbette.

Kurlansky'nin de altını çizdiği gibi, kağıt sadece üzerine yazı yazılan basit bir yüzey değildir; o, insanlığın düşünce yapısını, bürokrasisini ve hafızasını inşa eden bir mimaridir. Çağımız ne kadar hızlanırsa hızlansın, kodlar dünyayı ne kadar sararsa sarsın, insanın o somut, dokunulabilir ve sınırları belli olan "maddesel gerçekliğe" duyduğu ihtiyaç hiç bitmeyecek.

Çünkü bizler verilerden değil, topraktan yaratıldık. Ve hatıralarla bezendik. Bazen sayfaları çevirmek, sadece okumak değil, dünyaya dokunmaktır.