Bir Prompt, Bin Pişmanlık

Yapay zeka artık hayatımızın tam ortasında. Metin yazıyor, görsel hazırlıyor, sunum oluşturuyor, kod yazıyor, fikir veriyor. Doğru kullanıldığında ciddi bir verimlilik sağlıyor. Fakat yanlış kullanıldığında ortaya çıkan sonuç bazen profesyonellikten çok, istemeden yapılmış bir komediye dönüşebiliyor.

Yapay Zeka Sizi Komik Duruma Düşürmesin

Bugün birçok kişi birkaç satır komutla içerik üretmenin kolaylığına kapılıyor. “On dakikada yazı hazırladım” deniyor, ancak metin okunduğunda gerçeklikten kopuk bilgiler, abartılı ifadeler ve yapay duran cümleler hemen kendini ele veriyor. Sorun yapay zekanın kullanılması değil; sorun, yapay zekanın süzgeçten geçirilmeden doğrudan yayınlanması.

“AI Yazdı” Demek Yetmez

Yapay zeka bir taslak çıkarabilir, fikir verebilir, metni toparlayabilir. Ancak bilgiyi doğrulamak, üslubu insani hale getirmek ve metne gerçek bir bakış açısı kazandırmak hâlâ insanın sorumluluğudur.

Çünkü yapay zeka bazen kendinden fazlasıyla emin biçimde yanlış bilgi üretebilir. Bilmediği bir konuda kaynak uydurabilir, olmayan bir istatistiği varmış gibi sunabilir ya da ciddi bir konuyu fazla parlak ama içi boş cümlelerle anlatabilir.

Bu yüzden yapay zeka ile üretilen her içerik şu sorudan geçmelidir:

“Bu metin beni güvenilir mi gösteriyor, yoksa komik duruma mı düşürüyor?”

Halüsinasyon Gerçeği

Yapay zekanın en önemli risklerinden biri halüsinasyondur. Yani modelin gerçekte olmayan bilgileri doğruymuş gibi üretmesidir. Bu durum özellikle hukuk, sağlık, finans, siber güvenlik ve regülasyon gibi alanlarda ciddi sonuçlar doğurabilir.

KVKK, EU AI Act, siber güvenlik mevzuatı veya şirket politikaları gibi konularda yanlış bilgi vermek sadece itibar kaybı oluşturmaz; aynı zamanda hukuki ve ticari risk de doğurabilir.

Bu nedenle yapay zekadan alınan bilgi mutlaka güvenilir kaynaklarla teyit edilmelidir. Özellikle güncel konularda “AI söyledi” yeterli değildir.

Deepfake, CV ve Kurumsal İmaj Riski

Yapay zekanın yalnızca metin tarafında değil, görsel ve video tarafında da dikkatli kullanılması gerekiyor. Deepfake videolar, yapay sesler ve fazla kusursuz görünen dijital kimlikler ilk bakışta etkileyici olabilir. Fakat küçük bir mimik hatası, yapay bir vurgu ya da doğallıktan uzak bir ifade güven duygusunu hızla zedeler.

Benzer durum CV ve LinkedIn profilleri için de geçerli. Yapay zeka ile hazırlanmış ama abartıya kaçmış profiller profesyonel görünmek yerine inandırıcılığını kaybedebilir. “Her konuda uzman”, “kuantumdan siber güvenliğe kadar her alanda yetkin” gibi ifadeler, kişiyi güçlü değil, ciddiyetsiz gösterebilir.

Yapay Zeka Nasıl Kullanılmalı?

Yapay zekayı sekreter gibi kullanmak gerekir; patron gibi değil.

Taslak hazırlatabilir, fikir alabilir, başlık ürettirebilir, metni sadeleştirebilir, farklı bakış açıları isteyebilirsiniz. Ancak son karar, son kontrol ve son dokunuş insanda kalmalıdır.

İyi bir kullanım için üç temel kural yeterlidir:

Birincisi, yapay zekadan gelen her bilgiyi kontrol edin.

İkincisi, metni kendi üslubunuza göre yeniden düzenleyin.

Üçüncüsü, komutunuzu net verin. “Bana bir yazı yaz” demek yerine hedef kitleyi, tonu, uzunluğu, amacı ve dikkat edilmesi gereken sınırları belirtin.

Örneğin:

“2026 Türkiye’sinde KOBİ’lere hitap eden, samimi ama profesyonel tonda, yapay zeka kullanım risklerini anlatan, ara başlıklı ve kaynak uydurmayan 700 kelimelik bir yazı hazırla.”

Bu tür net komutlar, çok daha kaliteli sonuç verir.

Sonuç

Yapay zeka güçlü bir araçtır. Fakat her güçlü araç gibi bilinçli kullanılmadığında faydadan çok zarar verebilir. Kurumsal itibar, kişisel marka ve profesyonel güvenilirlik; otomatik üretilmiş ama kontrol edilmemiş içeriklerle kolayca zedelenebilir.

Yapay zekayı kullanmaktan çekinmemek gerekir. Ancak onu düşünmenin yerine koymak büyük hatadır.

En doğru yaklaşım şudur:

Yapay zeka hız kazandırsın, ama aklı ve sorumluluğu insanda kalsın.

