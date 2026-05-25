Beyaz Yakalıların Tükeniş Çağı

Kimseyi korkutmak için söylemiyorum ama teknoloji sektöründe çalışan herkesin artık bir gerçekle yüzleşmesi gerekiyor:

2027’ye Kadar Aynı İşi Yapıyor Olmama İhtimaliniz Çok Yüksek

2027’ye geldiğimizde bugün yaptığınız işi aynı şekilde yapıyor olma ihtimaliniz oldukça düşük.

Bu sadece işten çıkarmalarla ilgili değil.

Asıl mesele, işin tanımının değişiyor olması.

Meta’nın, Intuit’in ve daha birçok dev şirketin yaptığı işten çıkarmalar buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen tarafta ise çok daha büyük bir dönüşüm yaşanıyor:

Yapay zekâ; ekip yapılarını, verimlilik anlayışını, uzmanlık kavramını ve şirketlerin insan ihtiyacını baştan yazıyor.

Eskiden “iyi çalışan” olmak başka bir şeydi.

Bugün ise hız, adaptasyon ve üretim kapasitesi bambaşka bir yere gidiyor.

Ve dürüst olayım…

Bu dönüşüm benim hayatımda da başladı.

Aynı Şirkette Kalıp Başka Birine Dönüşmek

Bazı insanlar işten çıkarılıyor.

Bazıları ise fark etmeden başka bir işe dönüşüyor.

Ben ikinci gruptayım.

Teknik olarak aynı dünyanın içindeyim ama yaptığım iş artık birkaç yıl önce yaptığım işle aynı değil.

Bazı sorumluluklarım önemini kaybetti.

Bazıları otomatikleşti.

Bazıları başka insanlara geçti.

Bazıları ise artık şirketlerin ihtiyaç duyduğu şeyler olmaktan çıktı.

Yani mesele sadece “işini kaybetmek” değil.

Mesele, sahip olduğunuz rolün sessizce ölmesi.

Ve bu süreç sandığınızdan çok daha hızlı ilerliyor.

Kötü Haber Değil, Geç Kalmadan Uyanma Şansı

İşin ilginç tarafı şu:

Bence bu kötü haber değil.

Çünkü hâlâ zaman var.

Henüz sistem sizi zorlamadan önce kendinizi yeniden tasarlama fırsatınız var.

İnsanların büyük kısmı değişimi kriz geldiğinde fark ediyor.

Akıllı olanlar ise kriz gelmeden yön değiştiriyor.

Bugün hâlâ maaşınız yatıyorken…

Hâlâ bağlantılarınız varken…

Hâlâ hareket alanınız duruyorken…

Kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor:

“Ben gerçekten ne yapmak istiyorum?”

Acı Gerçek: İşinizi Gerçekten Seviyor Musunuz?

Bu soru rahatsız edici.

Özellikle yıllardır aynı sektördeyseniz.

Ama önümüzdeki dönemde ortalama insanlar değil, yaptığı işi gerçekten seven insanlar öne çıkacak.

Çünkü rekabet artık sadece diploma veya deneyim rekabeti değil.

Enerji rekabeti.

Tutku rekabeti.

Uyum sağlama rekabeti.

Sadece maaş için çalışan biriyle, gerçekten üretmek isteyen biri aynı hızda ilerlemeyecek.

Bu yüzden belki de önümüzdeki birkaç yıl bir kriz değil, yön değiştirme fırsatı.

Belki niş bir uzmanlık alanına kayacaksınız.

Belki sektör değiştireceksiniz.

Belki yıllardır ertelediğiniz işi kuracaksınız.

Ama ne yapacaksanız, şimdi başlamanız gerekiyor.

“Kurumsal Hayat Güvenlidir” Dönemi Bitti

Eskiden insanlar girişimcilikten korkardı.

Çünkü maaşlı işin güvenli olduğuna inanırlardı.

Bugün ise durum tersine döndü.

Artık tek gelir kaynağına bağlı yaşamak belki de en riskli model.

Çünkü sistem şöyle çalışıyor:

Junior çalışanlar kolay değiştirilebilir görülüyor.

Senior çalışanlar ise maliyet kalemi olarak değerlendiriliyor.

Ve hepimizin çevresinde aynı hikâyeler var:

Çok başarılı olmasına rağmen işini kaybeden insanlar.

Bu yüzden artık kariyeri bir “pozisyon” gibi değil, bir “ürün” gibi düşünmek gerekiyor.

Yeni Dünyada Ürün Sizsiniz

Önümüzdeki dönemde en değerli şey unvanınız olmayacak.

Sizin oluşturduğunuz değer olacak.

Bilginiz.

İletişim biçiminiz.

Problem çözme tarzınız.

Uzmanlığınız.

İnsanlara sağladığınız dönüşüm.

Yeni ekonomi giderek daha fazla şunu ödüllendiriyor:

Kendi kitlesini kurabilenleri.

Bilgisini ürünleştirebilenleri.

Bağımsız hareket edebilenleri.

Kendi oyun alanını yaratabilenleri.

Danışmanlık yapanlar…

Kendi topluluğunu oluşturanlar…

Küçük ama etkili uzmanlık alanları kuranlar…

Önümüzdeki dönemin kazananları büyük ihtimalle onlar olacak.

Asıl Soru Şu

2027 geldiğinde bugünkü işiniz büyük ihtimalle yaşamıyor olacak.

Asıl soru şu: Siz hâlâ eski kimliğinizi korumaya mı çalışıyor olacaksınız…

Yoksa çoktan kendinizin yeni versiyonunu mu inşa etmiş olacaksınız?