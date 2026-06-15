Sekiz Milyar Yabancının Ortasında

Geçenlerde bir dostumla dertleşiyorduk. Çevresi, ailesi, akrabaları öyle kalabalık ki başını kaşıyacak vakti yok desem yeridir. Ama laf döndü dolaştı, içini çekerek aynen şöyle dedi: "Kendimi bu dünyada yapayalnız, adeta bir yetim gibi hissediyorum."

Dünya nüfusu sekiz milyarı aşmış durumda ama sokağa çıktığımızda, o devasa kalabalığın içinde hemen hemen hepimiz göğsümüzün tam ortasında bir boşlukla yürüyoruz. Herkes bir parça kimsesiz, herkes bir parça sürgün bu çağda.

Neden biliyor musunuz? Çünkü insan, sadece nefes alarak var olabilen bir canlı değil. İnsan, bir başkasının gözünde kendi değerini gördüğü, bir başkasının kalbinde yankı bulduğu sürece gerçekten "yaşar". Biz o insani bağları, o gönül köprülerini kopardığımız günden beri dipsiz bir boşluğa doğru yuvarlanıyoruz.

Eski zamanları düşünün; hani o birinin derdiyle dertlenilen, komşunun acısıyla yas tutulan, neşenin de kederin de ortak bir sofrada paylaşıldığı o güvenli limanları... Modern dünya bize döndü ve dedi ki: "Sen özelsin, sen teksin, kimseye ihtiyacın yok." Egolarımızı öyle bir şişirdiler ki sığınacak bir "biz" bırakmadılar geriye. Herkesi kendi küçük krallığının yalnız hükümdarı yaptılar.

Açık konuşalım; suçluyu uzakta aramaya gerek yok. Bu kimsesizliği, bu buz gibi mesafeleri biz kendi ellerimizle inşa ettik.

"Aman rahatım bozulmasın" diyen uyuşukluğumuzdan, "Kimse bana yük olmasın" diyen o tahammülsüzlüğümüzden doğdu bu koca yalnızlık. Artık birinin halini hatırını sormayı ödenmesi gereken zoraki bir borç, birinin gözyaşına ortak olmayı ise gereksiz bir zaman kaybı olarak görüyoruz. Her selamı bir sınır ihlali gibi algılayan hastalıklı bir ruh haline büründük.

Peki, bu çıkmaz sokaktan geri dönüş var mı? Elbette var.

Ama bu dönüş, sadece dille "Hadi artık yakınlaşalım" demekle falan olacak iş değil dostlar. Bu dönüş; "Benim hayatım, benim sınırlarım" diyerek etrafımıza ördüğümüz o kalın, dikenli duvarları, ellerimiz kanama pahasına yıkmayı gerektirir.

Birine hiç çekinmeden "Sana ihtiyacım var" diyebilecek o samimi teslimiyeti gösterdiğimiz gün, birinin derdine omuz verip "Ben buradayım" diyebildiğimiz gün kurtulacağız. İşte o zaman o milyarlarca yabancı, bizim için sadece birer istatistik olmaktan çıkıp yeniden "can" olacak.

Aksi takdirde, kendi ellerimizle ördüğümüz o çok konforlu zindanlarımızda, sadece kendi sesimizin yankısını dinleyerek sağır olacağız. Eğer o duvarları yıkmak için elimizin taşın altına girmesine razı olmazsak; herkesin sadece kendi çıkarını konuştuğu bu gürültülü dünyada, kalabalıklar içinde birer yetim gibi oturmaya devam edeceğiz.