Pınarın Gözü Bulanıkken Akarsu Berrak Olur mu?

Bugün toplum olarak hepimiz aynı dertten muzdaribiz: Güven zeminimizin altımızdan kayıp gitmesi. Fırıncının ekmeği tam tarttığı, müteahhidin demirden çalmadığı, hekimin kapısından giren hastayı bir "müşteri" gibi görmediği o eski, helal ve ahlaki zemini mumla arıyoruz artık.

Ama gelin, bugün kimseye parmak sallamadan, aynanın karşısına geçip kendimizle acı bir itirafta bulunalım. Toplumdaki liyakatsizliğin, adaletsizliğin aslında topyekun bir ahlak aşınmasının sonucu olduğunu ne zaman konuşacağız?

Kendi oğlumuz, kızımız ya da bir yakınımız hiçbir hak etmediği halde bir yere yerleştiğinde "Bizim uşağın işi görülsün de gerisi mühim değil" mantığını terk etmediğimiz sürece, bu çürümeyi ve bu ortak acıları yaşamaya mahkumuz. Değişim dediğimiz o büyük ideal, başkalarının yanlışlarını haykırarak değil; o suçlayıcı parmağı önce kendi göğsümüze çevirerek başlayacak. Dürüst davranana "saf", kurallara harfiyen uyana "beceriksiz", hakkıyla tırnaklarıyla bir yere gelmeye çalışana da "enayi" gözüyle baktığımız o çarpık toplumsal teraziyi kökünden kırmadan hiçbirimiz düzlüğe çıkamayız dostlar.

İş ehliyetini, "Bizim mahallenin adamı kazansın" kabileciliğine kurban ettiğiniz an, vasatlığın iktidarını da kendi ellerinizle ilan etmiş olursunuz. Vasatlığın hüküm sürdüğü yerde ise bütün değerler tersyüz olur: Kurnazlık zeka sanılır, körü körüne biat etmek yetenek sayılır, yılışıklık ise diplomasi diye yutturulur. Haksızlık bir kez normalleşti mi, ölçü tamamen kaçar. Kul hakkı yemek "fırsatçılık", adam kayırmak ise "dostluk ve vefa" zannedilir.

Bugün maalesef tam olarak bu plastik samimiyetin ortasındayız.

Bizim kadim medeniyetimizde liyakat, sistemin çarkları dönsün diye uydurulmuş mekanik bir kural değildir. Bizim dünyamızda liyakat, "emaneti ehline teslim etmek" demektir. Yani adaletin ta kendisidir.

Şunu asla unutmayalım: Devlet dediğimiz o büyük yapı, gökten zembille inmiş soyut bir heyula değildir. Devlet; senin vicdanının, benim adaletimin, sokaktaki esnafın, dairedeki memurun, yani hepimizin toplam ahlakının somutlaşmış halidir. Pınarın gözü bulanık akıyorsa, nehrin aşağısında berrak bir su bekleyemezsiniz.

O yüzden faturayı sadece sisteme ya da kurumlara kesip kenara çekilmek, dürüst bir tavır değil. Aynaya bakacağız. "Benim adamım" zihniyetini, "Benim işim yürüsün de adalet batsın" fırsatçılığını bu toplumun lügatinden silmediğimiz sürece, vasatlık bu toprakların makus talihi olmaya devam eder.