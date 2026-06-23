SON
DAKİKA
Talas’a Hayırsever Desteğiyle Yeni Cami
Kocasinan’da 2,5 Kilometrelik Yeşil Koridor Oluşturuluyor
Kayseri'nin Kağıda Basılmayan Dergisi'nin 66. Sayısı Dijitalde
ERÜ'de “2025 Yılı Araştırma Performans Ödül Töreni” düzenlendi
Kayseri’de Sağanak Yağış Etkili Oldu
Yazarlar Tüm Yazıları
Fatih ÖZDEMİR

Pınarın Gözü Bulanıkken Akarsu Berrak Olur mu?

Fatih ÖZDEMİR

Bugün toplum olarak hepimiz aynı dertten muzdaribiz: Güven zeminimizin altımızdan kayıp gitmesi. Fırıncının ekmeği tam tarttığı, müteahhidin demirden çalmadığı, hekimin kapısından giren hastayı bir "müşteri" gibi görmediği o eski, helal ve ahlaki zemini mumla arıyoruz artık.

Ama gelin, bugün kimseye parmak sallamadan, aynanın karşısına geçip kendimizle acı bir itirafta bulunalım. Toplumdaki liyakatsizliğin, adaletsizliğin aslında topyekun bir ahlak aşınmasının sonucu olduğunu ne zaman konuşacağız?

Kendi oğlumuz, kızımız ya da bir yakınımız hiçbir hak etmediği halde bir yere yerleştiğinde "Bizim uşağın işi görülsün de gerisi mühim değil" mantığını terk etmediğimiz sürece, bu çürümeyi ve bu ortak acıları yaşamaya mahkumuz. Değişim dediğimiz o büyük ideal, başkalarının yanlışlarını haykırarak değil; o suçlayıcı parmağı önce kendi göğsümüze çevirerek başlayacak. Dürüst davranana "saf", kurallara harfiyen uyana "beceriksiz", hakkıyla tırnaklarıyla bir yere gelmeye çalışana da "enayi" gözüyle baktığımız o çarpık toplumsal teraziyi kökünden kırmadan hiçbirimiz düzlüğe çıkamayız dostlar.

İş ehliyetini, "Bizim mahallenin adamı kazansın" kabileciliğine kurban ettiğiniz an, vasatlığın iktidarını da kendi ellerinizle ilan etmiş olursunuz. Vasatlığın hüküm sürdüğü yerde ise bütün değerler tersyüz olur: Kurnazlık zeka sanılır, körü körüne biat etmek yetenek sayılır, yılışıklık ise diplomasi diye yutturulur. Haksızlık bir kez normalleşti mi, ölçü tamamen kaçar. Kul hakkı yemek "fırsatçılık", adam kayırmak ise "dostluk ve vefa" zannedilir.

Bugün maalesef tam olarak bu plastik samimiyetin ortasındayız.

Bizim kadim medeniyetimizde liyakat, sistemin çarkları dönsün diye uydurulmuş mekanik bir kural değildir. Bizim dünyamızda liyakat, "emaneti ehline teslim etmek" demektir. Yani adaletin ta kendisidir.

Şunu asla unutmayalım: Devlet dediğimiz o büyük yapı, gökten zembille inmiş soyut bir heyula değildir. Devlet; senin vicdanının, benim adaletimin, sokaktaki esnafın, dairedeki memurun, yani hepimizin toplam ahlakının somutlaşmış halidir. Pınarın gözü bulanık akıyorsa, nehrin aşağısında berrak bir su bekleyemezsiniz.

O yüzden faturayı sadece sisteme ya da kurumlara kesip kenara çekilmek, dürüst bir tavır değil. Aynaya bakacağız. "Benim adamım" zihniyetini, "Benim işim yürüsün de adalet batsın" fırsatçılığını bu toplumun lügatinden silmediğimiz sürece, vasatlık bu toprakların makus talihi olmaya devam eder.

 

Yazarın Diğer Yazıları

Pınarın Gözü Bulanıkken Akarsu Berrak Olur mu?

23 Haziran 2026 09:32

Sekiz Milyar Yabancının Ortasında

15 Haziran 2026 09:34

Vitrin Parıltısı, Ruh Karartısı

05 Haziran 2026 12:18

Kağıtsız Toplum Efsanesi

01 Haziran 2026 17:01

Gönüllü Tutsaklık: Kendi Hayatımızın Esiri Olmak

20 Mayıs 2026 18:06