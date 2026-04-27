SON
DAKİKA
Motosiklet tramvay durağına çarptı; 2 yaralı
Kayseri'de 88 milyonluk sahte reçete davasında tüm sanıklar serbest kaldı
Erciyes 38 FK – Mazıdağ Fosfatspor: 2-0
Hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
'Yalçın Başkan, Kayseri'de Muhteşem İşler Yaptı'
Yazarlar Tüm Yazıları
Hakan TOPUZOĞLU

Ezberin Ötesinde: Bilgiyi Yönetme Çağına Geçiş

Eğitim sistemimiz uzun yıllardır ölçülebilir başarıyı önceledi. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak da bilgi, çoğu zaman “ezberlenmesi gereken bir içerik” olarak konumlandı. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bu yaklaşımın ciddi bir sınırına ulaştığını açıkça görüyoruz.

Görünmeyen Bir Sorun
Artık mesele, ne kadar bilgiye sahip olduğumuz değil; o bilgiyi nasıl anlamlandırdığımız ve nasıl kullandığımızdır.

Ezberin Sınırları
Ezber, kısa vadeli performans üretir; sınav başarısını artırabilir, hızlı yanıt verme refleksi kazandırabilir. Ancak bu kazanımlar, çoğu zaman yüzeysel kalır. Çünkü ezber, bilgiyi bağlamından koparır.
Bağlamından kopan bilgi ise:
Transfer edilemez 
Yorumlanamaz 
Yeni durumlara uyarlanamaz 
Dolayısıyla birey, çok şey biliyor gibi görünse de, bu bilgiyi gerçek hayatta etkin bir şekilde kullanamaz.

Bilgi Çağının Yeni Gerçekliği
Dijitalleşme ile birlikte bilgiye erişim neredeyse sınırsız hale gelmiştir. Bu durum, bilginin değerini azaltmamış; aksine kullanım biçimini değiştirmiştir.
Günümüzde değer üreten bireyler:
Bilgiyi analiz edebilen 
Farklı kaynakları sentezleyebilen 
Eleştirel düşünebilen 
Problem çözebilen 
kişilerdir.
Bu yetkinliklerin hiçbiri ezberle kazanılamaz.

Zihinsel Yükten Zihinsel Yetkinliğe
Ezber temelli öğrenme, bireyi farkında olmadan “zihinsel taşıyıcı” konumuna iter. Bilgi birikir, ancak işlenmez. Bu durum, öğrenmenin derinliğini azaltırken, yaratıcılığı da sınırlar.
Oysa çağımızın ihtiyacı, bilgi depolayan bireyler değil; bilgiyle düşünebilen bireylerdir.
Bu noktada eğitim anlayışının şu soruya yönelmesi gerekir:
“Bu bilgi öğrencinin düşünme kapasitesini nasıl geliştiriyor?”


Sorgulama Kültürünün Önemi
Ezberin hâkim olduğu sistemlerde “doğru cevap” ön plandadır. Oysa sürdürülebilir öğrenmenin temelinde doğru sorular yer alır.
Sorgulama kültürü:
Öğrenmeyi derinleştirir 
Eleştirel bakış açısı kazandırır 
Bilgiyi anlamlı hale getirir 
Bu nedenle eğitim süreçlerinde, öğrencilere sadece cevap vermek değil; soru üretmek de öğretilmelidir.

Hata ve Öğrenme İlişkisi
Geleneksel sistemlerde hata, çoğu zaman başarısızlık göstergesi olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, bireyleri risk almaktan uzaklaştırır ve öğrenmeyi sınırlar.
Oysa çağdaş öğrenme yaklaşımlarında hata:
Geri bildirimdir 
Öğrenme fırsatıdır 
Gelişimin doğal bir parçasıdır 
Ezber, hatayı gizler; düşünme ise hatadan öğrenir.

Bilginin Efendiliği: Yeni Yetkinlik Tanımı
Günümüz dünyasında rekabet avantajı sağlayan temel unsur, bilgiye sahip olmak değil; bilgiyi yönetebilmektir.

Bilgiyi yöneten birey:
Analiz eder 
Yorumlar 
Bağlantılar kurar 
Yeni değer üretir 
Bu yaklaşım, bireyi pasif bir bilgi tüketicisinden aktif bir üreticiye dönüştürür.

Dönüşüm Zorunluluğu
Ezber, geçmişin ihtiyaçlarına cevap veren bir yöntemdi. Ancak bugünün ve yarının dünyasında tek başına yeterli değildir.
Eğitim sistemimizin ve bireysel öğrenme alışkanlıklarımızın,
“bilgiyi taşımaktan” “bilgiyi yönetmeye” evrilmesi bir tercih değil, zorunluluktur.
Çünkü artık başarıyı belirleyen unsur, ne kadar bildiğimiz değil;
bildiğimizi nasıl kullandığımızdır.
 

