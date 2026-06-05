Vitrin Parıltısı, Ruh Karartısı

Şöyle arkamıza yaslanıp son birkaç yılı gözümüzün önünden geçirelim. Dijital dünyanın hayatımızın tam göbeğine yerleşmesiyle birlikte, mahrem duygularımızı, inançlarımızı ve kutsallarımızı bile birer "beğeni" malzemesi haline getirdiğimizi ne çabuk unuttuk? Hatırlayın; kutsal olan her şeyi ekran önünde romantize edip, dinin o vakarlı duruşunu sosyal medya görsellerine meze yapan bir akımla başladı her şey.

En derin manevi kavramları, sırf iki tık daha fazla etkileşim almak uğruna iki satırlık aforizmalara indirgedik. Büyük sabır hikayelerini, adanmışlıkları, kadim öğretileri kendi sığ dünyamızın aşk masalları gibi pazarlayanları gördükçe bazen içimiz daralıyor, biliyorum. Bir umut, belki bu yapaylık biter diye bekliyoruz ama ne çare; dalga dalga büyüyor bu samimiyetsizlik girdabı.

İşin eğlencesini bir kenara bırakalım da aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soralım: Bizi dışarıdan birilerinin yıkmasına, kirletmesine gerek kaldı mı gerçekten? Biz, kendi nefsimizin konforuna kapılıp, kendi bileklerimize kelepçeyi kendimiz takmadık mı?

Bugün adına "zamana ayak uydurmak" ya da "çağdaşlık" dediğimiz şey, aslında inandığımız değerlerin içini boşaltıp, her şeyi vitrinden ibaret kılma hastalığıdır. Maalesef hepimiz, hiçbir ağırlığı olmayan, çilesi çekilmemiş, sadece ambalajı süslü bir dindarlığa teslim olduk. Ruhumuzu, çağın o aldatıcı parıltısına teslim ettik.

Birkaç güzel yorum duymak, ekranda birkaç dijital kalp görebilmek adına masaya sürüp kaybetmeyeceğimiz hiçbir kırmızı çizgimiz kalmadı neredeyse. Bütün iddialarımızı, dertlerimizi ve asil duruşumuzu bir avuç sanal alkışa bozdurduk en nihayetinde.

Gözümüzün önünde akan gözyaşlarına, haksızlıklara, mazlumun feryadına dönüp bakmak yerine; gücün, paranın ve gösterişin sofrasında kendimize yer kapma yarışına giriyoruz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi, üstümüzdeki o sahte derviş hırkasıyla "Bu toplum neden bu hale geldi?" diye faturayı başkalarına kesiyoruz. Yüzümüz bile kızarmıyor.

Artık sağa sola, başkalarının kusurlarına bakmayı bırakmak zorundayız. Dönüp kendi içimize, ruhumuzun derinliklerine bakma vaktidir. Kalbimize o büyük ve sarsıcı çağrıyı fısıldamak zorundayız: "Ey iman edenler, hakkıyla iman edin."

Kendimizi kandırmayı bıraktığımız gün, yeniden doğrulacağız.