Ayıdan Dost, Yapay Zekâdan Post Olur mu?

Geçtiğimiz günlerde manşetlere kocaman puntolarla şu yazı çarptı: “Ayıdan dost, yapay zekâdan post olmaz.”

Bir an düşündüm; ayıyla dost olmaya çalışırsak gerçekten tehlikeli olabilir ama yapay zekâdan post… yani, belki olur. Hem de “push notification” olarak gelir.

Şaka bir yana, bu başlık aslında önemli bir uyarının altını çiziyor: Yapay zekâya anlattığınız her şey, tıpkı sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar gibi, sonsuza kadar bir yerlerde kalabilir. “Ben sadece yemek tarifini sordum” diyebilirsiniz, ama o tarifin arasında yazdığınız minik kişisel detaylar da kayıtlara geçer.

Peki gerçekten tehlike var mı?

Evet. Yapay zekâ servisleri, sizinle yaptıkları sohbetleri geliştiricilerinin iyileştirme amacıyla saklayabilir. Bu veriler, gerektiğinde mahkemede delil bile olabilir. ABD’de, Avrupa’da veya başka bir ülkede sunuculara ulaşılırsa, “Ben öylesine yazmıştım” demeniz pek işe yaramaz.

Türkiye’de durum ne?

KVKK kişisel verilerinizi koruyor ama bu koruma Türkiye sınırlarında etkili. ChatGPT, Google Bard veya Claude gibi araçlar yurt dışında çalıştığı için, verileriniz yabancı yasaların kontrolüne geçiyor. Avrupa Birliği’nde GDPR ve AI Act gibi katı kurallar var, fakat Türkiye’de henüz bu kadar detaylı bir yapay zekâ yasası yok.

Çözüm ne?

Yapay zekâya kimlik bilgisi, özel adres, gizli iş verisi yazmayın.

Mümkünse anonimleştirin. “Ben” yerine “bir arkadaş” deyin.

Kullanım ve gizlilik şartlarını göz ucuyla da olsa okuyun.

Son söz:

Ayıdan dost olmayabilir, ama yapay zekâdan post pekâlâ olur. Yeter ki postun içinde size zarar verecek bir şey yazmamış olun. Teknoloji düşmanı olmaya gerek yok; sadece bilinçli kullanıcı olalım. Yoksa ileride mahkeme salonunda “Bu mesajı ChatGPT’ye şaka olsun diye yazmıştım” demek zorunda kalabilirsiniz.